INDUSTRIA QUÍMICA Y DEL PLÁSTICO

Procesos químicos seguros. La industria química trabaja con una variedad de sustancias sólidas agresivas y líquidos corrosivos, que a menudo son explosivos y peligrosos para la salud. Estas sustancias pueden estar presentes en grandes cantidades durante el transporte y los trabajos de mantenimiento. La aspiración segura de tales sustancias es un desafio y requiere soluciones extremadamente fiables.