El NT 48/1 tiene un depósito con 48 l de volumen. El equipo cuenta con un gancho integrado para el cable de red en el cabezal de la turbina, un alojamiento para tubos de aspiración y una boquilla para suelos y ranuras en el depósito. El gran filtro de cartucho con una superficie de filtrado de 0,8 m² consigue que la potencia de aspiración del equipo sea constantemente elevada. El eficaz sistema de flotador interrumpe a tiempo la corriente de aire en todos los líquidos aspirados. La gran superficie de apoyo sobre el cabezal de la carcasa sirve para tener a mano las herramientas y utensilios en todo momento. El NT 48/1 está equipado además con una manguera de desagüe y un robusto chasis con ruedas fijas y ruedas de dirección de gran tamaño. Un freno de estacionamiento y las superficies de agarre del depósito permiten transportar el equipo con facilidad.