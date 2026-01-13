Set de manguera espiral 10 mts
Manguera en espiral de 10 m, pistola multifunción, conector de mangueras con protección contra flexiones, conector de mangueras con protección contra flexiones y Aqua Stop, conexión G3/4, conexión para armaduras interiores, soporte de pared.
El kit de manguera en espiral ofrece los requisitos ideales para tareas de riego regulares en jardines pequeños, terrazas, balcones o en el camping. Ya no es necesario transportar regaderas ni tirar de mangueras, lo cual requería mucho tiempo y esfuerzo. El kit de manguera en espiral de Kärcher es una verdadera ayuda y está siempre listo para todas las actividades de riego pendientes. Detalles de equipamiento: manguera en espiral de 10 m, sin ftalatos y resistente a los rayos UV, pistola de riego multifunción, 1 conector de mangueras en espiral con protección contra flexiones, 1 conector de mangueras en espiral con protección contra flexiones y Aqua Stop, conexión de grifo G3/4, conexión de grifo para armaduras interiores y un soporte de pared. Incluso la suciedad gruesa puede eliminarse sin esfuerzo de las herramientas de jardín y similares gracias a la pistola de riego multifunción incluida. La manguera en espiral recupera su forma compacta tras cada uso y puede almacenarse en el soporte de pared sin apenas ocupar espacio. La conexión de grifo para armaduras interiores incluida permite conectar la manguera en espiral incluso a un grifo de agua de cocina.
Características y ventajas
1 conector de manguera con protección antidobleces
1 conector de manguera con protección antidobleces y Aqua Stop
Adaptador para grifo de G3/4
Se acabó el lío de enrollar y desenrollar mangueras, se acabó el cargar con regaderas pesadas.
Conector de rosca de latón para grifos de interior
- Para conectar la manguera espiral a los grifos del interior de la casa
Pistola rociadora multifunción con 4 opciones de chorro
Tras usarla, la manguera recupera siempre su forma original.
- Almacenamiento ordenado para mantener el jardín bien cuidado
Manguera en espiral resistente al doblado y a los rayos UV (10 m)
- No entraña ningún riesgo para la salud
Soporte de pared
- Montaje fácil en paredes o muros exteriores
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|amarillo
|Peso (kg)
|0,8
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|570 x 100 x 100
Al conectar estos productos a la red de agua potable, deben cumplirse los requisitos de la norma EN 1717. Si es necesario, pregunte a una empresa especializada de fontanería.
Equipamiento
- Patrón de pulverización: chorro de cono
- Patrón de pulverización: chorro concentrado
- Patrón de pulverización: aspersor
Campos de aplicación
- Riego de jardines
- Plantas en macetas
- Plantas ornamentales
- Equipos y herramientas de jardín