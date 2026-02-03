Aspirador industrial IVM 40/24-2
Robusto aspirador industrial móvil de gama media IVM 40/24-2 con dos motores para empleo universal en el sector industrial con sólidos finos y gruesos. Con filtro de estrella de la categoría de polvo M.
De larga vida útil, robusto, compacto y móvil: nuestro aspirador industrial de polvo de gama media con dos motores IVM 40/24-2 para la aspiración universal de sustancias sólidas finas y gruesas a escala industrial. Este equipo fiable funciona en un modo monofásico, permitiendo el control individual de cada uno de los dos motores. El gran filtro de estrella PTFE de la categoría de polvo M puede limpiarse de manera sencilla, cómoda y eficaz con ayuda del sistema de limpieza del filtro Pull and Clean y sin desconectar el aspirador. El depósito del filtro y el depósito colector del equipo son de acero inoxidable resistente a los ácidos, mientras que la carcasa está fabricada en acero resistente y cuenta con ruedas de gran tamaño que permiten un transporte sencillo.
Características y ventajas
Dos motores del ventilador
- Alta potencia de aspiración y robustez.
Recipiente móvil de acero inoxidable
- El depósito extraído se puede retirar cómodamente del chasis y llevarse para su eliminación / vaciado.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Caudal de aire (l/s/m³/h)
|106 / 381,6
|Vacío (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Capacidad del depósito (l)
|40
|Material del depósito
|Acero inoxidable
|Potencia absorbida (kW)
|2,3
|Tipo de aspirado
|Eléctrica
|Ancho nominal de la conexión
|DN 70
|Ancho nominal de los accesorios
|DN 50 DN 40
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|77
|Categoría de polvo para filtro principal
|M
|Superficie de filtrado del filtro principal (m²)
|1,6
|Peso sin accesorios (kg)
|35,7
|Peso con embalaje incluido (kg)
|36,7
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|645 x 655 x 1150
Equipamiento
- Filtro principal: Filtro de estrella
- Accesorios incluidos en el equipo de serie: no
Videos
Campos de aplicación
- Para pequeñas cantidades de polvo y sustancias sólidas