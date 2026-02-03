El potente aspirador en seco a batería LVS 1/2 Bp ofrece una extraordinaria potencia de aspiración. Está equipada con una boquilla para ranuras y una boquilla para suelos activa para limpiar a fondo todo tipo de suelos y superficies textiles. La tecnología de filtros ciclónicos de Kärcher proporciona una potencia de aspiración constantemente elevada. Gracias a su diseño compacto y sin cables y a su maniobrabilidad y versatilidad, es ideal para los sectores de la hostelería, la restauración, el comercio minorista y la limpieza de edificios: perfecto para la limpieza de suciedad puntual y también adecuado para escaleras gracias a su libertad de movimiento sin restricciones. El filtro HEPA 13 integrado cumple el máximo nivel de higiene. El LVS 1/2 Bp es fácil de manejar: la potencia de aspiración puede regularse en 3 niveles y, en unos pocos movimientos, el aspirador de suelos se transforma en un aspirador de mano para tapicerías y superficies diversas. El depósito para la suciedad no necesita bolsas de filtro, ahorra costes y puede vaciarse de forma higiénica. Gracias a las potentes baterías recargables de 36 voltios de Kärcher, el aspirador consigue excelentes resultados de limpieza. Nota: la batería y el cargador rápido no están incluidos en el volumen de suministro y deben pedirse por separado.