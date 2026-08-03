Con una potencia del motor de 1,2 kW, el IVR-L 65/12-1 es un equipo básico dentro de la aspiración de líquidos y/o virutas. El IVR-L 65/12-1 es el aspirador de líquidos más pequeño de la familia IVR-L. Este aspirador de calidad resulta ideal para aspirar y separar pequeñas cantidades de líquidos y sólidos. Por ejemplo, refrigerante, emulsión lubricante, agua o aceite con virutas metálicas. Las virutas se pueden recoger en una cesta para virutas. El líquido aspirado se redirige al circuito a través de la manguera de vaciado. En la manguera de vaciado se puede ver en todo momento y cómodamente el nivel de llenado actual. La conexión de manguera que puede girar 360° en el cabezal de aspiración permite aspirar cómodamente en todas las direcciones sin que la manguera de aspiración se enrede. El control mecánico integrado por flotador protege las turbinas del aspirador contra la humedad. La cabeza motriz está fabricada en parte con material reciclado.