INDUSTRIA QUÍMICA Y DEL PLÁSTICO
Procesos químicos seguros. La industria química trabaja con una variedad de sustancias sólidas agresivas y líquidos corrosivos, que a menudo son explosivos y peligrosos para la salud. Estas sustancias pueden estar presentes en grandes cantidades durante el transporte y los trabajos de mantenimiento. La aspiración segura de tales sustancias es un desafio y requiere soluciones extremadamente fiables.
Uso:
- Limpieza de máquinas y lugares de trabajo, en particular aspirando y absorbiendo granulados, virutas y polvo de plástico, mezclas químicas (agresivas), abono, polvo de pintura, agua, detergente.
- Aspirar el polvo de los procesos de producción (por ejemplo, el polvo generado durante la dosificación de granulados).
Desafío:
- Varios trabajos de aspiración de suciedad de alimentos, polvo (explosivo, en suspensión, adhesivo, húmedo), grasas, aceites, proteínas, líquidos.
- Prevenir el riesgo de explosiones de polvo.
- Descartar la contaminación cruzada, la contaminación bacteriana, los cambios en el sabor.
Ventajas:
- Soluciones duraderas, fiables, compactas y económicas.
- Mantener limpios los procesos de producción y minimizar los tiempos de inactividad.
- Garantizar la seguridad laboral y la eficiencia del trabajo.
- Aspirar tipos de polvo potencialmente explosivos con certificación ATEX.
- Vaciado sin contaminación.