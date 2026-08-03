Diseñado para satisfacer las altas exigencias de rendimiento en los sectores de la agricultura, la construcción, la industria y del automóvil, el robusto aspirador en seco y húmedo NT 75/2 Tact² Me Tc Adv de Kärcher convence incluso en las aplicaciones de limpieza más duras. La turbina doble con un caudal muy alto y una baja presión fuerte, así como la boquilla para calzadas de 640 mm de anchura con tren de rodaje independiente, garantizan el máximo rendimiento en superficie. Al mismo tiempo, el exclusivo sistema de limpieza de filtros Tact² permite un flujo de aspiración permanente para operaciones de limpieza ininterrumpidas y prolongadas, además de prolongar considerablemente la vida útil del filtro. El contenedor de acero inoxidable de 75 litros con bastidor metálico estable recoge cualquier tipo de suciedad y, gracias al volquete, ofrece la máxima seguridad al usuario a la hora de vaciar de manera segura incluso la suciedad más gruesa. Además, la manguera de desagüe integrada permite vaciar fácilmente y sin contacto los líquidos aspirados. Los componentes de alta calidad, como la manguera de aspiración de 4 m de longitud, los tubos de aspiración de metal, la boquilla para suelos universal y el cable de red de 30 m de longitud completan el concepto del equipo. Asimismo, se encuentran disponibles opcionalmente un gran número de accesorios especiales para todas las aplicaciones imaginables.