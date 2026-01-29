Aspirador en seco y húmedo NT 70/2 Me Classic Edition

El NT 70/2 Me Classic es un aspirador en seco y húmedo resistente, potente y de manejo confortable con dos motores y un depósito de 70 l para suciedad gruesa, polvo y líquidos.

Con su depósito de 70 l, el aspirador en seco y húmedo con dos motores NT 70/2 Me Classic aloja grandes cantidades de suciedad gruesa y húmeda. Gracias a la gran potencia de aspiración y al potente filtro de cartucho, cualquier tipo de polvo, líquidos o suciedad gruesa no representa ningún problema. Además, el resistente aspirador está provisto de una práctica manguera de desagüe. Un asa de empuje de serie y el chasis extraordinariamente estable con rodillos de dirección de metal proporcionan unas propiedades de movilidad excelentes.

Características y ventajas
Robusto y transportable con comodidad
  • La máxima movilidad en todos los contextos gracias al chasis extremadamente estable, las grandes ruedas y los rodillos metálicos de dirección.
  • El asa de empuje de serie garantiza un cómodo transporte.
Excelente potencia de aspiración
  • Dos potentes turbinas garantizan una excelente potencia de aspiración.
  • La gran potencia de aspiración garantiza excelentes resultados de limpieza y la máxima eficacia.
Servicio confortable
  • Increíblemente rápido: el concepto Easy Service permite la extracción de la turbina en tan solo 44 segundos,
  • El cambio de turbina no solo ahorra mucho tiempo, sino también gastos.
Aspiración sin bolsa de filtro
  • Los equipos NT Classic con dos motores están equipados con el acreditado filtro de cartucho de Kärcher.
  • El filtro de cartucho permite aspirar de forma prolongada sin utilizar una bolsa de filtro.
Especificaciones

Características técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 220 / 240
Frecuencia (Hz) 50 / 60
Caudal de aire (l/s) 2 x 53
Vacío (mbar/kPa) 225 / 22,5
Capacidad del depósito (l) 70
Material del depósito Acero inoxidable
Capacidad de absorción (W) máx. 2300
Ancho nominal estándar ( ) DN 40
Longitud del cable (m) 7,5
Nivel de presión acústica (dB/A) 76
Color plata
Peso sin accesorios (kg) 18,5
Peso con embalaje incluido (kg) 26
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 580 x 510 x 850

Incluido en el equipamiento de serie

  • Longitud de la manguera de aspiración: 2.5 m
  • Codo: Plástico
  • Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
  • Longitud de los tubos de aspiración: 550 mm
  • Material de los tubos de aspiración: Acero, cromado
  • Boquilla barredora de suelos para suciedad seca: 360 mm
  • Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 360 mm
  • Boquilla para ranuras
  • Filtros de cartucho: Papel
  • Manguera de desagüe
  • Depósito de acero inoxidable
  • Asa de empuje
Campos de aplicación
  • Para el alojamiento de líquidos, suciedad gruesa y polvo de todas las superficies resistentes, así como para la limpieza interior de vehículos.
