Aspirador industrial IVR-B 50/30
Aspirador auxiliar que ocupa poco espacio: el aspirador para uso industrial IVR-B 50/30 con compresor de canal lateral de larga vida útil y filtro de cartucho para virutas (de metal), restos de troquelado y polvos gruesos.
El aspirador auxiliar IVR-B 50/30 es un aspirador para uso industrial compacto con baja altura, ideal para utilizar directamente en la industria metalúrgica y de procesamiento de plásticos. Al concentrase en los elementos de aspiración más básicos, el equipo destaca por su manejo y mantenimiento extraordinariamente sencillos. El compresor de canal lateral de larga vida útil permite un uso continuo sin concesiones, por ejemplo en las líneas de producción. Con el filtro de cartucho integrado en la tapa del depósito, el equipo resulta ideal para aspirar virutas, restos de troquelado y polvos gruesos. El depósito robusto de chapa de acero pintada también ha sido fabricado especialmente para el uso industrial. Gracias al silenciador integrado, el nivel de ruido se reduce a un mínimo agradable.
Características y ventajas
Dimensiones compactasFácil de guardar y colocar entre las máquinas de producción o encima o debajo de ellas. Su tamaño reducido permite diferentes posibilidades de uso. El potente compresor de canal lateral permite múltiples aplicaciones.
Depósito colector de acero inoxidable independienteEl depósito colector puede levantarse de la placa del suelo del equipo. Los clips de seguridad de la tapa permiten un transporte seguro.
Compresor de canal lateral sin desgasteEquipo compacto con una potencia de absorción de 3 kW para aspirar sustancias sólidas. Para una elevada potencia de aspiración y al menos 20 000 horas de vida útil. Óptimo para el uso móvil en operaciones de varios turnos.
Equipado con un filtro de cartucho de larga vida útil
- Para aspirar de forma segura sólidos y pequeñas cantidades de polvo hasta la categoría de polvo M.
- Estructura del filtro muy clara y compacta.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Tensión (V)
|400
|Frecuencia (Hz)
|50 - 60
|Caudal de aire (l/s/m³/h)
|88 / 315
|Vacío (mbar/kPa)
|260 / 26
|Capacidad del depósito (l)
|50
|Potencia absorbida (kW)
|3
|Tipo de aspirado
|Eléctrica
|Ancho nominal de la conexión
|DN 50
|Ancho nominal de los accesorios
|DN 50
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|72
|Categoría de polvo para filtro principal
|M
|Superficie de filtrado del filtro principal (m²)
|1
|Peso sin accesorios (kg)
|70
|Peso (con embalaje) (kg)
|70,6
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|835 x 715 x 570