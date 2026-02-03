Aspirador en seco y húmedo NT 38/1 Me Classic Edition
A pesar de sus dimensiones compactas, el resistente aspirador en seco y húmedo NT 38/1 Me Classic aloja sin problemas grandes cantidades de suciedad de diferente tipo gracias al depósito de 38 l.
Con el aspirador en seco y húmedo NT 38/1 Me Classic, se eliminan fácilmente grandes cantidades de líquidos, polvo o suciedad gruesa gracias a la potente turbina de 1500 W. El aspirador, con unas dimensiones que resultan agradables por lo compactas que son, está equipado con un sólido depósito de 38 l. Además, el equipo de la gama Classic NT convence por su tecnología de filtros fiable. Cabe destacar especialmente el concepto Easy-Service, que permite unos costes de mantenimiento y de servicio reducidos.
Características y ventajas
Compacto, resistente y móvilBuena estabilidad, fácil maniobrabilidad y cómodo transporte gracias a su forma estrecha y sus cuatro rodillos de dirección. El protector ofrece una protección completa y segura para el aspirador y el resto de objetos.
Excelente potencia de aspiraciónLos equipos NT Classic, con una turbina potente de 1500 W, eliminan los más variados tipos de suciedad de forma fiable. Resultados de limpieza excelentes y constantes.
Servicio y comodidadIncreíblemente rápido: el concepto Easy Service permite la extracción de la turbina en tan solo 44 segundos, El cambio de turbina no solo ahorra mucho tiempo, sino también gastos.
Aspiración sin bolsa de filtro
- Los equipos de un motor NT Classic disponen del filtro de cartucho probado de Kärcher.
- El filtro de cartucho permite aspirar de forma prolongada sin utilizar una bolsa de filtro.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Caudal de aire (l/s)
|59
|Vacío (mbar/kPa)
|227 / 22,7
|Capacidad del depósito (l)
|38
|Material del depósito
|Acero inoxidable
|Capacidad de absorción (W)
|máx. 1500
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 35
|Longitud del cable (m)
|6,5
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|78
|Color
|plata
|Peso sin accesorios (kg)
|8,6
|Peso con embalaje incluido (kg)
|11,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|375 x 360 x 735
Incluido en el equipamiento de serie
- Longitud de la manguera de aspiración: 2.5 m
- Tipo de manguera de aspiración: con codo
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 505 mm
- Material de los tubos de aspiración: Acero
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Fieltro
- Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 360 mm
- Boquilla para ranuras
- Filtros de cartucho: PES
- Depósito de acero inoxidable
Campos de aplicación
- Para el alojamiento de líquidos, suciedad gruesa y polvo de todas las superficies resistentes, así como para la limpieza interior de vehículos.