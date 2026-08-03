El NT 30/1 Ap Te M elimina de forma fiable y segura todo tipo de polvo fino generado en obras y talleres. El aspirador compacto con limpieza semiautomática del filtro dispone de un filtro plegado plano «Wet & Dry» resistente a la humedad fabricado con material de fibra PES para aspirar polvo fino, líquidos y suciedad gruesa de la categoría de polvo M y garantiza una eficacia de filtrado del 99,9 %. La toma de corriente integrada con puesta en marcha automática y el completo sistema antiestático (con accesorios conductores) predestinan al aspirador para la aspiración directa de herramientas eléctricas generadoras de polvo. El equipo es muy fácil de manejar, ya que los ajustes más importantes se realizan mediante un selector giratorio central. La potencia de aspiración de primera clase permite una amplia gama de aplicaciones: trabajos de lijado, montaje e instalación, eliminación de líquidos o aspirar equipos e instalaciones.