Ya se trate de polvo, suciedad gruesa o líquidos, el potente NT 90/2 Me Classic ofrece un depósito especialmente grande de 90 l para el alojamiento de grandes cantidades de suciedad de diferente tipo y se caracteriza por su fácil manejo. El aspirador en seco y húmedo con dos motores, de alta calidad y estable, dispone de un asa de empuje de serie y de un chasis extremadamente estable con rodillos de dirección de metal. Además, el equipo está dotado de un potente filtro de cartucho y de una práctica manguera de desagüe.