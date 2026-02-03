Diseñado para cantidades medias de líquido, suciedad gruesa y polvo, el aspirador en seco y húmedo NT 30/1 Me Classic, con una potencia de turbina de 1500 W y un volumen del recipiente de 30 l, es ideal para el alojamiento de diferentes tipos de suciedad. Además, el equipo de la gama NT Classic destaca con su tecnología de filtro probada, el concepto Easy-Service y unos gastos de servicio y de mantenimiento bajos.