Acoplamiento para mangueras entry con et
Diseño ergonómico del acoplamiento de mangueras universal para un manejo cómodo.
Gracias al práctico y ergonómico acoplamiento de mangueras universal de Kärcher, resulta mucho más sencillo acoplar, desacoplar y reparar. El sistema de conexión flexible simplifica considerablemente el riego de superficies y jardines de pequeño y gran tamaño. Los acoplamientos de mangueras y las conexiones de grifos que funcionan son la base de todo buen sistema de riego. El acoplamiento de mangueras universal es compatible con los tres diámetros de manguera más comunes y todos los sistemas de acoplamiento disponibles.
Características y ventajas
Diseño ergonómico
- Para permitir un manejo sencillo.
Compatibilidad universal (diámetros de tubo de 1/2", 5/8", 3/4")
- Apto para todas las mangueras de jardín convencionales.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|amarillo
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|65 x 33 x 45