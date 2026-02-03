Aspirador en seco y húmedo NT 90/2 Me Classic Edition

Gracias al depósito de gran capacidad de 90 l, el aspirador en seco y húmedo NT 90/2 Me Classic con dos motores aloja grandes cantidades de suciedad gruesa y húmeda. Máxima calidad en potencia de aspiración, manejo y calidad.

Ya se trate de polvo, suciedad gruesa o líquidos, el potente NT 90/2 Me Classic ofrece un depósito especialmente grande de 90 l para el alojamiento de grandes cantidades de suciedad de diferente tipo y se caracteriza por su fácil manejo. El aspirador en seco y húmedo con dos motores, de alta calidad y estable, dispone de un asa de empuje de serie y de un chasis extremadamente estable con rodillos de dirección de metal. Además, el equipo está dotado de un potente filtro de cartucho y de una práctica manguera de desagüe.

Características y ventajas
Aspirador en seco y húmedo NT 90/2 Me Classic Edition: Robusto y transportable con comodidad
Robusto y transportable con comodidad
La máxima movilidad en todos los contextos gracias al chasis extremadamente estable, las grandes ruedas y los rodillos metálicos de dirección. El asa de empuje de serie garantiza un cómodo transporte.
Aspirador en seco y húmedo NT 90/2 Me Classic Edition: Excelente potencia de aspiración
Excelente potencia de aspiración
Dos potentes turbinas garantizan una excelente potencia de aspiración. La gran potencia de aspiración garantiza excelentes resultados de limpieza y la máxima eficacia.
Aspirador en seco y húmedo NT 90/2 Me Classic Edition: Manguera de desagüe
Manguera de desagüe
Los líquidos aspirados pueden vaciarse fácilmente a través de la manguera de desagüe de fácil acceso.
Aspiración sin bolsa de filtro
  • Los equipos NT Classic con dos motores están equipados con el acreditado filtro de cartucho de Kärcher.
  • El filtro de cartucho permite aspirar de forma prolongada sin utilizar una bolsa de filtro.
Especificaciones

Características técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 220 / 240
Frecuencia (Hz) 50 / 60
Caudal de aire (l/s) 2 x 53
Vacío (mbar/kPa) 225 / 22,5
Capacidad del depósito (l) 90
Material del depósito Acero inoxidable
Capacidad de absorción (W) máx. 2300
Ancho nominal estándar ( ) DN 40
Longitud del cable (m) 7,5
Nivel de presión acústica (dB/A) 76
Color plata
Peso sin accesorios (kg) 19
Peso con embalaje incluido (kg) 26
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 580 x 510 x 995

Incluido en el equipamiento de serie

  • Longitud de la manguera de aspiración: 2.5 m
  • Codo: Plástico
  • Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
  • Longitud de los tubos de aspiración: 550 mm
  • Material de los tubos de aspiración: Acero, cromado
  • Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 360 mm
  • Boquilla para ranuras
  • Filtros de cartucho: Papel
  • Manguera de desagüe
  • Depósito de acero inoxidable
Campos de aplicación
  • Para el alojamiento de líquidos, suciedad gruesa y polvo de todas las superficies resistentes, así como para la limpieza interior de vehículos.
Accesorios