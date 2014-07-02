Kit de mangueras con colgador de manguera: ideal como manguera de entrada para una limpiadora de alta presión. El kit de mangueras se compone de un colgador de manguera, una manguera PrimoFlex® de 15 m (1/2"), una boquilla, una conexión de grifo G1 con elemento reductor G3/4, un conector de mangueras universal y un conector de mangueras universal con Aqua Stop. Las mangueras de riego de la línea de riego de Kärcher destacan por ser extremadamente flexibles, robustas y resistentes al doblado. Las ventajas son evidentes: larga vida útil y un manejo sencillo para un cuidado de jardines de primera. Porque regar con Kärcher es regar con inteligencia.