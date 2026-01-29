Aspirador en seco y húmedo NT 22/1 Ap L
Potente aspirador en seco y húmedo, manejable a la par que extraordinario, de nivel básico. Con su reducido peso, el NT 22/1 Ap está especialmente indicado para usos móviles.
Pequeño, potente, fiable, increíblemente versátil y ligero como una pluma: nuestro aspirador en seco y húmedo NT 22/1 Ap destaca a la hora de afrontar tareas ligeras y medianas en muchos campos de aplicación profesionales. Domina sin esfuerzos el polvo, la suciedad gruesa y los líquidos gracias a la limpieza del filtro semiautomática y el filtro de cartucho de PES resistente a la humedad. La conexión para mangueras de aspiración, situada directamente en la parte superior del equipo, permite aprovechar al máximo el volumen del depósito. Sus dimensiones muy reducidas y su peso ligero permiten transportarlo con comodidad y sin problemas y, además, el equipo resulta muy fácil de manejar.
Características y ventajas
Peso reducido y dimensiones compactas
- El equipo permite un transporte y almacenamiento sencillos y cómodos.
Filtro de cartucho PES resistente a la humedad
- Cambio fácil de aspirador en seco a aspirador en húmedo sin secado previo del filtro de cartucho PES.
- Filtro PES lavable.
Conexión para mangueras de aspiración en el cabezal del equipo
- Permite el aprovechamiento del volumen completo del depósito.
- Ahorro de tiempo gracias a intervalos de vaciado más amplios.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Caudal de aire (l/s)
|72
|Vacío (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Capacidad del depósito (l)
|22
|Material del depósito
|Plástico
|Capacidad de absorción (W)
|máx. 1300
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 35
|Longitud del cable (m)
|6
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|71
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|5,7
|Peso con embalaje incluido (kg)
|8,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|380 x 370 x 480
Incluido en el equipamiento de serie
- Longitud de la manguera de aspiración: 1.9 m
- Codo: Plástico
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 505 mm
- Material de los tubos de aspiración: Plástico
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Fieltro
- Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 300 mm
- Boquilla para ranuras
- Filtros de cartucho: PES
Equipamiento
- Limpieza del filtro: Limpieza semiautomática de filtro Ap
- Clase de protección: II
- Rodillo de parada
Videos
Campos de aplicación
- Equipo idóneo para tareas ligeras y medianas de limpieza en muchos campos de aplicación profesionales