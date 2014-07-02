Tact-Class

Todo es simplemente una cuestión de Tact

El polvo fino supone un riesgo para su salud. Para estar lo mejor protegido posible contra el polvo fino, hemos mejorado aún más nuestro sistema Tact. El resultado son nuestros potentes aspiradores Tact, con una limpieza del filtro altamente eficaz y una excepcional vida útil del filtro de 180 kg de polvo fino (polvo mineral de la categoría A) hasta la limpieza manual. De este modo, puede trabajar con una potencia de aspiración constante y sin interrupciones durante más tiempo y estar aún mejor protegido contra el polvo fino.

Vida útil de un filtro cuando aspira polvo fino con el NT 30/1 Tact Te L

Residuo de aspiración: Polvo mineral Categoría A



Temperatura: Temperatura interior



Accesorios: Filtro principal y mangueras incluidos en el equipo de serie.

Equipos de la competencia: Tamaño del depósito para la suciedad y equipamiento comparables.

El test es el resultado de la cantidad máxima aspirable hasta que tenga que limpiarse manualmente o sustituirse el filtro principal:

Kärcher NT 30/1 Tact Te L: 180 kg



Competencia A: 19 kg



Competencia B: 10 kg