Aspirador en seco y húmedo NT 30/1 Tact Te H ACD
Gracias a una eficacia de filtrado garantizada del 99,995 % y a la certificación ACD, el aspirador en seco y húmedo es la opción perfecta para eliminar polvos nocivos para la salud de la categoría de polvo H.
En los trabajos de retirada de amianto en construcciones antiguas, con frecuencia se desprenden amianto y otras sustancias cancerígenas y nocivas para la salud que deben eliminarse de inmediato. Por este motivo, el NT 30/1 Tact Te H ACD es el aspirador en seco y húmedo adecuado. Se ha homologado y está aprobado de acuerdo con la nueva norma ACD (Appliance for the Pickup of Combustible Dust) conforme a la norma IEC 60335-2-69:2021 para la aspiración de polvos combustibles y para todos los polvos de categoría H. Gracias a su diseño móvil y compacto, es idóneo para cambiar de ubicación de uso. Con el filtro plegado plano lavable Safety/HEPA pueden capturarse de forma segura los polvos peligrosos con la bolsa de filtro de seguridad o la bolsa colectora de PE; las grandes cantidades de polvos menos peligrosos pueden aspirarse directamente en el depósito. El sistema de limpieza de filtros Tact, controlado por sensores, garantiza una potencia de aspiración elevada y constante gracias a unos filtros siempre impecables. Una toma de corriente con arranque automático, así como un sistema antiestático con accesorios conductores completan el ingenioso concepto del NT 30/1 Tact Te H ACD.ue automático y el diseño completamente antiestático con accesorios conductores completan el minucioso diseño de nuestro NT 30/1 Tact Te H.
Características y ventajas
Sistema de filtrado con filtro H y sistema de limpieza automática de filtro TactAspiración directa de polvos menos peligrosos al depósito. Eficacia de filtración: 99,995 por ciento. La máxima protección sanitaria posible sin renunciar a potencia de aspiración o la larga vida útil del filtro.
Cumple los requisitos de pruebas de la categoría de polvo H con la prueba adicional «amianto» según la norma TRGS 519Para polvo con contenido en amianto solo está permitido emplear en Alemania aspiradores de seguridad con este certificado.
Certificación ACDAprobado para la aspiración de polvos combustibles. Certificado conforme a la norma IEC 60335-2-69:2021. Mayor seguridad para el usuario.
Limpieza de filtro Tact controlada por sensores
- Garantiza la máxima potencia de aspiración y rendimiento del filtro.
- Frecuencia de limpieza de filtros óptima y según las necesidades.
- Emisión de ruido mínima.
Completo sistema antiestático con accesorios conductores
- Mayor seguridad para el usuario.
- Disipación de la carga electrostática.
- Protección contra descargas electrostáticas.
Toma de corriente con sistema automático de conexión y desconexión
- La herramienta eléctrica se conecta cómodamente al aspirador.
- Manejo sencillo mediante el sistema automático de conexión y desconexión.
- Ahorro de energía: el aspirador se apaga automáticamente.
Aspirador de seguridad de categoría de polvo H
- Eficacia de filtración del 99,995 %.
- Control electrónico del caudal.
- Garantiza lugares de trabajo limpios y seguros.
Filtro plegado plano Safety/HEPA
- Certificado para la categoría de polvo H. Grado de separación de polvo: 99,995 %.
- Material de fibra de PES con doble revestimiento de PTFE: resistente a la putrefacción y a la humedad.
- Ideal para aspirar líquidos, polvo fino y suciedad gruesa.
Manguito para herramientas eléctricas
- Permite taladrar, serrar o lijar con herramientas eléctricas sin generar polvo.
- Equipado con fijación de caucho y anillo giratorio contra la entrada de aire no deseada.
- Regulación de la potencia de aspiración mediante el anillo giratorio.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50 - 60
|Caudal de aire (l/s)
|74
|Vacío (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Capacidad del depósito (l)
|30
|Capacidad de absorción (W)
|máx. 1380
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 35
|Longitud del cable (m)
|7,5
|Material del cable
|Goma
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|69
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|14,4
|Peso (con embalaje) (kg)
|19,6
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|560 x 370 x 580
Incluido en el equipamiento de serie
- Bolsa de filtro de seguridad: 1 Unidad(es)
- Longitud de la manguera de aspiración: 4 m
- Tipo de manguera de aspiración: electroconductora
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 550 mm
- Material de los tubos de aspiración: Acero inoxidable
- Codo: electroconductora
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Fieltro
- Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 360 mm
- Boquilla para ranuras
- Manguito de conexión para herramientas eléctricas
- Filtro plegado plano: PTFE HEPA
- Bolsa de polietileno para la eliminación de residuos sin polvo: 1 Unidad(es)
Equipamiento
- Sistema automático de conexión y desconexión para herramientas eléctricas
- Sistema antiestático
- Protección de circulación resistente a los golpes
- Clase de protección: I
- Rodillo de parada
- Limpieza del filtro: Sistema de limpieza de filtros Tact controlado por sensores y según necesidad.
- Material del depósito: Plástico
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Campos de aplicación
- Aspiradora de seguridad de categoría de polvo H para eliminar de forma segura el polvo nocivo para la salud y cancerígeno
- Para aspirar polvo fino y suciedad gruesa
- Autorización para la retirada de amianto de conformidad con la normativa alemana sobre salud y seguridad en el trabajo TRGS 519
- Apto para la aspiración de polvos combustibles conforme a la norma ACD IEC 60335-2-69:2021 (Appliance for the Pickup of Combustible Dust)