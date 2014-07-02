Set completo (1/2") de 20 metros con pistola de riego
Kit de mangueras con manguera estándar de 20 m (1/2"), pistola de riego, conexión de grifo G3/4 con elemento reductor G1/2, conector de mangueras universal y conector universal con Aqua Stop.
Kit de mangueras ideal para iniciación. El kit se compone de una manguera estándar de 20 m (1/2"), una pistola de riego, una conexión de grifo G3/4 con elemento reductor G1/2, un conector de mangueras universal y un conector de mangueras universal con Aqua Stop. Las mangueras de riego de la línea de riego de Kärcher destacan por ser extremadamente flexibles, robustas y resistentes al doblado. Las ventajas son evidentes: larga vida útil y un manejo sencillo para un cuidado de jardines de primera. Porque regar con Kärcher es regar con inteligencia.
Características y ventajas
Manguera de 20 m 1/2" estándar
Sistema Click
Pistola rociadora 2.645-105.0 con chorro regulable
Acoplamiento de mangueras universal 2.645-191.0
Especificaciones
Características técnicas
|Diámetro
|1/2″
|Longitud de la manguera (m)
|20
|Tamaño de rosca
|G3/4
|Color
|amarillo
|Peso (kg)
|2,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|2,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|360 x 360 x 100
Al conectar estos productos a la red de agua potable, deben cumplirse los requisitos de la norma EN 1717. Si es necesario, pregunte a una empresa especializada de fontanería.
Equipamiento
- Patrón de pulverización: chorro de cono
- Patrón de pulverización: chorro concentrado