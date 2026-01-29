Aspirador en seco y húmedo NT 30/1 Ap L
Nuestro NT 30/1 Ap L es un aspirador en seco y húmedo compacto de gama media con una excelente potencia de aspiración, componentes de gran calidad y larga vida útil y una gran variedad de equipamientos.
Nuestro NT 30/1 Ap L es un aspirador en seco y húmedo compacto de gama media con limpieza del filtro semiautomática. El aspirador es apto para una gran cantidad de aplicaciones, como la limpieza de vehículos, la eliminación de suciedad gruesa y líquidos o también la aspiración en equipos e instalaciones. Impresiona su sobresaliente potencia de aspiración y limpieza del filtro de gran eficiencia, que juntas son capaces de eliminar incluso cantidades medias de polvo fino sin bolsa de filtro. Muy fácil de manejar a través de un selector giratorio central, este equipo también convence por su escaso peso y un almacenaje bien pensado para todos los accesorios de nuevo desarrollo, hasta su cabezal de diseño plano que dispone de posibilidades adicionales de arrastre y permite colocar o fijar un maletín de herramientas.
Características y ventajas
Almacenaje flexible de la manguera y del cable de red
- Permite la fijación segura de mangueras de diferentes longitudes y diámetros.
- Alojamiento del cable seguro para el transporte.
Carcasa del filtro extraíble
- Permite la retirada de filtro sin producir polvo.
- Evita con éxito una colocación errónea del filtro plegado plano.
Posibilidad de almacenamiento bien pensada integrada para accesorios
- Los accesorios pueden guardarse sin perderlos y siempre accesibles.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Caudal de aire (l/s)
|74
|Vacío (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Capacidad del depósito (l)
|30
|Material del depósito
|Plástico
|Capacidad de absorción (W)
|máx. 1380
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 35
|Longitud del cable (m)
|7,5
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|70
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|11,8
|Peso con embalaje incluido (kg)
|15,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|525 x 370 x 560
Incluido en el equipamiento de serie
- Longitud de la manguera de aspiración: 2.5 m
- Codo: Plástico
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 550 mm
- Material de los tubos de aspiración: Acero, cromado
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Fieltro
- Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 300 mm
- Boquilla para ranuras
- Filtro plegado plano: Celulosa
Equipamiento
- Desconexión automática con volumen de llenado máx.
- Limpieza del filtro: Limpieza semiautomática de filtro Ap
- Clase de protección: II
- Rodillo de parada
Videos
Campos de aplicación
- Múltiples posibilidades de aplicación, desde la eliminación de líquidos hasta la limpieza de vehículos