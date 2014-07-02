Aspirador en seco y húmedo NT 48/1
Este aspirador en seco y húmedo es un equipo extremadamente robusto, funcional y potente para el usuario profesional, con excelentes propiedades ergonómicas y diseño compacto, que ha sido concebido especialmente para las necesidades particulares de empresas profesionales de limpieza de edificios, el sector de la automoción y los talleres.
El NT 48/1 tiene un depósito con 48 l de volumen. El equipo cuenta con un gancho integrado para el cable de red en el cabezal de la turbina, un alojamiento para tubos de aspiración y una boquilla para suelos y ranuras en el depósito. El gran filtro de cartucho con una superficie de filtrado de 0,8 m² consigue que la potencia de aspiración del equipo sea constantemente elevada. El eficaz sistema de flotador interrumpe a tiempo la corriente de aire en todos los líquidos aspirados. La gran superficie de apoyo sobre el cabezal de la carcasa sirve para tener a mano las herramientas y utensilios en todo momento. El NT 48/1 está equipado además con una manguera de desagüe y un robusto chasis con ruedas fijas y ruedas de dirección de gran tamaño. Un freno de estacionamiento y las superficies de agarre del depósito permiten transportar el equipo con facilidad.
Características y ventajas
Vaciado del depósitoLos líquidos aspirados pueden vaciarse fácilmente a través de la manguera de desagüe de fácil acceso.
Soporte para accesoriosLos accesorios se pueden fijar directamente al depósito en la parte posterior del equipo.
Resistentes lengüetas de cierre metálicasLos cierres metálicos especialmente robustos se han perfeccionado.
Gancho portacables
- El cable de red se almacena en cualquier momento para un transporte seguro.
Especificaciones
Características técnicas
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Caudal de aire (l/s)
|72
|Vacío (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Capacidad del depósito (l)
|48
|Material del depósito
|Plástico
|Capacidad de absorción (W)
|máx. 1380
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 35
|Longitud del cable (m)
|7,5
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|71
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|10,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|14,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|490 x 390 x 780
Incluido en el equipamiento de serie
- Longitud de la manguera de aspiración: 2.5 m
- Codo: Plástico
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 550 mm
- Material de los tubos de aspiración: Acero inoxidable
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Papel
- Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 360 mm
- Boquilla para ranuras
- Filtros de cartucho: PES
- Manguera de desagüe
Equipamiento
- Protección de circulación resistente a los golpes
- Clase de protección: II
- Rodillo de parada