Aspirador industrial IVM 60/36 -3
Robusto aspirador industrial móvil de gama media IVM 60/36-3 con tres motores para empleo universal en el sector industrial con sólidos finos y gruesos. Con filtro de estrella de la categoría de polvo M.
De larga vida útil, robusto, móvil: nuestro aspirador industrial de gama media de tres motores IVM 60/36-3 para la aspiración universal de sólidos finos y gruesos a escala industrial. Este equipo fiable funciona en un modo monofásico, permitiendo el control individual de cada uno de los tres motores. El gran filtro de estrella de la categoría de polvo M permite una limpieza sencilla, cómoda y fiable mediante transmisión. La limpieza del filtro prolonga su vida útil y reduce de esta forma los gastos de mantenimiento. El cuerpo y el depósito colector del equipo están realizados en acero inoxidable resistente a los ácidos, mientras que la carcasa está fabricada en acero resistente y cuenta con ruedas de gran tamaño que permiten un transporte sencillo.
Características y ventajas
Equipado con tres motores del ventiladorTres potentes turbinas para un extraordinario rendimiento de limpieza. Turbinas conmutables por separado para una potencia de aspiración individual según sea necesario.
Limpieza manual del filtro IVMManejo sin esfuerzo en caso necesario gracias a una palanca ubicada ergonómicamente. Prolonga la vida útil del filtro y reduce así el esfuerzo de mantenimiento. Resultados de limpieza idénticos, independientemente de la fuerza empleada.
Equipado con filtro de estrella extragrandePara la recogida segura de sólidos y polvos hasta la categoría de polvo M. También es adecuado para grandes cantidades de polvo.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Caudal de aire (l/s/m³/h)
|221 / 799
|Vacío (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Capacidad del depósito (l)
|60
|Potencia absorbida (kW)
|3,6
|Tipo de aspirado
|Eléctrica
|Ancho nominal de la conexión
|DN 70
|Ancho nominal de los accesorios
|DN 70 DN 50 DN 40
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|79
|Categoría de polvo para filtro principal
|M
|Superficie de filtrado del filtro principal (m²)
|2,2
|Peso sin accesorios (kg)
|68
|Peso con embalaje incluido (kg)
|72,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1020 x 680 x 1490
Equipamiento
- Filtro principal: Filtro de estrella
- Accesorios incluidos en el equipo de serie: no