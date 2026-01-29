Nuestro NT 30/1 Ap L es un aspirador en seco y húmedo compacto de gama media con limpieza del filtro semiautomática. El aspirador es apto para una gran cantidad de aplicaciones, como la limpieza de vehículos, la eliminación de suciedad gruesa y líquidos o también la aspiración en equipos e instalaciones. Impresiona su sobresaliente potencia de aspiración y limpieza del filtro de gran eficiencia, que juntas son capaces de eliminar incluso cantidades medias de polvo fino sin bolsa de filtro. Muy fácil de manejar a través de un selector giratorio central, este equipo también convence por su escaso peso y un almacenaje bien pensado para todos los accesorios de nuevo desarrollo, hasta su cabezal de diseño plano que dispone de posibilidades adicionales de arrastre y permite colocar o fijar un maletín de herramientas.