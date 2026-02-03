Aspirador en seco y húmedo de alta calidad NT 40/1 Ap L, con un depósito de 40 litros de capacidad y limpieza del filtro semiautomática, que junto con su excelente potencia de aspiración permite incluso eliminar polvos finos cuando hay que trabajar sin bolsa del filtro. El aspirador tiene múltiples aplicaciones: puede utilizarse para eliminar suciedad gruesa y fluidos, aspirar en equipos e instalaciones o limpiar vehículos, por ejemplo, además de estar dotado de detalles concebidos para almacenar todos los nuevos accesorios que se han desarrollado. Entre otros, su cabezal está diseñado de forma tan plana que puede colocarse sobre él un maletín de herramientas sin problemas e incluso fijarse gracias a las posibilidades de arrastre. Además, el NT 40/1 Ap L convence por su sencillísima maniobrabilidad. Todas las funciones se seleccionan y configuran directamente mediante un selector giratorio.