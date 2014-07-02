Set completo (1/2") de 20 metros con pistola de riego

Kit de mangueras con manguera estándar de 20 m (1/2"), pistola de riego, conexión de grifo G3/4 con elemento reductor G1/2, conector de mangueras universal y conector universal con Aqua Stop.

Kit de mangueras ideal para iniciación. El kit se compone de una manguera estándar de 20 m (1/2"), una pistola de riego, una conexión de grifo G3/4 con elemento reductor G1/2, un conector de mangueras universal y un conector de mangueras universal con Aqua Stop. Las mangueras de riego de la línea de riego de Kärcher destacan por ser extremadamente flexibles, robustas y resistentes al doblado. Las ventajas son evidentes: larga vida útil y un manejo sencillo para un cuidado de jardines de primera. Porque regar con Kärcher es regar con inteligencia.

Características y ventajas
Manguera de 20 m 1/2" estándar
Sistema Click
Pistola rociadora 2.645-105.0 con chorro regulable
Acoplamiento de mangueras universal 2.645-191.0
Especificaciones

Características técnicas

Diámetro 1/2″
Longitud de la manguera (m) 20
Tamaño de rosca G3/4
Color amarillo
Peso (kg) 2,2
Peso con embalaje incluido (kg) 2,3
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 360 x 360 x 100

Al conectar estos productos a la red de agua potable, deben cumplirse los requisitos de la norma EN 1717. Si es necesario, pregunte a una empresa especializada de fontanería.

Equipamiento

  • Patrón de pulverización: chorro de cono
  • Patrón de pulverización: chorro concentrado
