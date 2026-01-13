Pistola de riego Premium metal
La pistola de riego Premium metal de alta calidad y con una robustez extrema está pensada para que el riego sea un placer con una vida útil especialmente larga y se adapta cómodamente en la mano.
Las máximas exigencias requieren un material de alta calidad. La pistola de riego Premium metal no solo se adapta bien en la mano, sino que es muy robusta debido al tratamiento con metal y, por lo tanto, su vida útil es más larga. La empuñadura regulable con la que el mecanismo de disparo bloqueable se puede orientar hacia delante o hacia atrás convence por su exclusivo confort de funcionamiento que solo Kärcher proporciona. El caudal de agua se puede ajustar mediante la válvula de control que se puede manejar con una sola mano. Además, la pistola de riego Premium metal cuenta con dos patrones de pulverización: el chorro concentrado y el de cono. Estos se pueden ajustar de forma gradual según necesidad. Por ejemplo, para regar huertos florales y de plantas o para eliminar la suciedad gruesa de terrazas o muebles de jardín. A propósito, las boquillas y los acoplamientos de Kärcher son compatibles con todos los sistemas Click disponibles y se pueden conectar a su manguera de riego sin problemas.
Características y ventajas
Empuñadura regulable
- Manejo individual con empuñadura disparadora orientada hacia delante o hacia atrás.
Válvula de control ergonómica
- Regulación del caudal de agua en la boquilla con solo una mano.
Dispositivo sencillo de fijación de la empuñadura de disparo
- Para un riego cómodo y permanente.
Patrón de pulverización ajustable gradualmente desde chorro concentrado hasta chorro de cono
- Ideal para el riego (chorro de cono) y la limpieza (chorro concentrado).
Elementos de plástico blando
- Para la resistencia al deslizamiento, más comodidad y protección contra daños.
Tratamiento de elementos metálicos de alta calidad
- Para una robustez extremadamente elevada y una larga vida útil.
- Se adapta especialmente bien en la mano para un cómodo manejo.
Vaciado automático
- Protección óptima contra daños causados por la congelación.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|antracita
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|225 x 42 x 105
Equipamiento
- Número de patrones de pulverización: 2
- Empuñadura regulable
- Dispositivo de fijación en la empuñadura
- Regulación del caudal del agua
- Función de autovaciado
- Elementos de plástico blando
- Metal
- Patrón de pulverización: chorro de cono
- Patrón de pulverización: chorro concentrado
RECAMBIOS Pistola de riego Premium metal
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.