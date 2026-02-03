De larga vida útil, robusto, compacto y móvil: nuestro aspirador industrial de polvo de gama media con dos motores IVM 40/24-2 para la aspiración universal de sustancias sólidas finas y gruesas a escala industrial. Este equipo fiable funciona en un modo monofásico, permitiendo el control individual de cada uno de los dos motores. El gran filtro de estrella PTFE de la categoría de polvo M puede limpiarse de manera sencilla, cómoda y eficaz con ayuda del sistema de limpieza del filtro Pull and Clean y sin desconectar el aspirador. El depósito del filtro y el depósito colector del equipo son de acero inoxidable resistente a los ácidos, mientras que la carcasa está fabricada en acero resistente y cuenta con ruedas de gran tamaño que permiten un transporte sencillo.