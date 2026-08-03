Aspirador industrial IVM 40/24-2 H
El IVM 40/24-2 H es un aspirador industrial de polvo de gama media móvil, resistente y con dos motores ideal para la suciedad fina y gruesa. Se incluye la certificación de la categoría de polvo H.
De larga vida útil, resistente, compacto y móvil: nuestro aspirador industrial de polvo de gama media IVM 40/24-2 H con dos motores para la aspiración universal de sustancias sólidas finas y gruesas. Este equipo fiable funciona en un modo monofásico, permitiendo el control individual de cada uno de los dos motores. El filtro de estrella grande de la categoría de polvo M se puede limpiar de forma fácil, cómoda y eficaz mediante el sistema de limpieza del filtro Pull and Clean sin necesidad de apagar el aspirador. Además, el equipo viene equipado con un filtro H certificado y está certificado para la categoría de polvo H. El filtro y los depósitos colectores del equipo son de acero inoxidable resistente a los ácidos, mientras que el bastidor está fabricado en acero resistente y dispone de grandes ruedas para facilitar el transporte.
Características y ventajas
Categoría de polvo HEquipo certificado según DIN EN 60335-2-69 para la categoría de polvo H. Para la recogida segura de sólidos y polvos hasta la categoría de polvo H.
Limpieza manual del filtro Pull and CleanLimpieza del filtro durante el funcionamiento en una sola operación. Limpieza de bajo desgaste mediante inversión del aire.
Con 2 motores de ventiladorPara una elevada potencia de aspiración y un rendimiento de limpieza óptimo. Turbinas conmutables por separado para una potencia de aspiración individual según sea necesario.
Equipado con filtro de estrella extragrande y filtro de cartucho adicional
- Para la recogida segura de sólidos y polvos hasta la categoría de polvo H.
- Máxima seguridad gracias al sistema de filtrado de dos posiciones de regulación con un grado de separación óptimo.
Ocupa un espacio mínimo
- Bastidor robusto y maniobrable, ideal para aplicaciones móviles e industriales.
- Ocupa poco espacio gracias a su bastidor estrecho.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50 - 60
|Caudal de aire (l/s/m³/h)
|100 / 360
|Vacío (mbar)
|225
|Capacidad del depósito (l)
|40
|Material del depósito
|Acero inoxidable
|Potencia absorbida (kW)
|2,3
|Tipo de aspirado
|Eléctrica
|Ancho nominal de la conexión
|DN 70
|Ancho nominal de los accesorios
|DN 50
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|77
|Categoría de polvo para filtro principal
|M
|Superficie de filtrado del filtro principal (m²)
|1,6
|Categoría de polvo del filtro secundario
|H
|Superficie de filtrado del filtro secundario (m²)
|1,6
|Peso sin accesorios (kg)
|39,8
|Peso (con embalaje) (kg)
|40,4
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|645 x 655 x 1150
Equipamiento
- Filtro principal: Filtro de estrella
- Filtro secundario: Filtros de cartucho
- Accesorios incluidos en el equipo de serie: no
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Campos de aplicación
- Para pequeñas cantidades de polvo nocivo para la salud