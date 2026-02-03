Aspirador a batería LVS 1/2 Bp
Aspirador en seco a batería LVS 1/2 Bp con una extraordinaria potencia de aspiración gracias a la tecnología de filtro ciclónico. Uso versátil, potencia de aspiración regulable en 3 niveles, filtro HEPA 13, boquilla para suelos y ranuras.
El potente aspirador en seco a batería LVS 1/2 Bp ofrece una extraordinaria potencia de aspiración. Está equipada con una boquilla para ranuras y una boquilla para suelos activa para limpiar a fondo todo tipo de suelos y superficies textiles. La tecnología de filtros ciclónicos de Kärcher proporciona una potencia de aspiración constantemente elevada. Gracias a su diseño compacto y sin cables y a su maniobrabilidad y versatilidad, es ideal para los sectores de la hostelería, la restauración, el comercio minorista y la limpieza de edificios: perfecto para la limpieza de suciedad puntual y también adecuado para escaleras gracias a su libertad de movimiento sin restricciones. El filtro HEPA 13 integrado cumple el máximo nivel de higiene. El LVS 1/2 Bp es fácil de manejar: la potencia de aspiración puede regularse en 3 niveles y, en unos pocos movimientos, el aspirador de suelos se transforma en un aspirador de mano para tapicerías y superficies diversas. El depósito para la suciedad no necesita bolsas de filtro, ahorra costes y puede vaciarse de forma higiénica. Gracias a las potentes baterías recargables de 36 voltios de Kärcher, el aspirador consigue excelentes resultados de limpieza. Nota: la batería y el cargador rápido no están incluidos en el volumen de suministro y deben pedirse por separado.
Características y ventajas
Calidad Professional: especialmente robusta y de larga vida útilTecnología exclusiva de filtro ciclónico para una potencia de aspiración elevada y constante. Motor EC sin escobillas para una larga vida útil y gran resistencia al desgaste. Es innovador y ahorra tiempo: sistema de filtrado de fácil mantenimiento.
Excelente rendimiento de limpiezaLimpieza personalizada: 3 modos de limpieza diferentes para elegir. Elimina eficazmente el polvo y la suciedad de todas las superficies. Perfecto para la limpieza de suciedad puntual («spot cleaning»). Libertad de movimientos sin restricciones y larga autonomía por baterías gracias a la batería de 36 V.
Filtro HEPA 13 de alta eficaciaMáximos estándares de seguridad en zonas higiénicamente sensibles. El elevado grado de filtración y de separación del 99,95 % retiene las partículas más pequeñas. Certificado según la norma de ensayo DIN EN 1822:2019.
Limpieza flexible: 3 modos de funcionamiento para elegir
- Modo Power, modo Standard o modo eco!efficiency.
- Seleccione la potencia de aspiración en función del objetivo de limpieza.
- Modo eco!efficiency: es sostenible y prolonga la autonomía de la batería.
Práctico depósito para la suciedad
- No necesita bolsas de filtro: es sostenible y ahorra costes innecesarios.
- Puede vaciarse rápida y fácilmente sin contacto directo con la suciedad.
- El depósito transparente permite ver en todo momento el nivel de llenado.
Variadas posibilidades de aplicación
- Adecuado para diferentes revestimientos de suelo y superficies.
- Puede utilizarse de forma flexible como aspirador de mano y de suelo.
- También es ideal para limpiar escaleras.
Boquilla para suelos activa con 25 cm de ancho
- Para la limpieza en profundidad de superficies textiles.
- Limpia en profundidad las fibras de los suelos textiles y los alisa visiblemente.
- También es adecuado para la limpieza a fondo de todo tipo de superficies duras.
Soporte de pared
- Almacenamiento sencillo y en poco espacio.
- Almacenamiento seguro del aspirador.
- Siempre a mano.
Soporte Flexomate
- Almacenamiento sencillo y en poco espacio.
- Almacenamiento seguro del aspirador.
- Siempre a mano.
Plena flexibilidad dentro de la plataforma de 36 voltios de Kärcher
- Compatible con todas las baterías Kärcher Battery Power+/Power de 36 V.
- Práctica visualización de la autonomía restante directamente en la batería.
- Batería que se cambia rápida y fácilmente.
Especificaciones
Características técnicas
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 36 V
|Capacidad del depósito (l)
|0,35
|Material del depósito
|Plástico
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|72
|Caudal de aire (l/s)
|15
|Potencia nominal (W)
|350
|Vacío (mbar/kPa)
|220 / 22
|Cantidad de baterías necesarias (Unidad(es))
|1
|Autonomía por cada carga de la batería (/min)
|Modo eco!efficiency: / aprox. 80 (5 Ah) Modo Power: / aprox. 28 (5 Ah) Modo eco!efficiency: / aprox. 40 (2,5 Ah) Modo Power: / aprox. 14 (2,5 Ah)
|Intensidad de salida (A)
|2,5
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|3,8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|186 x 250 x 1150
Incluido en el equipamiento de serie
- Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo
- Cantidad de tubos de aspiración: 1 Unidad(es)
- Boquilla para suelos activa
- Boquilla para ranuras
- Filtro protector del motor
- Tipo de filtro HEPA: Filtro HEPA 13
- Soporte de pared
Equipamiento
- Modo eco!efficiency
Videos
Campos de aplicación
- Para limpiar a fondo todas las superficies de suelo, desde suelos duros a moquetas
- Cómodo para las empresas profesionales de limpieza de edificios en oficinas, pasillos y escaleras
- Perfecto para la limpieza en aviones, autobuses y trenes
- Ideal para hoteles y restaurantes, tiendas de pequeño tamaño, cines o teatros
- Especial para una limpieza a fondo del interior de los vehículos