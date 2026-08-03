Aspirador industrial IVR-L 65/12-1
El IVR-L 65/12-1 es el aspirador industrial más pequeño de la familia IVR-L. Es especialmente adecuado para aspirar líquidos y virutas en la industria metalúrgica.
Con una potencia del motor de 1,2 kW, el IVR-L 65/12-1 es un equipo básico dentro de la aspiración de líquidos y/o virutas. El IVR-L 65/12-1 es el aspirador de líquidos más pequeño de la familia IVR-L. Este aspirador de calidad resulta ideal para aspirar y separar pequeñas cantidades de líquidos y sólidos. Por ejemplo, refrigerante, emulsión lubricante, agua o aceite con virutas metálicas. Las virutas se pueden recoger en una cesta para virutas. El líquido aspirado se redirige al circuito a través de la manguera de vaciado. En la manguera de vaciado se puede ver en todo momento y cómodamente el nivel de llenado actual. La conexión de manguera que puede girar 360° en el cabezal de aspiración permite aspirar cómodamente en todas las direcciones sin que la manguera de aspiración se enrede. El control mecánico integrado por flotador protege las turbinas del aspirador contra la humedad. La cabeza motriz está fabricada en parte con material reciclado.
Características y ventajas
Gran robustez, flexibilidad y modularidad
- Equipo y bastidor muy robustos y equipados con paredes de gran grosor.
- Conexión de manguera giratoria con codo de tubo giratorio 360°.
- Disponible opcionalmente con protección contra sobrellenado, tamiz o soporte para accesorios.
Equipado con filtro de superficies compacto de categoría de polvo L
- Evita de forma fiable la entrada de partículas gruesas en las turbinas de aspiración.
Equipado con un motor del ventilador silencioso
- Equipo muy compacto y manejable con motor del ventilador.
- El cabezal de accionamiento muy silencioso garantiza que el aire de refrigeración se expulse uniformemente.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50 - 60
|Caudal de aire (l/s/m³/h)
|72 / 260
|Vacío (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Capacidad del depósito (l)
|65
|Material del depósito
|Acero
|Potencia absorbida (kW)
|1,2
|Tipo de aspirado
|Eléctrica
|Ancho nominal de la conexión
|DN 50
|Ancho nominal de los accesorios
|DN 40
|Categoría de polvo para filtro principal
|L
|Superficie de filtrado del filtro principal (m²)
|0,25
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|68
|Longitud del cable (m)
|10
|Peso sin accesorios (kg)
|38
|Peso (con accesorios) (kg)
|38,5
|Peso (con embalaje) (kg)
|39,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|718 x 526 x 1000
Equipamiento
- Filtro principal: Filtro de superficies
- Accesorios incluidos en el equipo de serie: no