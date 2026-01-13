Kit de conexión para la conexión del carro portamangueras y el portamangueras con el grifo de agua. El kit se compone de una conexión de grifo G3/4 con elemento reductor G1/2, dos conectores de mangueras universales y una manguera PrimoFlex® de 1,5 m (5/8"). Las mangueras de riego de la línea de riego de Kärcher destacan por ser sumamente flexibles, robustas y resistentes al doblado. Las ventajas son evidentes: larga vida útil y un manejo sencillo para un cuidado de jardines de primera. Porque regar con Kärcher es regar con inteligencia.