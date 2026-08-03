Aspirador en seco y húmedo NT 75/2 Tact² Me Tc Adv
Equipo todoterreno móvil, robusto y versátil con el máximo rendimiento de aspiración y en superficie, además de un exclusivo sistema de limpieza de filtros Tact² para operaciones de limpieza ininterrumpidas.
Diseñado para satisfacer las altas exigencias de rendimiento en los sectores de la agricultura, la construcción, la industria y del automóvil, el robusto aspirador en seco y húmedo NT 75/2 Tact² Me Tc Adv de Kärcher convence incluso en las aplicaciones de limpieza más duras. La turbina doble con un caudal muy alto y una baja presión fuerte, así como la boquilla para calzadas de 640 mm de anchura con tren de rodaje independiente, garantizan el máximo rendimiento en superficie. Al mismo tiempo, el exclusivo sistema de limpieza de filtros Tact² permite un flujo de aspiración permanente para operaciones de limpieza ininterrumpidas y prolongadas, además de prolongar considerablemente la vida útil del filtro. El contenedor de acero inoxidable de 75 litros con bastidor metálico estable recoge cualquier tipo de suciedad y, gracias al volquete, ofrece la máxima seguridad al usuario a la hora de vaciar de manera segura incluso la suciedad más gruesa. Además, la manguera de desagüe integrada permite vaciar fácilmente y sin contacto los líquidos aspirados. Los componentes de alta calidad, como la manguera de aspiración de 4 m de longitud, los tubos de aspiración de metal, la boquilla para suelos universal y el cable de red de 30 m de longitud completan el concepto del equipo. Asimismo, se encuentran disponibles opcionalmente un gran número de accesorios especiales para todas las aplicaciones imaginables.
Características y ventajas
Boquilla para calzadas extraancha
Práctica manguera de desagüe
Almacenamiento de accesorios independiente de la dirección
Aspira mucho y se vacía rápido gracias al volquete
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50 - 60
|Caudal de aire (l/s)
|2 x 74
|Vacío (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Capacidad del depósito (l)
|75
|Material del depósito
|Acero inoxidable
|Capacidad de absorción (W)
|máx. 2760
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 40
|Longitud del cable (m)
|30
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|73
|Color
|plata
|Peso sin accesorios (kg)
|28,6
|Peso (con embalaje) (kg)
|46
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|670 x 560 x 930
Incluido en el equipamiento de serie
- Longitud de la manguera de aspiración: 4 m
- Tipo de manguera de aspiración: electroconductora
- Codo: electroconductora
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 550 mm
- Material de los tubos de aspiración: Acero inoxidable
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Papel
- Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 360 mm
- Boquilla para ranuras
- Boquilla para calzadas: 640 mm
- Manguera de desagüe (resistente a los aceites)
- Filtro plegado plano: PES con revestimiento de PTFE
- Bastidor móvil basculante
- Asa de empuje
Equipamiento
- Desconexión automática con volumen de llenado máx.
- Sistema antiestático
- Limpieza del filtro: Limpieza automática del filtro Tact²
- Protección de circulación resistente a los golpes
- Clase de protección: II
- Rodillo de parada
Videos
Campos de aplicación
- Agricultura
- Sector de la construcción
- Industria
- Automoción
- Industria alimentaria