Nuestro NT 30/1 Ap L es un aspirador en seco y húmedo compacto de gama media con limpieza del filtro semiautomática. El aspirador es apto para una gran cantidad de aplicaciones, como la limpieza de vehículos, la eliminación de suciedad gruesa y líquidos o también la aspiración en equipos e instalaciones. Impresiona su sobresaliente potencia de aspiración y limpieza del filtro de gran eficiencia, que juntas son capaces de eliminar incluso cantidades medias de polvo fino sin bolsa de filtro. Muy fácil de manejar a través de un selector giratorio central, este equipo también convence por su escaso peso y un almacenaje bien pensado para todos los accesorios de nuevo desarrollo, hasta su cabezal de diseño plano que dispone de posibilidades adicionales de arrastre y permite colocar o fijar un maletín de herramientas.

Características y ventajas
Almacenaje flexible de la manguera y del cable de red
  • Permite la fijación segura de mangueras de diferentes longitudes y diámetros.
  • Alojamiento del cable seguro para el transporte.
Carcasa del filtro extraíble
  • Permite la retirada de filtro sin producir polvo.
  • Evita con éxito una colocación errónea del filtro plegado plano.
Posibilidad de almacenamiento bien pensada integrada para accesorios
  • Los accesorios pueden guardarse sin perderlos y siempre accesibles.
Especificaciones

Características técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 220 / 240
Frecuencia (Hz) 50 / 60
Caudal de aire (l/s) 74
Vacío (mbar/kPa) 273 / 27,3
Capacidad del depósito (l) 30
Material del depósito Plástico
Capacidad de absorción (W) máx. 1380
Ancho nominal estándar ( ) DN 35
Longitud del cable (m) 7,5
Nivel de presión acústica (dB/A) 70
Color antracita
Peso sin accesorios (kg) 11,8
Peso con embalaje incluido (kg) 15,6
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 525 x 370 x 560

Incluido en el equipamiento de serie

  • Longitud de la manguera de aspiración: 2.5 m
  • Codo: Plástico
  • Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
  • Longitud de los tubos de aspiración: 550 mm
  • Material de los tubos de aspiración: Acero, cromado
  • Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
  • Material de la bolsa filtrante: Fieltro
  • Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 300 mm
  • Boquilla para ranuras
  • Filtro plegado plano: Celulosa

Equipamiento

  • Desconexión automática con volumen de llenado máx.
  • Limpieza del filtro: Limpieza semiautomática de filtro Ap
  • Clase de protección: II
  • Rodillo de parada
Campos de aplicación
  • Múltiples posibilidades de aplicación, desde la eliminación de líquidos hasta la limpieza de vehículos
