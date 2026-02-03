Aspirador industrial IVS 100/55 M
Aspirador para uso industrial de gama superior IVS 100/55 M para la eliminación segura de grandes volúmenes de polvos finos nocivos para la salud. Con certificado de categoría de polvo M y un compresor de canal lateral de 5,5 kW.
Para el uso continuo en aplicaciones tanto móviles como fijas es apropiado nuestro aspirador para uso industrial de gama superior IVS 100/55 M para la aspiración segura de volúmenes muy grandes de polvos finos nocivos para la salud. Certificado para la categoría de polvo M y económico en el funcionamiento (IE2), el aspirador también convence por su motor trifásico y el potente compresor de canal lateral de 5,5 kW. Gracias al arranque suave integrado, es posible incluso el servicio sin ningún problema enchufándolo a cualquier toma de corriente industrial convencional de 16 amperios. Las variadas posibilidades de almacenaje de los accesorios ofrecen la máxima movilidad. El filtro grande en estrella de 16 pliegues ocupa poco espacio y cuenta con un fiable sistema de limpieza horizontal de filtro por vibración. Un engranaje garantiza siempre un resultado de limpieza óptimo, independientemente de la fuerza aplicada y, por tanto, de forma muy cómoda para el usuario. El mecanismo de descarga del depósito de acero inoxidable de 100 litros facilita igualmente al usuario el vaciado. También el control remoto opcional para conectar y desconectar el equipo a una distancia de hasta 30 metros es un ejemplo más de la facilidad de manejo del IVS 100/55 M.
Características y ventajas
Categoría de polvo MEquipo completo certificado según la norma DIN EN 60335-2-69 para la categoría de polvo M.
Compresor de canal lateral sin desgasteCon aspiración de 5,5 kW y arranque suave para grandes cantidades de polvo y sólidos. Para una elevada potencia de aspiración y al menos 20 000 horas de vida útil. Adecuada para su uso en operaciones de varios turnos y/o con varios puntos de aspiración.
Limpieza manual del filtro IVSManejo sin esfuerzo en caso necesario gracias a una palanca ubicada ergonómicamente. Prolonga la vida útil del filtro y reduce así el esfuerzo de mantenimiento. Resultados de limpieza idénticos, independientemente de la fuerza empleada.
Equipado con filtro de estrella extragrande
- También es adecuada para polvos aceitosos y pegajosos gracias a su revestimiento especial.
- También es adecuado para grandes cantidades de polvo.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Tensión (V)
|400
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal de aire (l/s/m³/h)
|138 / 500
|Vacío (mbar/kPa)
|240 / 24
|Capacidad del depósito (l)
|100
|Material del depósito
|Acero inoxidable
|Potencia absorbida (kW)
|5,5
|Tipo de aspirado
|Eléctrica
|Ancho nominal de la conexión
|DN 70
|Ancho nominal de los accesorios
|DN 70 DN 50
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|77
|Categoría de polvo para filtro principal
|M
|Superficie de filtrado del filtro principal (m²)
|2,2
|Peso sin accesorios (kg)
|148
|Peso con embalaje incluido (kg)
|148,8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Equipamiento
- Accesorios incluidos en el equipo de serie: no