Pequeño, potente, fiable, increíblemente versátil y ligero como una pluma: nuestro aspirador en seco y húmedo NT 22/1 Ap destaca a la hora de afrontar tareas ligeras y medianas en muchos campos de aplicación profesionales. Domina sin esfuerzos el polvo, la suciedad gruesa y los líquidos gracias a la limpieza del filtro semiautomática y el filtro de cartucho de PES resistente a la humedad. La conexión para mangueras de aspiración, situada directamente en la parte superior del equipo, permite aprovechar al máximo el volumen del depósito. Sus dimensiones muy reducidas y su peso ligero permiten transportarlo con comodidad y sin problemas y, además, el equipo resulta muy fácil de manejar.