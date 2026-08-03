El aspirador industrial IVR-L 65/12-1 Tc de Kärcher es adecuado para aspirar y separar refrigerantes, emulsiones lubricantes, agua o aceite con sólidos (por ejemplo, virutas metálicas). Las virutas aspiradas pueden recogerse en una cesta para virutas, mientras que el líquido se devuelve al circuito mediante una manguera de vaciado. Opcionalmente, el vaciado también puede realizarse mediante un bastidor móvil basculante. El nivel de llenado se puede ver en todo momento a través de la manguera de vaciado. El servicio de aspiración se realiza mediante una conexión de manguera giratoria de 360° en el cabezal de aspiración. De este modo, la suciedad de alrededor del aspirador puede aspirarse fácilmente y sin que se enreden las mangueras. El control mecánico integrado por flotador protege las turbinas del aspirador contra la humedad. Con 1,2 kW, el IVR-L 65/12-1 Tc es un equipo básico para la aspiración de líquidos y/o virutas. La cabeza motriz está fabricada en parte con material reciclado.