Kit de mangueras ideal para iniciación. El kit se compone de una manguera estándar de 20 m (1/2"), una pistola de riego, una conexión de grifo G3/4 con elemento reductor G1/2, un conector de mangueras universal y un conector de mangueras universal con Aqua Stop. Las mangueras de riego de la línea de riego de Kärcher destacan por ser extremadamente flexibles, robustas y resistentes al doblado. Las ventajas son evidentes: larga vida útil y un manejo sencillo para un cuidado de jardines de primera. Porque regar con Kärcher es regar con inteligencia.