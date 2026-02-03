Especial para la eliminación de polvos finos nocivos para la salud y también de polvos explosivos: nuestro aspirador industrial de gama media IVM 60/30 M Z22, con compresor de canal lateral de larga vida útil y modo trifásico, destaca en el uso industrial continuo, en caso necesario incluso las veinticuatro horas del día. Este equipo robusto con sólida carcasa de acero y cuerpo y depósito realizados en acero inoxidable inmune a los ácidos, dispone de un gran filtro de estrella de la categoría de polvo M y cumple también las exigencias para trabajos de la zona ATEX 22. Además, el aspirador cuenta con la certificación según la norma 2014/34/UE. Las ruedas de gran tamaño garantizan la máxima movilidad, mientras que la fiable limpieza manual del filtro con transmisión amplía la vida útil del filtro, reduciendo de esta forma los gastos de mantenimiento.