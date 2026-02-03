Aspirador en seco y húmedo NT 50/1 K
Gracias a la bomba de aguas residuales y al acoplamiento Geka, el aspirador en seco y húmedo NT 50/1 K es ideal para la eliminación rápida de grandes cantidades de líquidos en la construcción o la industria.
Ya sea en obras o en instalaciones industriales, el aspirador en seco y húmedo NT 50/1 K de Kärcher está especialmente diseñado para la eliminación rápida de grandes cantidades de agua. Gracias a su potente bomba de eliminación de residuos, puede tratar más de 300 litros de agua sucia por minuto, incluida la suciedad gruesa hasta un tamaño de grano de 20 milímetros. El acoplamiento Geka de serie garantiza su compatibilidad con este sistema de acoplamiento ampliamente utilizado para mangueras de agua. La turbina y la bomba de eliminación de residuos están protegidas contra daños u obstrucciones mediante eficaces filtros para suciedad gruesa que impiden la aspiración de piezas pequeñas, piedras, hojas o restos de materiales de construcción. Las ruedas de dirección metálicas del robusto depósito de 50 litros y el asa de empuje de ajuste continuo garantizan una gran movilidad y un transporte sin esfuerzo del aspirador NT 50/1 K desde el vehículo hasta el lugar de uso y viceversa.
Características y ventajas
Bomba de agua sucia integradaLa bomba de eliminación de residuos permite la eliminación de grandes cantidades de líquido, por lo que se puede aspirar continuamente.
Cesta de filtro para suciedad gruesa integrada para la protección de la bombaProtege la bomba de eliminación de residuos frente a las obstrucciones producidas por piedras, hojas y trozos de madera.
Falso manguito de aire para la regulación de la potencia de aspiraciónEl manguito se coloca entre la manguera y el codo. Permite sincronizar el caudal de agua del aspirador y la bomba.
Manguera de desagüe
- La bomba de aguas residuales elimina la mayor parte de los líquidos aspirados.
- Para eliminar cómodamente las cantidades residuales de líquidos.
Filtro para suciedad gruesa integrado para la protección de la turbina
- Protege la turbina frente a los daños causados por la suciedad gruesa y las pequeñas partículas.
Accesorios de alta calidad
- Manguera de aspiración resistente al aceite.
- Boquilla para suelos Adv.
- Asa de empuje de ajuste continuo.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|230
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal de aire (l/s)
|74
|Vacío (mbar)
|273
|Capacidad del depósito (l)
|50
|Capacidad de absorción (W)
|1200
|Potencia de la bomba de eliminación de residuos (W)
|1100
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 40
|Longitud del cable (m)
|7,5
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|67
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|28
|Peso con embalaje incluido (kg)
|32,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|640 x 370 x 1045
Incluido en el equipamiento de serie
- Longitud de la manguera de aspiración: 4 m
- Tipo de manguera de aspiración: Resistente al aceite
- Codo: Plástico
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 550 mm
- Material de los tubos de aspiración: Acero inoxidable
- Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 360 mm
- Boquilla para ranuras
- Filtro para suciedad gruesa
- Asa de empuje
Equipamiento
- Manguera de desagüe
- Bomba de eliminación de residuos integrada
- Clase de protección: I
Videos
Campos de aplicación
- Obras
- Industria