Aspirador a batería LVS 1/2 Bp

Aspirador en seco a batería LVS 1/2 Bp con una extraordinaria potencia de aspiración gracias a la tecnología de filtro ciclónico. Uso versátil, potencia de aspiración regulable en 3 niveles, filtro HEPA 13, boquilla para suelos y ranuras.

El potente aspirador en seco a batería LVS 1/2 Bp ofrece una extraordinaria potencia de aspiración. Está equipada con una boquilla para ranuras y una boquilla para suelos activa para limpiar a fondo todo tipo de suelos y superficies textiles. La tecnología de filtros ciclónicos de Kärcher proporciona una potencia de aspiración constantemente elevada. Gracias a su diseño compacto y sin cables y a su maniobrabilidad y versatilidad, es ideal para los sectores de la hostelería, la restauración, el comercio minorista y la limpieza de edificios: perfecto para la limpieza de suciedad puntual y también adecuado para escaleras gracias a su libertad de movimiento sin restricciones. El filtro HEPA 13 integrado cumple el máximo nivel de higiene. El LVS 1/2 Bp es fácil de manejar: la potencia de aspiración puede regularse en 3 niveles y, en unos pocos movimientos, el aspirador de suelos se transforma en un aspirador de mano para tapicerías y superficies diversas. El depósito para la suciedad no necesita bolsas de filtro, ahorra costes y puede vaciarse de forma higiénica. Gracias a las potentes baterías recargables de 36 voltios de Kärcher, el aspirador consigue excelentes resultados de limpieza. Nota: la batería y el cargador rápido no están incluidos en el volumen de suministro y deben pedirse por separado.

Características y ventajas
Aspirador a batería LVS 1/2 Bp: Calidad Professional: especialmente robusta y de larga vida útil
Tecnología exclusiva de filtro ciclónico para una potencia de aspiración elevada y constante. Motor EC sin escobillas para una larga vida útil y gran resistencia al desgaste. Es innovador y ahorra tiempo: sistema de filtrado de fácil mantenimiento.
Aspirador a batería LVS 1/2 Bp: Excelente rendimiento de limpieza
Limpieza personalizada: 3 modos de limpieza diferentes para elegir. Elimina eficazmente el polvo y la suciedad de todas las superficies. Perfecto para la limpieza de suciedad puntual («spot cleaning»). Libertad de movimientos sin restricciones y larga autonomía por baterías gracias a la batería de 36 V.
Aspirador a batería LVS 1/2 Bp: Filtro HEPA 13 de alta eficacia
Máximos estándares de seguridad en zonas higiénicamente sensibles. El elevado grado de filtración y de separación del 99,95 % retiene las partículas más pequeñas. Certificado según la norma de ensayo DIN EN 1822:2019.
Limpieza flexible: 3 modos de funcionamiento para elegir
  • Modo Power, modo Standard o modo eco!efficiency.
  • Seleccione la potencia de aspiración en función del objetivo de limpieza.
  • Modo eco!efficiency: es sostenible y prolonga la autonomía de la batería.
Práctico depósito para la suciedad
  • No necesita bolsas de filtro: es sostenible y ahorra costes innecesarios.
  • Puede vaciarse rápida y fácilmente sin contacto directo con la suciedad.
  • El depósito transparente permite ver en todo momento el nivel de llenado.
Variadas posibilidades de aplicación
  • Adecuado para diferentes revestimientos de suelo y superficies.
  • Puede utilizarse de forma flexible como aspirador de mano y de suelo.
  • También es ideal para limpiar escaleras.
Boquilla para suelos activa con 25 cm de ancho
  • Para la limpieza en profundidad de superficies textiles.
  • Limpia en profundidad las fibras de los suelos textiles y los alisa visiblemente.
  • También es adecuado para la limpieza a fondo de todo tipo de superficies duras.
Soporte de pared
  • Almacenamiento sencillo y en poco espacio.
  • Almacenamiento seguro del aspirador.
  • Siempre a mano.
Soporte Flexomate
  • Almacenamiento sencillo y en poco espacio.
  • Almacenamiento seguro del aspirador.
  • Siempre a mano.
Plena flexibilidad dentro de la plataforma de 36 voltios de Kärcher
  • Compatible con todas las baterías Kärcher Battery Power+/Power de 36 V.
  • Práctica visualización de la autonomía restante directamente en la batería.
  • Batería que se cambia rápida y fácilmente.
Especificaciones

Características técnicas

Plataforma de batería Plataforma de baterías de 36 V
Capacidad del depósito (l) 0,35
Material del depósito Plástico
Nivel de presión acústica (dB/A) 72
Caudal de aire (l/s) 15
Potencia nominal (W) 350
Vacío (mbar/kPa) 220 / 22
Cantidad de baterías necesarias (Unidad(es)) 1
Autonomía por cada carga de la batería (/min) Modo eco!efficiency: / aprox. 80 (5 Ah) Modo Power: / aprox. 28 (5 Ah) Modo eco!efficiency: / aprox. 40 (2,5 Ah) Modo Power: / aprox. 14 (2,5 Ah)
Intensidad de salida (A) 2,5
Color antracita
Peso sin accesorios (kg) 2
Peso con embalaje incluido (kg) 3,8
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 186 x 250 x 1150

Incluido en el equipamiento de serie

  • Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo
  • Cantidad de tubos de aspiración: 1 Unidad(es)
  • Boquilla para suelos activa
  • Boquilla para ranuras
  • Filtro protector del motor
  • Tipo de filtro HEPA: Filtro HEPA 13
  • Soporte de pared

Equipamiento

  • Modo eco!efficiency
Aspirador a batería LVS 1/2 Bp
Videos
Campos de aplicación
  • Para limpiar a fondo todas las superficies de suelo, desde suelos duros a moquetas
  • Cómodo para las empresas profesionales de limpieza de edificios en oficinas, pasillos y escaleras
  • Perfecto para la limpieza en aviones, autobuses y trenes
  • Ideal para hoteles y restaurantes, tiendas de pequeño tamaño, cines o teatros
  • Especial para una limpieza a fondo del interior de los vehículos
Accesorios
Todas las máquinas que se adaptan a la batería.