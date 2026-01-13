Unas conexiones de grifo, unos conectores de manguera y unas mangueras en perfecto estado son la base para un riego eficiente. Por eso, Kärcher ofrece una gama completa de accesorios para acoplar, desacoplar y reparar sistemas de riego. Por ejemplo, el conector reparador para mangueras universal. El conector reparador para mangueras universal es de uso universal con todas las mangueras de riego habituales y destaca por su diseño ergonómico y fácil manejo. La solución ideal para la conexión o reparación de dos piezas de manguera. El conector reparador para mangueras universal es compatible con los tres diámetros de manguera más habituales.