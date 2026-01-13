Set de conexión
Kit de conexión: conexión de grifo G3/4 con elemento reductor G1/2, 2 conectores de mangueras universales y manguera PrimoFlex® de 1,5 m (5/8"). Para la conexión del carro portamangueras y el portamangueras con el grifo de agua.
Kit de conexión para la conexión del carro portamangueras y el portamangueras con el grifo de agua. El kit se compone de una conexión de grifo G3/4 con elemento reductor G1/2, dos conectores de mangueras universales y una manguera PrimoFlex® de 1,5 m (5/8"). Las mangueras de riego de la línea de riego de Kärcher destacan por ser sumamente flexibles, robustas y resistentes al doblado. Las ventajas son evidentes: larga vida útil y un manejo sencillo para un cuidado de jardines de primera. Porque regar con Kärcher es regar con inteligencia.
Características y ventajas
Manguera PrimoFlex®de 1,5 m y 5/8"
Dos conectores de mangueras universales 2.645-191.0
- Compatible con todas las mangueras de riego.
Para la conexión del carro portamangueras y el portamangueras con el grifo de agua
Especificaciones
Características técnicas
|Diámetro
|5/8″
|Longitud de la manguera (m)
|1,5
|Tamaño de rosca
|G3/4
|Color
|amarillo
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|210 x 210 x 58
Al conectar estos productos a la red de agua potable, deben cumplirse los requisitos de la norma EN 1717. Si es necesario, pregunte a una empresa especializada de fontanería.
Campos de aplicación
- Riego de jardines
- Huerto
- Plantas en macetas
- Plantas ornamentales
- Equipos y herramientas de jardín