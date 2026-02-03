El robusto aspirador en seco a batería LVS 1/1 Bp ofrece una extraordinaria potencia de aspiración y elimina eficazmente el polvo y la suciedad. La tecnología de filtros ciclónicos de Kärcher garantiza una potencia de aspiración constantemente elevada. Inalámbrico, compacto y manejable, el aspirador es ideal para la limpieza de suciedad puntual en los sectores de la hostelería, la restauración, el comercio minorista y la limpieza de edificios. Gracias a su libertad de movimiento sin restricciones, también es perfecta para la limpieza de escaleras. El filtro HEPA 13 integrado garantiza el máximo nivel de higiene. La potencia de aspiración puede ajustarse en 3 niveles y, en unos pocos pasos, el aspirador de suelo puede transformarse en un aspirador de mano para tapicerías y superficies diversas. El depósito para la suciedad no requiere bolsas de filtro, ahorra costes y es sostenible. Puede vaciarse de forma rápida e higiénica, sin entrar en contacto directo con la suciedad. Con las potentes baterías de 18 voltios de Kärcher, el aspirador consigue excelentes resultados de limpieza. Un práctico soporte permite tener siempre a mano la boquilla para ranuras suministrada. Nota: la batería y el cargador rápido no están incluidos en el equipo de serie y deben pedirse por separado. Se encuentra disponible opcionalmente una amplia selección de boquillas y accesorios (DN 35).