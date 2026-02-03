Un compresor de canal lateral de larga vida útil con modo trifásico, el gran filtro de estrella de la categoría de polvo M y la cómoda limpieza manual del filtro con transmisión se incluyen entre los más importantes valores internos de nuestro aspirador industrial de gama media IVM 60/30. Desde un punto de vista puramente externo, este robusto equipo destaca por su sólida carcasa de acero inoxidable, cuerpo y depósito resistentes a los ácidos y grandes ruedas para un transporte sencillo y una movilidad segura. En entornos industriales, el aspirador ofrece un uso prácticamente universal para la eliminación de sólidos finos y gruesos, en caso necesario también en servicio de tres turnos.