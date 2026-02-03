Ya sea en obras o en instalaciones industriales, el aspirador en seco y húmedo NT 50/1 K de Kärcher está especialmente diseñado para la eliminación rápida de grandes cantidades de agua. Gracias a su potente bomba de eliminación de residuos, puede tratar más de 300 litros de agua sucia por minuto, incluida la suciedad gruesa hasta un tamaño de grano de 20 milímetros. El acoplamiento Geka de serie garantiza su compatibilidad con este sistema de acoplamiento ampliamente utilizado para mangueras de agua. La turbina y la bomba de eliminación de residuos están protegidas contra daños u obstrucciones mediante eficaces filtros para suciedad gruesa que impiden la aspiración de piezas pequeñas, piedras, hojas o restos de materiales de construcción. Las ruedas de dirección metálicas del robusto depósito de 50 litros y el asa de empuje de ajuste continuo garantizan una gran movilidad y un transporte sin esfuerzo del aspirador NT 50/1 K desde el vehículo hasta el lugar de uso y viceversa.