En los trabajos de retirada de amianto en construcciones antiguas, con frecuencia se desprenden amianto y otras sustancias cancerígenas y nocivas para la salud que deben eliminarse de inmediato. Por este motivo, el NT 30/1 Tact Te H ACD es el aspirador en seco y húmedo adecuado. Se ha homologado y está aprobado de acuerdo con la nueva norma ACD (Appliance for the Pickup of Combustible Dust) conforme a la norma IEC 60335-2-69:2021 para la aspiración de polvos combustibles y para todos los polvos de categoría H. Gracias a su diseño móvil y compacto, es idóneo para cambiar de ubicación de uso. Con el filtro plegado plano lavable Safety/HEPA pueden capturarse de forma segura los polvos peligrosos con la bolsa de filtro de seguridad o la bolsa colectora de PE; las grandes cantidades de polvos menos peligrosos pueden aspirarse directamente en el depósito. El sistema de limpieza de filtros Tact, controlado por sensores, garantiza una potencia de aspiración elevada y constante gracias a unos filtros siempre impecables. Una toma de corriente con arranque automático, así como un sistema antiestático con accesorios conductores completan el ingenioso concepto del NT 30/1 Tact Te H ACD.ue automático y el diseño completamente antiestático con accesorios conductores completan el minucioso diseño de nuestro NT 30/1 Tact Te H.