Gracias al práctico y ergonómico acoplamiento de mangueras universal de Kärcher, resulta mucho más sencillo acoplar, desacoplar y reparar. El sistema de conexión flexible simplifica considerablemente el riego de superficies y jardines de pequeño y gran tamaño. Los acoplamientos de mangueras y las conexiones de grifos que funcionan son la base de todo buen sistema de riego. El acoplamiento de mangueras universal es compatible con los tres diámetros de manguera más comunes y todos los sistemas de acoplamiento disponibles.