Tact-Class
Los aspiradores NT con el sistema Tact patentado permiten trabajar sin interrupciones con una potencia de aspiración constantemente alta, incluso con grandes cantidades de polvo fino. El filtro se limpia a sí mismo con potentes corrientes de aire. Los aspiradores Tact satisfacen las elevadas exigencias de los usuarios de obras de construcción y talleres.
Mejor gracias a la experiencia
Nuestra familia de aspiradores en seco y en húmedo se beneficia de nuestra experiencia de décadas. Y de la de muchos usuarios profesionales. Hemos desarrollado los nuevos NT Tact con trabajadores, usuarios industriales, preparadores de vehículos y otros grupos profesionales. Para que usted tenga un NT Tact adecuado a cada uso.
Todo es simplemente una cuestión de Tact
El polvo fino supone un riesgo para su salud. Para estar lo mejor protegido posible contra el polvo fino, hemos mejorado aún más nuestro sistema Tact. El resultado son nuestros potentes aspiradores Tact, con una limpieza del filtro altamente eficaz y una excepcional vida útil del filtro de 180 kg de polvo fino (polvo mineral de la categoría A) hasta la limpieza manual. De este modo, puede trabajar con una potencia de aspiración constante y sin interrupciones durante más tiempo y estar aún mejor protegido contra el polvo fino.
Vida útil de un filtro cuando aspira polvo fino con el NT 30/1 Tact Te L
Residuo de aspiración: Polvo mineral Categoría A
Temperatura: Temperatura interior
Accesorios: Filtro principal y mangueras incluidos en el equipo de serie.
Equipos de la competencia: Tamaño del depósito para la suciedad y equipamiento comparables.
El test es el resultado de la cantidad máxima aspirable hasta que tenga que limpiarse manualmente o sustituirse el filtro principal:
Kärcher NT 30/1 Tact Te L: 180 kg
Competencia A: 19 kg
Competencia B: 10 kg
Robusto y práctico a la vez
La innovación comienza en la mente. Gracias al interruptor central EASY Operation, nuestros nuevos aspiradores en seco y en húmedo Tact le permiten un funcionamiento muy sencillo de los diferentes modos de funcionamiento y diferentes funciones mediante un único interruptor.
Perfectamente preparado para obrass
Dado que a veces el terreno en las obras es muy irregular, hemos equipado nuestros aspiradores NT Tact con depósitos robustos y reforzados con protectores, empuñaduras y grandes rodillos de dirección metálicos con freno..
Vía libre a una gran potencia
En nuestros aspiradores Tact, la norma son las mangueras de aspiración con un diámetro interior real de 35 mm (DN 35). Este gran diámetro interior permite un caudal de aire aún más elevado y reduce el peligro de obstrucciones al aspirar suciedad gruesa.
Plano, protegido y siempre correcto
Todos los nuevos aspiradores Tact cuentan con carcasa para filtro plegado plano. Puede extraer el filtro anterior sin generar polvo. El filtro siempre está colocado correctamente, y el medio filtrante y el sellado están protegidos. Además, todos nuestros aspiradores Tact están certificados según la categoría de polvo L, lo que supone un grado de separación del polvo del 99 % según la norma EN 60335-2-69. Se asombrará de ver en qué se traduce esto en su obra.