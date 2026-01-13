Kit de pistolas de riego
Listo para funcionar de inmediato para el riego del jardín: el kit de pistola de riego, además de la pistola de riego, contiene una conexión de grifo y 2 conectores de manguera, uno de ellos con Aqua Stop.
Un kit con todo lo necesario para regar cómodamente el jardín. La pistola de riego simplifica el trabajo gracias a la empuñadura bloqueable con función de enclavamiento, mediante la cual se mantiene permanentemente el caudal del agua. Además, se pueden configurar de forma continua 2 patrones de pulverización: chorro concentrado y chorro de cono. Por un lado, se pueden regar fácilmente los bancales de plantas y flores y, por el otro, también se puede limpiar la suciedad más gruesa de las terrazas o muebles de jardín. Además de la pistola de riego, el kit incluye una pieza de conexión de grifo G3/4" con reductor G1/2" y 2 conectores de manguera (uno con Aqua Stop). El acoplamiento con Aqua Stop impide el paso del agua en el extremo de la manguera de riego también si, por ejemplo, se retira la boquilla al abrir el grifo de agua. Además, las boquillas y acoplamientos de Kärcher son compatibles con todos los sistemas Click disponibles y se pueden conectar fácilmente a su manguera de riego.
Características y ventajas
Válvula de control ergonómica
- Regulación del caudal de agua con una sola mano.
Dispositivo sencillo de fijación de la empuñadura de disparo
- Para un riego cómodo y permanente.
Patrón de pulverización ajustable gradualmente desde chorro concentrado hasta chorro de cono
- Ideal para el riego (chorro de cono) y la limpieza (chorro concentrado).
Aqua Stop
- Para un desacoplamiento sin salpicaduras de los accesorios de la manguera.
Vaciado automático
- Protección óptima contra daños causados por la congelación.
Conectores de manguera (1/2", 5/8")
- Apto para todas las mangueras de jardín convencionales.
Sistema Click
- Apto para todas las marcas conocidas.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|amarillo
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|167 x 42 x 142
Equipamiento
- Número de patrones de pulverización: 2
- Dispositivo de fijación en la empuñadura
- Regulación del caudal del agua
- Función de autovaciado
- Patrón de pulverización: chorro de cono
- Patrón de pulverización: chorro concentrado
