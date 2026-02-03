El NT 20/1 Me Classic es un aspirador en seco y húmedo compacto y resistente de la gama NT Classic. El equipo dispone de un depósito de 20 l y convence por su concepto Easy-Service, unos costes de mantenimiento y de servicio bajos y su tecnología de filtros fiable. Con la potente turbina de 1500 W, el aspirador elimina de manera magistral la suciedad más variada. El equipo es perfecto para pequeñas cantidades de líquidos, suciedad gruesa y polvo.