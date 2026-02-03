Aspirador industrial IVM 60/30 M Z22
Aspirador industrial móvil de gama media IVM 60/30 M Z22, apto para la zona ATEX 22 y certificado según la norma 2014/34/UE, con compresor de canal lateral para aplicaciones universales en la industria.
Especial para la eliminación de polvos finos nocivos para la salud y también de polvos explosivos: nuestro aspirador industrial de gama media IVM 60/30 M Z22, con compresor de canal lateral de larga vida útil y modo trifásico, destaca en el uso industrial continuo, en caso necesario incluso las veinticuatro horas del día. Este equipo robusto con sólida carcasa de acero y cuerpo y depósito realizados en acero inoxidable inmune a los ácidos, dispone de un gran filtro de estrella de la categoría de polvo M y cumple también las exigencias para trabajos de la zona ATEX 22. Además, el aspirador cuenta con la certificación según la norma 2014/34/UE. Las ruedas de gran tamaño garantizan la máxima movilidad, mientras que la fiable limpieza manual del filtro con transmisión amplía la vida útil del filtro, reduciendo de esta forma los gastos de mantenimiento.
Características y ventajas
Certificado para zona ATEX 22Aspirador industrial con protección contra explosiones para una aspiración segura en la zona ATEX 22.
Categoría de polvo MEquipo completo certificado según la norma DIN EN 60335-2-69 para la categoría de polvo M.
Compresor de canal lateral sin desgasteCon aspiración de 3 kW y arranque suave para aspirar grandes cantidades de polvo y sólidos. Para una elevada potencia de aspiración y al menos 20 000 horas de vida útil. Adecuada para su uso en operaciones de varios turnos y/o con varios puntos de aspiración.
Limpieza manual del filtro IVM
- Manejo sin esfuerzo en caso necesario gracias a una palanca ubicada ergonómicamente.
- Prolonga la vida útil del filtro y reduce así el esfuerzo de mantenimiento.
- Resultados de limpieza idénticos, independientemente de la fuerza empleada.
Equipado con filtro de estrella extragrande
- Para la recogida segura de sólidos y polvos hasta la categoría de polvo M.
- También es adecuado para grandes cantidades de polvo.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Tensión (V)
|400
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal de aire (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Vacío (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Capacidad del depósito (l)
|60
|Potencia absorbida (kW)
|3
|Tipo de aspirado
|Eléctrica
|Ancho nominal de la conexión
|DN 70
|Ancho nominal de los accesorios
|DN 50
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|79
|Categoría de polvo para filtro principal
|M
|Superficie de filtrado del filtro principal (m²)
|2
|Peso sin accesorios (kg)
|102
|Peso con embalaje incluido (kg)
|102,8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1040 x 680 x 1840
Equipamiento
- Accesorios incluidos en el equipo de serie: no