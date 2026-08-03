Aspirador industrial IVR-L 65/12-1 Tc
El IVR-L 65/12-1 Tc es un aspirador industrial compacto con bastidor móvil basculante para aspirar líquidos y/o virutas en la industria metalúrgica.
El aspirador industrial IVR-L 65/12-1 Tc de Kärcher es adecuado para aspirar y separar refrigerantes, emulsiones lubricantes, agua o aceite con sólidos (por ejemplo, virutas metálicas). Las virutas aspiradas pueden recogerse en una cesta para virutas, mientras que el líquido se devuelve al circuito mediante una manguera de vaciado. Opcionalmente, el vaciado también puede realizarse mediante un bastidor móvil basculante. El nivel de llenado se puede ver en todo momento a través de la manguera de vaciado. El servicio de aspiración se realiza mediante una conexión de manguera giratoria de 360° en el cabezal de aspiración. De este modo, la suciedad de alrededor del aspirador puede aspirarse fácilmente y sin que se enreden las mangueras. El control mecánico integrado por flotador protege las turbinas del aspirador contra la humedad. Con 1,2 kW, el IVR-L 65/12-1 Tc es un equipo básico para la aspiración de líquidos y/o virutas. La cabeza motriz está fabricada en parte con material reciclado.
Características y ventajas
Bastidor móvil basculante ergonómico
- Sistema sofisticado para un vaciado seguro, manual y sin esfuerzo.
- El sistema de bastidor ofrece un vaciado con inclinación ergonómico a través del mecanismo de desenrollado.
- Vaciado rápido y cómodo del depósito: simplemente hay que volcarlo hacia atrás y listo.
Gran robustez, flexibilidad y modularidad
- Equipo y bastidor muy robustos y equipados con paredes de gran grosor.
- Conexión de manguera giratoria con codo de tubo giratorio 360°.
- Disponible opcionalmente con protección contra sobrellenado, tamiz o soporte para accesorios.
Equipado con un motor del ventilador silencioso
- Equipo muy compacto y manejable con motor del ventilador.
- El cabezal de accionamiento muy silencioso garantiza que el aire de refrigeración se expulse uniformemente.
Equipado con filtro de superficies compacto de categoría de polvo L
- Evita de forma fiable la entrada de partículas gruesas en las turbinas de aspiración.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50 - 60
|Caudal de aire (l/s/m³/h)
|72 / 260
|Vacío (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Capacidad del depósito (l)
|65
|Material del depósito
|Acero
|Potencia absorbida (kW)
|1,2
|Tipo de aspirado
|Eléctrica
|Ancho nominal de la conexión
|DN 50
|Ancho nominal de los accesorios
|DN 40
|Categoría de polvo para filtro principal
|L
|Superficie de filtrado del filtro principal (m²)
|0,25
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|68
|Longitud del cable (m)
|10
|Peso sin accesorios (kg)
|40
|Peso (con accesorios) (kg)
|43,5
|Peso (con embalaje) (kg)
|44,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|737 x 532 x 1100
Equipamiento
- Filtro principal: Filtro de superficies
- Accesorios incluidos en el equipo de serie: no