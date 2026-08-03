Además de una limpieza del filtro semiautomática de gran eficiencia, nuestro compacto aspirador en seco y húmedo NT 30/1 Ap Te L dispone de una toma de corriente integrada con sistema automático de conexión y desconexión para trabajar con herramientas eléctricas. Su excelente potencia de aspiración también permite utilizarlo en múltiples aplicaciones, ya sea en pequeños trabajos de lijado, eliminación de líquidos o aspiración de equipos e instalaciones. Puede aspirar sin problemas incluso cantidades medias de polvo fino sin bolsa de filtro. Además, el aspirador está equipado con una preparación para sistema antiestático. Todos los ajustes fundamentales para este equipo de manejo sencillo se efectúan desde un selector giratorio central; para los accesorios de desarrollo completamente nuevo existen posibilidades de almacenaje bien pensadas. El cabezal extremadamente plano del aspirador en seco y húmedo permite colocar y fijar un maletín de herramientas gracias a las opciones de amarre.