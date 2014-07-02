El NT 65/2 Ap es un potente aspirador en seco y en húmedo con sistema ApClean para una potencia de aspiración alta y constante con largos intervalos de trabajo. El aspirador cuenta con una caja de turbina compacta con tapa de filtro integrada para extraer fácilmente el gran filtro plegado plano. Este se limpia con toda eficacia gracias a la limpieza de filtro semiautomática ApClean. Este sistema mantiene constante su alta potencia de aspiración, permite intervalos de trabajo más prolongados y una larga vida útil del filtro. El NT 65/2 Ap cuenta con un control electrónico del nivel de llenado para aspiración de suciedad líquida que evita que se sobrepase el volumen de llenado máximo permitido. Los líquidos aspirados pueden eliminarse sin problemas a través de una manguera de desagüe resistente al aceite instalada de forma fija Los accesorios se conectan al aspirador de forma sencilla y rápida con ayuda del sistema de clip. El equipo cuenta con un almacenamiento para mangueras, un soporte para accesorios y una gran superficie de apoyo, por ejemplo, para herramientas. Dos grandes ruedas de caballete y dos rodillos de dirección dan la necesaria movilidad al NT 65/2 Ap.