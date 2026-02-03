Aspirador en seco y húmedo a batería NT 22/1 Ap Bp L
Aspirador en seco y húmedo a batería NT 22/1 Ap Bp, compacto y versátil, para las más exigentes aplicaciones en seco y húmedo en lugares donde no hay alimentación de corriente externa. Con filtro plegado plano que ocupa poco espacio.
Diseñado para aspirar líquidos, suciedad gruesa y polvo fino, nuestro aspirador en seco y húmedo a batería NT 22/1 Ap Bp convence con su elevada potencia de aspiración allí donde no hay disponible una alimentación de corriente externa. El equipo está diseñado para funcionar con las potentes baterías Kärcher Battery Power+, las cuales deben adquirirse por separado, al igual que el correspondiente cargador, al no estar incluidas en el equipo de serie. Nuestras baterías ofrecen una gran autonomía al aspirador y están protegidas eficazmente de las influencias externas mediante una tapa en el equipo. Las dimensiones compactas y el bajo peso del NT 22/1 Ap Bp facilitan el transporte y el alojamiento, al tiempo que permiten el uso en lugares con poco espacio o muy frecuentados. Este versátil equipo incorpora un filtro plegado plano que ahorra espacio y una función de desconexión electrónica del agua. El diseño plano especial del cabezal del equipo permite, además, colocar sobre él herramientas o incluso cajas.
Características y ventajas
Potente batería Kärcher Battery Power+ de 36 V con una capacidad de 7,5 Ah
- Garantiza una autonomía de 31 minutos a máxima potencia de aspiración.
Eficiente tapa de protección para el compartimento de la batería
- Protege la batería de la suciedad y la humedad. Con ventana de inspección.
Peso reducido y dimensiones compactas
- El equipo permite un transporte y almacenamiento sencillos y cómodos.
Especificaciones
Características técnicas
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 36 V
|Capacidad del depósito (l)
|22
|Material del depósito
|Plástico
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|70
|Caudal de aire (l/s)
|57
|Vacío (mbar/kPa)
|152 / 15,2
|Capacidad de absorción (W)
|máx. 575
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 35
|Cantidad de baterías necesarias (Unidad(es))
|1
|Rendimiento por carga de la batería (m²)
|aprox. 150 (7,5 Ah)
|Autonomía por cada carga de la batería (min)
|máx. 31 (7,5 Ah) / máx. 24 (6,0 Ah)
|Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga rápida 80 % / 100 % (min)
|58 / 81
|Intensidad de salida (A)
|6
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|8,8
|Peso con embalaje incluido (kg)
|11,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|401 x 372 x 499
Incluido en el equipamiento de serie
- Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo
- Longitud de la manguera de aspiración: 1.9 m
- Tipo de manguera de aspiración: con codo
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 505 mm
- Material de los tubos de aspiración: Plástico
- Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 300 mm
- Boquilla para ranuras
- Filtro plegado plano: Celulosa
Equipamiento
- Desconexión automática con volumen de llenado máx.
- Limpieza del filtro: Limpieza semiautomática de filtro Ap
- Clase de protección: III
Videos
Campos de aplicación
- Para la limpieza en lugares sin alimentación de corriente
- Para la limpieza de zonas muy frecuentadas