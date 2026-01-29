Aspirador en seco y húmedo NT 22/1 Ap L

Potente aspirador en seco y húmedo, manejable a la par que extraordinario, de nivel básico. Con su reducido peso, el NT 22/1 Ap está especialmente indicado para usos móviles.

Pequeño, potente, fiable, increíblemente versátil y ligero como una pluma: nuestro aspirador en seco y húmedo NT 22/1 Ap destaca a la hora de afrontar tareas ligeras y medianas en muchos campos de aplicación profesionales. Domina sin esfuerzos el polvo, la suciedad gruesa y los líquidos gracias a la limpieza del filtro semiautomática y el filtro de cartucho de PES resistente a la humedad. La conexión para mangueras de aspiración, situada directamente en la parte superior del equipo, permite aprovechar al máximo el volumen del depósito. Sus dimensiones muy reducidas y su peso ligero permiten transportarlo con comodidad y sin problemas y, además, el equipo resulta muy fácil de manejar.

Características y ventajas
Peso reducido y dimensiones compactas
  • El equipo permite un transporte y almacenamiento sencillos y cómodos.
Filtro de cartucho PES resistente a la humedad
  • Cambio fácil de aspirador en seco a aspirador en húmedo sin secado previo del filtro de cartucho PES.
  • Filtro PES lavable.
Conexión para mangueras de aspiración en el cabezal del equipo
  • Permite el aprovechamiento del volumen completo del depósito.
  • Ahorro de tiempo gracias a intervalos de vaciado más amplios.
Especificaciones

Características técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 220 / 240
Frecuencia (Hz) 50 / 60
Caudal de aire (l/s) 72
Vacío (mbar/kPa) 249 / 24,9
Capacidad del depósito (l) 22
Material del depósito Plástico
Capacidad de absorción (W) máx. 1300
Ancho nominal estándar ( ) DN 35
Longitud del cable (m) 6
Nivel de presión acústica (dB/A) 71
Color antracita
Peso sin accesorios (kg) 5,7
Peso con embalaje incluido (kg) 8,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 380 x 370 x 480

Incluido en el equipamiento de serie

  • Longitud de la manguera de aspiración: 1.9 m
  • Codo: Plástico
  • Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
  • Longitud de los tubos de aspiración: 505 mm
  • Material de los tubos de aspiración: Plástico
  • Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
  • Material de la bolsa filtrante: Fieltro
  • Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 300 mm
  • Boquilla para ranuras
  • Filtros de cartucho: PES

Equipamiento

  • Limpieza del filtro: Limpieza semiautomática de filtro Ap
  • Clase de protección: II
  • Rodillo de parada
Aspirador en seco y húmedo NT 22/1 Ap L
Aspirador en seco y húmedo NT 22/1 Ap L
Videos
Campos de aplicación
  • Equipo idóneo para tareas ligeras y medianas de limpieza en muchos campos de aplicación profesionales
Accesorios