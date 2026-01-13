Reparador mangueras universal
Conector-reparador universal es adecuado para aplicar con todas las mangueras de riego comerciales. Para unir o reparar dos mangueras. Con diseño ergonómico para un fácil y cómodo manejo.
Unas conexiones de grifo, unos conectores de manguera y unas mangueras en perfecto estado son la base para un riego eficiente. Por eso, Kärcher ofrece una gama completa de accesorios para acoplar, desacoplar y reparar sistemas de riego. Por ejemplo, el conector reparador para mangueras universal. El conector reparador para mangueras universal es de uso universal con todas las mangueras de riego habituales y destaca por su diseño ergonómico y fácil manejo. La solución ideal para la conexión o reparación de dos piezas de manguera. El conector reparador para mangueras universal es compatible con los tres diámetros de manguera más habituales.
Características y ventajas
Diseño ergonómico
- Para permitir un manejo sencillo.
De uso universal
- Apto para todas las mangueras de jardín convencionales.
Para conectar o reparar 2 mangueras
Especificaciones
Características técnicas
|Diámetro
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Color
|negro
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|65 x 39 x 39