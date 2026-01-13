Manguera espiral basic
Manguera en espiral de 10 m, pistola multifunción, conector de mangueras con protección contra flexiones, conector de mangueras con protección contra flexiones y Aqua Stop, conexión G3/4.
El kit de manguera en espiral ofrece los requisitos ideales para tareas de riego regulares en jardines pequeños, terrazas, balcones o en el camping. Ya no es necesario transportar regaderas ni tirar de mangueras, lo cual requería mucho tiempo y esfuerzo. El kit de manguera en espiral de Kärcher es una verdadera ayuda y está siempre listo para todas las actividades de riego pendientes. Detalles de equipamiento: manguera en espiral de 10 m, sin ftalatos y resistente a los rayos UV, pistola de riego multifunción, 1 conector de mangueras en espiral con protección contra flexiones, 1 conector de mangueras en espiral con protección contra flexiones y Aqua Stop, conexión de grifo G3/4. Incluso la suciedad gruesa puede eliminarse sin esfuerzo de las herramientas de jardín y similares gracias a la pistola de riego multifunción incluida. La manguera en espiral recupera su forma compacta tras cadauso.
Características y ventajas
Tras usarla, la manguera recupera siempre su forma original.
- Almacenamiento ordenado para mantener el jardín bien cuidado
Manguera en espiral resistente al doblado y a los rayos UV (10 m)
- No entraña ningún riesgo para la salud
Pistola rociadora multifunción con 4 opciones de chorro
1 conector de manguera con protección antidobleces
1 conector de manguera con protección antidobleces y Aqua Stop
Adaptador para grifo de G3/4
Se acabó el lío de enrollar y desenrollar mangueras, se acabó el cargar con regaderas pesadas.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|amarillo
|Peso (kg)
|0,7
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,9
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|560 x 95 x 95
Al conectar estos productos a la red de agua potable, deben cumplirse los requisitos de la norma EN 1717. Si es necesario, pregunte a una empresa especializada de fontanería.
Equipamiento
- Patrón de pulverización: chorro de cono
- Patrón de pulverización: chorro concentrado
- Patrón de pulverización: aspersor
Campos de aplicación
- Riego de jardines
- Plantas en macetas
- Plantas ornamentales
- Equipos y herramientas de jardín
RECAMBIOS Manguera espiral basic
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.