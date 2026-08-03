Aspirador en seco y húmedo NT 30/1 Ap Te M
Aspirador de seguridad NT 30/1 Ap Te M certificado para la categoría de polvo M. Ideal para aspirar polvo fino en obras y talleres gracias a sus accesorios conductores de electricidad.
El NT 30/1 Ap Te M elimina de forma fiable y segura todo tipo de polvo fino generado en obras y talleres. El aspirador compacto con limpieza semiautomática del filtro dispone de un filtro plegado plano «Wet & Dry» resistente a la humedad fabricado con material de fibra PES para aspirar polvo fino, líquidos y suciedad gruesa de la categoría de polvo M y garantiza una eficacia de filtrado del 99,9 %. La toma de corriente integrada con puesta en marcha automática y el completo sistema antiestático (con accesorios conductores) predestinan al aspirador para la aspiración directa de herramientas eléctricas generadoras de polvo. El equipo es muy fácil de manejar, ya que los ajustes más importantes se realizan mediante un selector giratorio central. La potencia de aspiración de primera clase permite una amplia gama de aplicaciones: trabajos de lijado, montaje e instalación, eliminación de líquidos o aspirar equipos e instalaciones.
Características y ventajas
Aspirador de seguridad de categoría de polvo MEficacia de filtración del 99,9 %. Control electrónico del caudal. Garantiza lugares de trabajo limpios y seguros.
Limpieza semiautomática de filtro ApEficacia óptima de limpieza del filtro con solo pulsar un botón. Permite una potencia de aspiración y filtrado elevada y constante. Ahorro de tiempo y mayor vida útil del filtro.
Completo sistema antiestático con accesorios conductoresMayor seguridad para el usuario. Disipación de la carga electrostática. Protección contra descargas electrostáticas.
Toma de corriente con sistema automático de conexión y desconexión
- La herramienta eléctrica se conecta cómodamente al aspirador.
- Manejo sencillo mediante el sistema automático de conexión y desconexión.
- Ahorro de energía: el aspirador se apaga automáticamente.
Filtro plegado plano Wet & Dry
- Certificado para la categoría de polvo M. Grado de separación del polvo: 99,9 %.
- Material de fibra PES: resistente a la putrefacción y robusto.
- Ideal para líquidos, polvo fino y suciedad gruesa.
Almacenaje flexible de la manguera y del cable de red
- Fijación segura del cable de alimentación y de la manguera durante el transporte.
- Para mangueras de aspiración de distintas longitudes y diámetros.
- Ahorra tiempo y prolonga la vida útil del cable de red.
Carcasa del filtro extraíble
- Filtro plegado plano: más rápido y fácil de limpiar.
- Limpieza regular: prolongación de la vida útil del filtro.
- Evita la inserción incorrecta del filtro plegado plano.
Almacenaje de accesorios integrado
- Almacenamiento a prueba de pérdidas para el transporte.
- Ahorro de tiempo: los accesorios están rápidamente a mano.
- Ahorro de espacio: no necesita espacio de almacenamiento adicional.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50 - 60
|Caudal de aire (l/s)
|74
|Vacío (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Capacidad del depósito (l)
|30
|Capacidad de absorción (W)
|máx. 1380
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 35
|Longitud del cable (m)
|7,5
|Material del cable
|Goma
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|70
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|12,8
|Peso (con embalaje) (kg)
|16,8
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|525 x 370 x 560
Incluido en el equipamiento de serie
- Longitud de la manguera de aspiración: 2.5 m
- Tipo de manguera de aspiración: electroconductora
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 550 mm
- Material de los tubos de aspiración: Acero, cromado
- Codo: electroconductora
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Fieltro
- Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 300 mm
- Boquilla para ranuras
- Manguito de conexión para herramientas eléctricas
- Filtro plegado plano: PES con revestimiento de PTFE
Equipamiento
- Sistema automático de conexión y desconexión para herramientas eléctricas
- Sistema antiestático
- Clase de protección: I
- Rodillo de parada
- Limpieza del filtro: Limpieza semiautomática de filtro Ap
- Categoría de polvo: M
- Material del depósito: Plástico
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Campos de aplicación
- Aspirador de seguridad categoría de polvo M: todas las aplicaciones de polvo fino
- Para aspirar herramientas eléctricas pequeñas
- Para aspirar polvo fino y suciedad gruesa
- Para aspirar líquidos y suciedad húmeda
- Para trabajos de montaje e instalación
- Para equipos y sistemas de aspiración
- Empleo en obras y talleres
- Para aspirar todo tipo de polvo de roca, madera, cerámica, etc.