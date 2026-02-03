Aspirador industrial IVM 60/30

Robusto aspirador industrial de gama media IVM 60/30 con compresor de canal lateral de larga vida útil y gran filtro de estrella de la categoría de polvo M. Apto para la eliminación de sólidos finos y gruesos.

Un compresor de canal lateral de larga vida útil con modo trifásico, el gran filtro de estrella de la categoría de polvo M y la cómoda limpieza manual del filtro con transmisión se incluyen entre los más importantes valores internos de nuestro aspirador industrial de gama media IVM 60/30. Desde un punto de vista puramente externo, este robusto equipo destaca por su sólida carcasa de acero inoxidable, cuerpo y depósito resistentes a los ácidos y grandes ruedas para un transporte sencillo y una movilidad segura. En entornos industriales, el aspirador ofrece un uso prácticamente universal para la eliminación de sólidos finos y gruesos, en caso necesario también en servicio de tres turnos.

Características y ventajas
Aspirador industrial IVM 60/30: Compresor de canal lateral sin desgaste
Compresor de canal lateral sin desgaste
Con aspiración de 3 kW y arranque suave para aspirar grandes cantidades de polvo y sólidos. Para una elevada potencia de aspiración y al menos 20 000 horas de vida útil.  Adecuada para su uso en operaciones de varios turnos y/o con varios puntos de aspiración.
Aspirador industrial IVM 60/30: Limpieza manual del filtro IVM
Limpieza manual del filtro IVM
Manejo sin esfuerzo en caso necesario gracias a una palanca ubicada ergonómicamente. Prolonga la vida útil del filtro y reduce así el esfuerzo de mantenimiento. Resultados de limpieza idénticos, independientemente de la fuerza empleada.
Aspirador industrial IVM 60/30: Equipado con filtro de estrella extragrande
Equipado con filtro de estrella extragrande
Para la recogida segura de sólidos y polvos hasta la categoría de polvo M. También es adecuado para grandes cantidades de polvo.
Especificaciones

Características técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 3
Tensión (V) 400
Frecuencia (Hz) 50
Caudal de aire (l/s/m³/h) 68 / 244,8
Vacío (mbar/kPa) 286 / 28,6
Capacidad del depósito (l) 60
Material del depósito Acero inoxidable
Potencia absorbida (kW) 3
Tipo de aspirado Eléctrica
Ancho nominal de la conexión DN 70
Ancho nominal de los accesorios DN 70 DN 50 DN 40
Nivel de presión acústica (dB/A) 79
Categoría de polvo para filtro principal M
Superficie de filtrado del filtro principal (m²) 2,2
Peso sin accesorios (kg) 99
Peso con embalaje incluido (kg) 100,9
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 1030 x 680 x 1650

Equipamiento

  • Filtro principal: Filtro de estrella
  • Accesorios incluidos en el equipo de serie: no
