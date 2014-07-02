Aspirador en seco y húmedo NT 70/3
Potente aspirador en seco y húmedo con un volumen de depósito de 70 l y hasta tres motores.
La familia de equipos NT 70 se compone de aspiradores en seco y húmedo grandes y potentes con hasta tres motores. Una gama de modelos completa que demuestra sus cualidades sobre todo en la limpieza en húmedo y en la aspiración de suciedad gruesa. Una gran potencia de aspiración y la acreditada calidad Kärcher a un precio ventajoso.
Características y ventajas
Almacenaje de accesorios integrado
- El almacenaje de accesorios está integrado en la tapa de gran tamaño.
Manguera de desagüe integrada
- El depósito para la suciedad se vacía cómodamente a través de lamanguera de desagüe. Una clara ventaja teniendo en cuenta la grancapacidad del depósito, 70 litros.
Asa de empuje ergonómica
- El asa de empuje ergonómica permite empujar rodando el NT 70 al lugar de trabajo.
Protector muy robusto
- El robusto protector protege el equipo de golpes e impactos.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Caudal de aire (l/s)
|3 x 74
|Vacío (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Capacidad del depósito (l)
|70
|Material del depósito
|Plástico
|Capacidad de absorción (W)
|máx. 3600
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 40
|Longitud del cable (m)
|10
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|83
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|27,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|720 x 510 x 975
Incluido en el equipamiento de serie
- Longitud de la manguera de aspiración: 4 m
- Codo: Plástico
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 550 mm
- Material de los tubos de aspiración: Acero inoxidable
- Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 360 mm
- Boquilla para ranuras
- Filtros de cartucho: Papel
- Manguera de desagüe
- Asa de empuje
Equipamiento
- Protección de circulación resistente a los golpes
- Clase de protección: II