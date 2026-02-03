De larga vida útil, resistente, compacto y móvil: nuestro aspirador industrial de polvo de gama media IVM 40/24-2 M ACD con dos motores para la aspiración universal de sustancias sólidas inflamables finas y gruesas fuera de una zona ATEX. Este equipo fiable funciona en un modo monofásico, permitiendo el control individual de cada uno de los dos motores. El gran filtro de estrella PTFE certificado de la categoría de polvo M puede limpiarse de manera sencilla, cómoda y eficaz con ayuda del sistema de limpieza del filtro Pull and Clean y sin desconectar el aspirador. El depósito del filtro y el depósito colector del aspirador industrial son de acero inoxidable resistente a los ácidos, mientras que la carcasa está fabricada en acero resistente y cuenta con ruedas de gran tamaño que permiten un transporte sencillo.