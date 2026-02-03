Aspirador a batería LVS 1/1 Bp
Aspirador en seco a batería LVS 1/1 Bp con una extraordinaria potencia de aspiración gracias a la tecnología de filtro ciclónico. Uso versátil, potencia de aspiración regulable en 3 niveles, filtro HEPA 13, boquilla para suelos y ranuras.
El robusto aspirador en seco a batería LVS 1/1 Bp ofrece una extraordinaria potencia de aspiración y elimina eficazmente el polvo y la suciedad. La tecnología de filtros ciclónicos de Kärcher garantiza una potencia de aspiración constantemente elevada. Inalámbrico, compacto y manejable, el aspirador es ideal para la limpieza de suciedad puntual en los sectores de la hostelería, la restauración, el comercio minorista y la limpieza de edificios. Gracias a su libertad de movimiento sin restricciones, también es perfecta para la limpieza de escaleras. El filtro HEPA 13 integrado garantiza el máximo nivel de higiene. La potencia de aspiración puede ajustarse en 3 niveles y, en unos pocos pasos, el aspirador de suelo puede transformarse en un aspirador de mano para tapicerías y superficies diversas. El depósito para la suciedad no requiere bolsas de filtro, ahorra costes y es sostenible. Puede vaciarse de forma rápida e higiénica, sin entrar en contacto directo con la suciedad. Con las potentes baterías de 18 voltios de Kärcher, el aspirador consigue excelentes resultados de limpieza. Un práctico soporte permite tener siempre a mano la boquilla para ranuras suministrada. Nota: la batería y el cargador rápido no están incluidos en el equipo de serie y deben pedirse por separado. Se encuentra disponible opcionalmente una amplia selección de boquillas y accesorios (DN 35).
Características y ventajas
Calidad Professional: especialmente robusta y de larga vida útilTecnología exclusiva de filtro ciclónico para una potencia de aspiración elevada y constante. Motor EC sin escobillas para una larga vida útil y gran resistencia al desgaste. Es innovador y ahorra tiempo: sistema de filtrado de fácil mantenimiento.
Excelente rendimiento de limpiezaLimpieza personalizada: 3 modos de limpieza diferentes para elegir. Elimina eficazmente el polvo y la suciedad de todas las superficies. Perfecto para la limpieza de suciedad puntual («spot cleaning»). Libertad de movimientos ilimitada gracias al funcionamiento por baterías.
Filtro HEPA 13 de alta eficaciaMáximos estándares de seguridad en zonas higiénicamente sensibles. El elevado grado de filtración y de separación del 99,95 % retiene las partículas más pequeñas.
Limpieza flexible: 3 modos de funcionamiento para elegir
- Modo Power, modo Standard o modo eco!efficiency.
- Seleccione la potencia de aspiración en función del objetivo de limpieza.
- Modo eco!efficiency: es sostenible y prolonga la autonomía de la batería.
Práctico depósito para la suciedad
- No necesita bolsas de filtro: es sostenible y ahorra costes innecesarios.
- Puede vaciarse rápida y fácilmente sin contacto directo con la suciedad.
- El depósito transparente hace visible en todo momento el nivel de llenado.
Variadas posibilidades de aplicación
- Amplia selección de accesorios opcionales en DN 35.
- Adecuado para diferentes revestimientos de suelo, tapicerías y superficies.
- Puede utilizarse de forma flexible como aspirador de mano y de suelo.
Boquilla para suelos pasiva con 22 cm de ancho
- No se enredan el pelo ni la suciedad en la boquilla para suelos.
- Ahorra tiempo de mantenimiento y eliminación de pelo.
- Aumenta la eficacia de la limpieza y reduce el tiempo de limpieza.
Soporte de pared
- Almacenamiento sencillo y en poco espacio.
- Almacenamiento seguro del aspirador.
- Siempre a mano.
Soporte para accesorios
- La boquilla para ranuras suministrada está siempre a mano.
- Para un transporte cómodo, incluso en escaleras.
- Transporte seguro y cómodo del equipo, incluidos los accesorios.
Plena flexibilidad dentro de la plataforma de 18 voltios de Kärcher
- Compatible con todas las baterías Kärcher Battery Power+/Power de 18 V.
- Práctica visualización de la autonomía restante directamente en la batería.
- Batería que se cambia rápida y fácilmente.
Especificaciones
Características técnicas
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 18 V
|Capacidad del depósito (l)
|0,35
|Material del depósito
|Plástico
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|70
|Caudal de aire (l/s)
|12
|Potencia nominal (W)
|230
|Vacío (mbar/kPa)
|140 / 14
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 35
|Cantidad de baterías necesarias (Unidad(es))
|1
|Autonomía por cada carga de la batería (/min)
|Modo eco!efficiency: / aprox. 60 (5 Ah) Modo Power: / aprox. 20 (5 Ah) Modo eco!efficiency: / aprox. 35 (3,0 Ah) Modo Power: / aprox. 12 (3,0 Ah)
|Intensidad de salida (A)
|2,5
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|1,6
|Peso con embalaje incluido (kg)
|2,9
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1100 x 220 x 175
Incluido en el equipamiento de serie
- Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo
- Cantidad de tubos de aspiración: 1 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 509 mm
- Anchura nominal de los tubos de aspiración: 35 """"
- Material de los tubos de aspiración: Plástico
- Boquilla para suelos
- Boquilla para ranuras
- Filtro protector del motor
- Tipo de filtro HEPA: Filtro HEPA 13
- Soporte para accesorios
- Soporte de pared
Equipamiento
- Modo eco!efficiency
Videos
Campos de aplicación
- Para limpiar a fondo todas las superficies de suelo, desde suelos duros a moquetas
- Cómodo para las empresas profesionales de limpieza de edificios en oficinas, pasillos y escaleras
- Perfecto para la limpieza en aviones, autobuses y trenes
- Ideal para hoteles y restaurantes, tiendas de pequeño tamaño, cines o teatros
- Especial para una limpieza a fondo del interior de los vehículos