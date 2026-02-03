Aspirador industrial IVM 60/30
Robusto aspirador industrial de gama media IVM 60/30 con compresor de canal lateral de larga vida útil y gran filtro de estrella de la categoría de polvo M. Apto para la eliminación de sólidos finos y gruesos.
Un compresor de canal lateral de larga vida útil con modo trifásico, el gran filtro de estrella de la categoría de polvo M y la cómoda limpieza manual del filtro con transmisión se incluyen entre los más importantes valores internos de nuestro aspirador industrial de gama media IVM 60/30. Desde un punto de vista puramente externo, este robusto equipo destaca por su sólida carcasa de acero inoxidable, cuerpo y depósito resistentes a los ácidos y grandes ruedas para un transporte sencillo y una movilidad segura. En entornos industriales, el aspirador ofrece un uso prácticamente universal para la eliminación de sólidos finos y gruesos, en caso necesario también en servicio de tres turnos.
Características y ventajas
Compresor de canal lateral sin desgasteCon aspiración de 3 kW y arranque suave para aspirar grandes cantidades de polvo y sólidos. Para una elevada potencia de aspiración y al menos 20 000 horas de vida útil. Adecuada para su uso en operaciones de varios turnos y/o con varios puntos de aspiración.
Limpieza manual del filtro IVMManejo sin esfuerzo en caso necesario gracias a una palanca ubicada ergonómicamente. Prolonga la vida útil del filtro y reduce así el esfuerzo de mantenimiento. Resultados de limpieza idénticos, independientemente de la fuerza empleada.
Equipado con filtro de estrella extragrandePara la recogida segura de sólidos y polvos hasta la categoría de polvo M. También es adecuado para grandes cantidades de polvo.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Tensión (V)
|400
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal de aire (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Vacío (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Capacidad del depósito (l)
|60
|Material del depósito
|Acero inoxidable
|Potencia absorbida (kW)
|3
|Tipo de aspirado
|Eléctrica
|Ancho nominal de la conexión
|DN 70
|Ancho nominal de los accesorios
|DN 70 DN 50 DN 40
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|79
|Categoría de polvo para filtro principal
|M
|Superficie de filtrado del filtro principal (m²)
|2,2
|Peso sin accesorios (kg)
|99
|Peso con embalaje incluido (kg)
|100,9
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1030 x 680 x 1650
Equipamiento
- Filtro principal: Filtro de estrella
- Accesorios incluidos en el equipo de serie: no