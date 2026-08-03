De larga vida útil, resistente, compacto y móvil: nuestro aspirador industrial de polvo de gama media IVM 40/24-2 H con dos motores para la aspiración universal de sustancias sólidas finas y gruesas. Este equipo fiable funciona en un modo monofásico, permitiendo el control individual de cada uno de los dos motores. El filtro de estrella grande de la categoría de polvo M se puede limpiar de forma fácil, cómoda y eficaz mediante el sistema de limpieza del filtro Pull and Clean sin necesidad de apagar el aspirador. Además, el equipo viene equipado con un filtro H certificado y está certificado para la categoría de polvo H. El filtro y los depósitos colectores del equipo son de acero inoxidable resistente a los ácidos, mientras que el bastidor está fabricado en acero resistente y dispone de grandes ruedas para facilitar el transporte.