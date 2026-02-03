Diseñado para aspirar líquidos, suciedad gruesa y polvo fino, nuestro aspirador en seco y húmedo a batería NT 22/1 Ap Bp convence con su elevada potencia de aspiración allí donde no hay disponible una alimentación de corriente externa. El equipo está diseñado para funcionar con las potentes baterías Kärcher Battery Power+, las cuales deben adquirirse por separado, al igual que el correspondiente cargador, al no estar incluidas en el equipo de serie. Nuestras baterías ofrecen una gran autonomía al aspirador y están protegidas eficazmente de las influencias externas mediante una tapa en el equipo. Las dimensiones compactas y el bajo peso del NT 22/1 Ap Bp facilitan el transporte y el alojamiento, al tiempo que permiten el uso en lugares con poco espacio o muy frecuentados. Este versátil equipo incorpora un filtro plegado plano que ahorra espacio y una función de desconexión electrónica del agua. El diseño plano especial del cabezal del equipo permite, además, colocar sobre él herramientas o incluso cajas.