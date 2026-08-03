Aspirador industrial IVM 40/24-2 H

El IVM 40/24-2 H es un aspirador industrial de polvo de gama media móvil, resistente y con dos motores ideal para la suciedad fina y gruesa. Se incluye la certificación de la categoría de polvo H.

De larga vida útil, resistente, compacto y móvil: nuestro aspirador industrial de polvo de gama media IVM 40/24-2 H con dos motores para la aspiración universal de sustancias sólidas finas y gruesas. Este equipo fiable funciona en un modo monofásico, permitiendo el control individual de cada uno de los dos motores. El filtro de estrella grande de la categoría de polvo M se puede limpiar de forma fácil, cómoda y eficaz mediante el sistema de limpieza del filtro Pull and Clean sin necesidad de apagar el aspirador. Además, el equipo viene equipado con un filtro H certificado y está certificado para la categoría de polvo H. El filtro y los depósitos colectores del equipo son de acero inoxidable resistente a los ácidos, mientras que el bastidor está fabricado en acero resistente y dispone de grandes ruedas para facilitar el transporte.

Características y ventajas
Aspirador industrial IVM 40/24-2 H: Categoría de polvo H
Categoría de polvo H
Equipo certificado según DIN EN 60335-2-69 para la categoría de polvo H. Para la recogida segura de sólidos y polvos hasta la categoría de polvo H.
Aspirador industrial IVM 40/24-2 H: Limpieza manual del filtro Pull and Clean
Limpieza manual del filtro Pull and Clean
Limpieza del filtro durante el funcionamiento en una sola operación. Limpieza de bajo desgaste mediante inversión del aire.
Aspirador industrial IVM 40/24-2 H: Con 2 motores de ventilador
Con 2 motores de ventilador
Para una elevada potencia de aspiración y un rendimiento de limpieza óptimo. Turbinas conmutables por separado para una potencia de aspiración individual según sea necesario.
Equipado con filtro de estrella extragrande y filtro de cartucho adicional
  • Para la recogida segura de sólidos y polvos hasta la categoría de polvo H.
  • Máxima seguridad gracias al sistema de filtrado de dos posiciones de regulación con un grado de separación óptimo.
Ocupa un espacio mínimo
  • Bastidor robusto y maniobrable, ideal para aplicaciones móviles e industriales.
  • Ocupa poco espacio gracias a su bastidor estrecho.
Especificaciones

Características técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 220 - 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Caudal de aire (l/s/m³/h) 100 / 360
Vacío (mbar) 225
Capacidad del depósito (l) 40
Material del depósito Acero inoxidable
Potencia absorbida (kW) 2,3
Tipo de aspirado Eléctrica
Ancho nominal de la conexión DN 70
Ancho nominal de los accesorios DN 50
Nivel de presión acústica (dB/A) 77
Categoría de polvo para filtro principal M
Superficie de filtrado del filtro principal (m²) 1,6
Categoría de polvo del filtro secundario H
Superficie de filtrado del filtro secundario (m²) 1,6
Peso sin accesorios (kg) 39,8
Peso (con embalaje) (kg) 40,4
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 645 x 655 x 1150

Equipamiento

  • Filtro principal: Filtro de estrella
  • Filtro secundario: Filtros de cartucho
  • Accesorios incluidos en el equipo de serie: no
Aspirador industrial IVM 40/24-2 H
Aspirador industrial IVM 40/24-2 H
Aspirador industrial IVM 40/24-2 H
Aspirador industrial IVM 40/24-2 H
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Campos de aplicación
  • Para pequeñas cantidades de polvo nocivo para la salud
Accesorios