Aspirador industrial IVM 40/24-2 M ACD
El aspirador industrial de polvo de gama media IVM 40/24-2 M ACD móvil, robusto y de dos motores convence a la hora de recoger polvo inflamable fino y grueso.
De larga vida útil, resistente, compacto y móvil: nuestro aspirador industrial de polvo de gama media IVM 40/24-2 M ACD con dos motores para la aspiración universal de sustancias sólidas inflamables finas y gruesas fuera de una zona ATEX. Este equipo fiable funciona en un modo monofásico, permitiendo el control individual de cada uno de los dos motores. El gran filtro de estrella PTFE certificado de la categoría de polvo M puede limpiarse de manera sencilla, cómoda y eficaz con ayuda del sistema de limpieza del filtro Pull and Clean y sin desconectar el aspirador. El depósito del filtro y el depósito colector del aspirador industrial son de acero inoxidable resistente a los ácidos, mientras que la carcasa está fabricada en acero resistente y cuenta con ruedas de gran tamaño que permiten un transporte sencillo.
Características y ventajas
ACD - Applied for Combustible Dust (apto para polvos combustibles)Para aspirar polvos inflamables de forma segura y económica. Cumple la norma IEC 60335-2-69.
Categoría de polvo MEquipo completo certificado según la norma DIN EN 60335-2-69 para la categoría de polvo M.
Limpieza manual del filtro Pull and CleanLimpieza del filtro durante el funcionamiento en una sola operación. Limpieza de bajo desgaste mediante inversión del aire.
Con 2 motores de ventilador
- Para una elevada potencia de aspiración y un rendimiento de limpieza óptimo.
- Turbinas conmutables por separado para una potencia de aspiración individual según sea necesario.
Equipada con un gran filtro de estrella
- Para la recogida segura de sólidos y polvos hasta la categoría de polvo M.
- También es adecuado para grandes cantidades de polvo.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Caudal de aire (l/s/m³/h)
|106 / 382
|Vacío (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Capacidad del depósito (l)
|40
|Material del depósito
|Acero inoxidable
|Potencia absorbida (kW)
|2,3
|Tipo de aspirado
|Eléctrica
|Ancho nominal de la conexión
|DN 70
|Ancho nominal de los accesorios
|DN 50 DN 40
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|77
|Categoría de polvo para filtro principal
|M
|Superficie de filtrado del filtro principal (m²)
|1,5
|Peso sin accesorios (kg)
|35,7
|Peso con embalaje incluido (kg)
|36,7
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|645 x 655 x 1150
Equipamiento
- Filtro principal: Filtro de estrella
- Accesorios incluidos en el equipo de serie: no
Videos
Campos de aplicación
- Para la aspiración de polvo inflamable