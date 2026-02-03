Aspirador en seco y húmedo NT 40/1 Ap L
NT 40/1 Ap L: potente aspirador en seco y húmedo de gama media con depósito de 40 litros. El equipo convence por su excelente potencia de aspiración, equipamiento inteligente y componentes de larga vida útil.
Aspirador en seco y húmedo de alta calidad NT 40/1 Ap L, con un depósito de 40 litros de capacidad y limpieza del filtro semiautomática, que junto con su excelente potencia de aspiración permite incluso eliminar polvos finos cuando hay que trabajar sin bolsa del filtro. El aspirador tiene múltiples aplicaciones: puede utilizarse para eliminar suciedad gruesa y fluidos, aspirar en equipos e instalaciones o limpiar vehículos, por ejemplo, además de estar dotado de detalles concebidos para almacenar todos los nuevos accesorios que se han desarrollado. Entre otros, su cabezal está diseñado de forma tan plana que puede colocarse sobre él un maletín de herramientas sin problemas e incluso fijarse gracias a las posibilidades de arrastre. Además, el NT 40/1 Ap L convence por su sencillísima maniobrabilidad. Todas las funciones se seleccionan y configuran directamente mediante un selector giratorio.
Características y ventajas
Almacenaje flexible de la manguera y del cable de red
- Permite la fijación segura de mangueras de diferentes longitudes y diámetros.
- Alojamiento del cable seguro para el transporte.
Carcasa del filtro extraíble
- Permite la retirada de filtro sin producir polvo.
- Evita con éxito una colocación errónea del filtro plegado plano.
Posibilidad de almacenamiento bien pensada integrada para accesorios
- Los accesorios pueden guardarse sin perderlos y siempre accesibles.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Caudal de aire (l/s)
|74
|Vacío (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Capacidad del depósito (l)
|40
|Material del depósito
|Plástico
|Capacidad de absorción (W)
|máx. 1380
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 35
|Longitud del cable (m)
|7,5
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|70
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|12,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|16,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|525 x 370 x 630
Incluido en el equipamiento de serie
- Longitud de la manguera de aspiración: 2.5 m
- Codo: Plástico
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 550 mm
- Material de los tubos de aspiración: Acero, cromado
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Fieltro
- Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 300 mm
- Boquilla para ranuras
- Filtro plegado plano: Material de fibra de celulosa
Equipamiento
- Desconexión automática con volumen de llenado máx.
- Limpieza del filtro: Limpieza semiautomática de filtro Ap
- Clase de protección: II
- Rodillo de parada
Videos
Campos de aplicación
- Múltiples posibilidades de aplicación, desde la eliminación de líquidos hasta la limpieza de vehículos