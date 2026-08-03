Aspirador en seco y húmedo NT 40/1 Tact Te M ACD Madera
El especialista para grandes cantidades de polvo de madera: nuestro aspirador en seco y húmedo con filtro de bujías para madera, limpieza de filtro Tact controlada por sensores, depósito de 40 l, asa de empuje y certificación ACD.
Las grandes cantidades de polvo de madera y fibra atascan rápidamente los sistemas de filtrado convencionales. Eso no ocurre con el NT 40/1 Tact Te M ACD. El compacto aspirador en seco y húmedo se diseñó especialmente para empresas transformadoras de madera y, gracias al filtro de bujías para madera y a la limpieza de filtro Tact controlada por sensores, elimina grandes cantidades sin precedentes de polvo de madera con una eficacia de filtrado del 99,9 %. Gracias a la certificación de acuerdo con la nueva norma ACD (Appliance for the Pickup of Combustible Dust) conforme a la norma IEC 60335-2-69:2021, el equipo está homologado para la aspiración de polvos combustibles. Para la aspiración directa de herramientas eléctricas, ofrece una toma de corriente integrada con arranque automático, así como un completo sistema antiestático con accesorios conductores. Con un asa de empuje ergonómica y un robusto depósito de 40 l, el NT 40/1 Tact Te M ACD es idóneo para el uso en talleres, carpinterías y naves industriales.
Características y ventajas
Limpieza de filtro Tact controlada por sensores
- Garantiza la máxima potencia de aspiración y rendimiento del filtro.
- Frecuencia de limpieza de filtros óptima y según las necesidades.
- Emisión de ruido mínima.
Filtro de bujías certificado para la categoría de polvo M
- El filtro de bujías impide eficazmente la obstrucción del filtro.
- Grado de separación del 99,9 % al aspirar grandes cantidades de polvo de fibra y madera.
Certificación ACD
- Aprobado para la aspiración de polvos combustibles.
- Certificado conforme a la norma IEC 60335-2-69:2021.
- Mayor seguridad para el usuario.
Eficacia de filtrado probada del 99,9 por ciento
- Protección de la salud frente a polvos nocivos respirables.
- Homologación para la categoría de polvo M.
Completo sistema antiestático con accesorios conductores
- Mayor seguridad para el usuario.
- Disipación de la carga electrostática.
- Protección contra descargas electrostáticas.
Toma de corriente con sistema automático de conexión y desconexión
- La herramienta eléctrica se conecta cómodamente al aspirador.
- Manejo sencillo mediante el sistema automático de conexión y desconexión.
- Ahorro de energía: el aspirador se apaga automáticamente.
Aspirador de seguridad de categoría de polvo M
- Eficacia de filtración del 99,9 %.
- Control electrónico del caudal.
- Garantiza lugares de trabajo limpios y seguros.
Filtrado de aire de refrigeración
- Alarga la vida útil de la turbina.
Manguito para herramientas eléctricas
- Permite taladrar, serrar o lijar con herramientas eléctricas sin generar polvo.
- Equipado con fijación de caucho y anillo giratorio contra la entrada de aire no deseada.
- Regulación de la potencia de aspiración mediante el anillo giratorio.
Asa de empuje ergonómica
- El diseño ergonómico permite transportar cómodamente el equipo.
Especificaciones
Características técnicas
|Tensión (V)
|220 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50 - 60
|Caudal de aire (l/s)
|74
|Vacío (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Capacidad del depósito (l)
|40
|Capacidad de absorción (W)
|máx. 1380
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 35
|Longitud del cable (m)
|7,5
|Material del cable
|Goma
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|69
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|17,5
|Peso (con embalaje) (kg)
|22,8
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|650 x 370 x 1100
Incluido en el equipamiento de serie
- Longitud de la manguera de aspiración: 4 m
- Tipo de manguera de aspiración: electroconductora
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 500 mm
- Material de los tubos de aspiración: Acero inoxidable
- Codo: electroconductora
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Fieltro
- Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 360 mm
- Boquilla para ranuras
- Manguito de conexión para herramientas eléctricas
- Filtro vela madera
- Asa de empuje
- Bolsa de polietileno para la eliminación de residuos sin polvo: 1 Unidad(es)
Equipamiento
- Sistema automático de conexión y desconexión para herramientas eléctricas
- Sistema antiestático
- Protección de circulación resistente a los golpes
- Clase de protección: I
- Rodillo de parada
- Limpieza del filtro: Sistema de limpieza de filtros Tact controlado por sensores y según necesidad.
- Categoría de polvo: M
- Material del depósito: Plástico
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Campos de aplicación
- Aspiradora de seguridad de categoría de polvo M para cualquier eliminación de polvo fino
- Para aspirar polvo fino y suciedad gruesa
- En talleres, por ejemplo, tanto en el trabajo de la piedra o de la madera como en la industria maderera
- Para aspirar todo tipo de polvo de roca, madera, cerámica, etc.
- Apto para la aspiración de polvos combustibles conforme a la norma ACD IEC 60335-2-69:2021 (Appliance for the Pickup of Combustible Dust)