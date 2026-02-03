Aspirador en seco y húmedo a batería NT 22/1 Ap Bp L

Aspirador en seco y húmedo a batería NT 22/1 Ap Bp, compacto y versátil, para las más exigentes aplicaciones en seco y húmedo en lugares donde no hay alimentación de corriente externa. Con filtro plegado plano que ocupa poco espacio.

Diseñado para aspirar líquidos, suciedad gruesa y polvo fino, nuestro aspirador en seco y húmedo a batería NT 22/1 Ap Bp convence con su elevada potencia de aspiración allí donde no hay disponible una alimentación de corriente externa. El equipo está diseñado para funcionar con las potentes baterías Kärcher Battery Power+, las cuales deben adquirirse por separado, al igual que el correspondiente cargador, al no estar incluidas en el equipo de serie. Nuestras baterías ofrecen una gran autonomía al aspirador y están protegidas eficazmente de las influencias externas mediante una tapa en el equipo. Las dimensiones compactas y el bajo peso del NT 22/1 Ap Bp facilitan el transporte y el alojamiento, al tiempo que permiten el uso en lugares con poco espacio o muy frecuentados. Este versátil equipo incorpora un filtro plegado plano que ahorra espacio y una función de desconexión electrónica del agua. El diseño plano especial del cabezal del equipo permite, además, colocar sobre él herramientas o incluso cajas.

Características y ventajas
Potente batería Kärcher Battery Power+ de 36 V con una capacidad de 7,5 Ah
  • Garantiza una autonomía de 31 minutos a máxima potencia de aspiración.
Eficiente tapa de protección para el compartimento de la batería
  • Protege la batería de la suciedad y la humedad. Con ventana de inspección.
Peso reducido y dimensiones compactas
  • El equipo permite un transporte y almacenamiento sencillos y cómodos.
Especificaciones

Características técnicas

Plataforma de batería Plataforma de baterías de 36 V
Capacidad del depósito (l) 22
Material del depósito Plástico
Nivel de presión acústica (dB/A) 70
Caudal de aire (l/s) 57
Vacío (mbar/kPa) 152 / 15,2
Capacidad de absorción (W) máx. 575
Ancho nominal estándar ( ) DN 35
Cantidad de baterías necesarias (Unidad(es)) 1
Rendimiento por carga de la batería (m²) aprox. 150 (7,5 Ah)
Autonomía por cada carga de la batería (min) máx. 31 (7,5 Ah) / máx. 24 (6,0 Ah)
Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga rápida 80 % / 100 % (min) 58 / 81
Intensidad de salida (A) 6
Conexión de red del cargador (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Color antracita
Peso sin accesorios (kg) 8,8
Peso con embalaje incluido (kg) 11,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 401 x 372 x 499

Incluido en el equipamiento de serie

  • Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo
  • Longitud de la manguera de aspiración: 1.9 m
  • Tipo de manguera de aspiración: con codo
  • Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
  • Longitud de los tubos de aspiración: 505 mm
  • Material de los tubos de aspiración: Plástico
  • Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 300 mm
  • Boquilla para ranuras
  • Filtro plegado plano: Celulosa

Equipamiento

  • Desconexión automática con volumen de llenado máx.
  • Limpieza del filtro: Limpieza semiautomática de filtro Ap
  • Clase de protección: III
Aspirador en seco y húmedo a batería NT 22/1 Ap Bp L
Aspirador en seco y húmedo a batería NT 22/1 Ap Bp L
Aspirador en seco y húmedo a batería NT 22/1 Ap Bp L
Videos
Campos de aplicación
  • Para la limpieza en lugares sin alimentación de corriente
  • Para la limpieza de zonas muy frecuentadas
Accesorios
Todas las máquinas que se adaptan a la batería.