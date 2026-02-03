De larga vida útil, robusto, móvil: nuestro aspirador industrial de gama media de tres motores IVM 60/36-3 para la aspiración universal de sólidos finos y gruesos a escala industrial. Este equipo fiable funciona en un modo monofásico, permitiendo el control individual de cada uno de los tres motores. El gran filtro de estrella de la categoría de polvo M permite una limpieza sencilla, cómoda y fiable mediante transmisión. La limpieza del filtro prolonga su vida útil y reduce de esta forma los gastos de mantenimiento. El cuerpo y el depósito colector del equipo están realizados en acero inoxidable resistente a los ácidos, mientras que la carcasa está fabricada en acero resistente y cuenta con ruedas de gran tamaño que permiten un transporte sencillo.