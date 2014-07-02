Aspirador en seco y húmedo NT 70/3

Potente aspirador en seco y húmedo con un volumen de depósito de 70 l y hasta tres motores.

La familia de equipos NT 70 se compone de aspiradores en seco y húmedo grandes y potentes con hasta tres motores. Una gama de modelos completa que demuestra sus cualidades sobre todo en la limpieza en húmedo y en la aspiración de suciedad gruesa. Una gran potencia de aspiración y la acreditada calidad Kärcher a un precio ventajoso.

Características y ventajas
Almacenaje de accesorios integrado
  • El almacenaje de accesorios está integrado en la tapa de gran tamaño.
Manguera de desagüe integrada
  • El depósito para la suciedad se vacía cómodamente a través de lamanguera de desagüe. Una clara ventaja teniendo en cuenta la grancapacidad del depósito, 70 litros.
Asa de empuje ergonómica
  • El asa de empuje ergonómica permite empujar rodando el NT 70 al lugar de trabajo.
Protector muy robusto
  • El robusto protector protege el equipo de golpes e impactos.
Especificaciones

Características técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 220 / 240
Frecuencia (Hz) 50 / 60
Caudal de aire (l/s) 3 x 74
Vacío (mbar/kPa) 254 / 25,4
Capacidad del depósito (l) 70
Material del depósito Plástico
Capacidad de absorción (W) máx. 3600
Ancho nominal estándar ( ) DN 40
Longitud del cable (m) 10
Nivel de presión acústica (dB/A) 83
Color antracita
Peso sin accesorios (kg) 27,6
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 720 x 510 x 975

Incluido en el equipamiento de serie

  • Longitud de la manguera de aspiración: 4 m
  • Codo: Plástico
  • Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
  • Longitud de los tubos de aspiración: 550 mm
  • Material de los tubos de aspiración: Acero inoxidable
  • Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 360 mm
  • Boquilla para ranuras
  • Filtros de cartucho: Papel
  • Manguera de desagüe
  • Asa de empuje

Equipamiento

  • Protección de circulación resistente a los golpes
  • Clase de protección: II
