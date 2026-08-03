Aspirador en seco y húmedo NT 50/2 Me Classic Edition
Aspirador en seco y húmedo NT 50/2 Me Classic con dos motores, filtro de cartucho y depósito de 50 l. Para suciedad gruesa y húmeda de todo tipo. ¡Potencia de aspiración, manejo y calidad de máximo nivel!
Los líquidos, la suciedad gruesa y el polvo se eliminan en un abrir y cerrar de ojos con el potente aspirador en seco y húmedo con dos motores NT 50/2 Me Classic. El equipo dispone de un depósito de 50 l y ofrece una manejo excelente, así como una calidad sólida. El asa de empuje de serie y el chasis extremadamente estable con rodillos de dirección de metal proporcionan un confort máximo en cuanto a movilidad. El equipo trabaja con filtros de cartucho y convence además por el concepto Easy-Service. El NT 50/2 Me Classic está diseñado para cantidades medias de suciedad.
Características y ventajas
Robusto y transportable con comodidadLa máxima movilidad en todos los contextos gracias al chasis extremadamente estable, las grandes ruedas y los rodillos metálicos de dirección. El asa de empuje de serie garantiza un cómodo transporte.
Excelente potencia de aspiraciónDos potentes turbinas garantizan una excelente potencia de aspiración. La gran potencia de aspiración garantiza excelentes resultados de limpieza y la máxima eficacia.
Aspiración sin bolsa de filtroLos equipos NT Classic con dos motores están equipados con el acreditado filtro de cartucho de Kärcher. El filtro de cartucho permite aspirar de forma prolongada sin utilizar una bolsa de filtro.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50 - 60
|Caudal de aire (l/s)
|2 x 53
|Vacío (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Capacidad del depósito (l)
|50
|Material del depósito
|Acero inoxidable
|Capacidad de absorción (W)
|máx. 2300
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 40
|Longitud del cable (m)
|7,5
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|76
|Color
|plata
|Peso sin accesorios (kg)
|17,5
|Peso (con embalaje) (kg)
|23,9
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|580 x 510 x 850
Incluido en el equipamiento de serie
- Longitud de la manguera de aspiración: 2.5 m
- Codo: Plástico
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 550 mm
- Material de los tubos de aspiración: Acero, cromado
- Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 360 mm
- Boquilla para ranuras
- Filtros de cartucho: Papel
- Depósito de acero inoxidable
- Asa de empuje
Videos
Campos de aplicación
- Para el alojamiento de líquidos, suciedad gruesa y polvo de todas las superficies resistentes, así como para la limpieza interior de vehículos.