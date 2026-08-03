Aspirador en seco y húmedo NT 30/1 Ap Te L
Gracias a la toma de corriente integrada con sistema automático de conexión y desconexión, es ideal para trabajar con herramientas eléctricas: aspirador en seco y húmedo NT 30/1 Ap Te L. Aspirador compacto de gama media.
Además de una limpieza del filtro semiautomática de gran eficiencia, nuestro compacto aspirador en seco y húmedo NT 30/1 Ap Te L dispone de una toma de corriente integrada con sistema automático de conexión y desconexión para trabajar con herramientas eléctricas. Su excelente potencia de aspiración también permite utilizarlo en múltiples aplicaciones, ya sea en pequeños trabajos de lijado, eliminación de líquidos o aspiración de equipos e instalaciones. Puede aspirar sin problemas incluso cantidades medias de polvo fino sin bolsa de filtro. Además, el aspirador está equipado con una preparación para sistema antiestático. Todos los ajustes fundamentales para este equipo de manejo sencillo se efectúan desde un selector giratorio central; para los accesorios de desarrollo completamente nuevo existen posibilidades de almacenaje bien pensadas. El cabezal extremadamente plano del aspirador en seco y húmedo permite colocar y fijar un maletín de herramientas gracias a las opciones de amarre.
Características y ventajas
Toma de corriente con sistema automático de conexión y desconexiónLa herramienta eléctrica se conecta cómodamente al aspirador. Manejo sencillo mediante el sistema automático de conexión y desconexión. Ahorro de energía: el aspirador se apaga automáticamente.
Limpieza semiautomática de filtro ApEficacia óptima de limpieza del filtro con solo pulsar un botón. Permite una potencia de aspiración y filtrado elevada y constante. Ahorro de tiempo y mayor vida útil del filtro.
Almacenaje flexible de la manguera y del cable de redFijación segura del cable de alimentación y de la manguera durante el transporte. Para mangueras de aspiración de distintas longitudes y diámetros. Ahorra tiempo y prolonga la vida útil del cable de red.
Manguito para herramientas eléctricas
- Permite taladrar, serrar o lijar con herramientas eléctricas sin generar polvo.
- Equipado con fijación de caucho y anillo giratorio contra la entrada de aire no deseada.
- Regulación de la potencia de aspiración mediante el anillo giratorio.
Filtro plegado plano Dry
- Certificado para la categoría de polvo M y L. Grado de separación del polvo: 99,9 %.
- Material de fibras de celulosa: sostenible, de materias primas renovables.
- Ideal para polvo fino seco y suciedad gruesa.
Carcasa del filtro extraíble
- Filtro plegado plano: más rápido y fácil de limpiar.
- Limpieza regular: prolongación de la vida útil del filtro.
- Evita la inserción incorrecta del filtro plegado plano.
Almacenaje de accesorios integrado
- Almacenamiento a prueba de pérdidas para el transporte.
- Ahorro de tiempo: los accesorios están rápidamente a mano.
- Ahorro de espacio: no necesita espacio de almacenamiento adicional.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50 - 60
|Caudal de aire (l/s)
|74
|Vacío (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Capacidad del depósito (l)
|30
|Material del depósito
|Plástico
|Capacidad de absorción (W)
|máx. 1380
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 35
|Longitud del cable (m)
|7,5
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|70
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|11,8
|Peso (con embalaje) (kg)
|16,8
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|525 x 370 x 560
Incluido en el equipamiento de serie
- Longitud de la manguera de aspiración: 2.5 m
- Codo: Plástico
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 550 mm
- Material de los tubos de aspiración: Acero, cromado
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Fieltro
- Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 300 mm
- Boquilla para ranuras
- Manguito de conexión para herramientas eléctricas
- Filtro plegado plano: Celulosa
Equipamiento
- Desconexión automática con volumen de llenado máx.
- Sistema automático de conexión y desconexión para herramientas eléctricas
- Preparación antiestática
- Limpieza del filtro: Limpieza semiautomática de filtro Ap
- Clase de protección: I
- Rodillo de parada
Videos
Campos de aplicación
- Adecuado para aspirar en seco y húmedo
- Para aspirar junto con herramientas eléctricas
- Limpieza interior de vehículos
- Para equipos y sistemas de aspiración