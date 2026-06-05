Nuestro aspirador en seco T 10/1 Adv se caracteriza por su sostenibilidad, potencia de aspiración excelente, larga vida útil, una amplia gama de accesorios y una impresionante relación calidad-precio. Gracias a la fabricación con un 45 % de material reciclado¹⁾, se efectúa un uso eficiente de los recursos desde el principio y se reduce la demanda energética. El T 10/1 Adv es ultrasilencioso y ofrece una alta potencia de aspiración con solo 52 dB(A), por lo que es excelente para la limpieza diurna y en lugares sensibles al ruido. Es compacto, basculante, manejable y tiene un volumen del depósito de 10 litros. El aspirador puede transportarse de forma ergonómica gracias a su cómoda asa de transporte abatible. También es robusto y de larga vida útil, al igual que el chasis, la carcasa, el parachoques y las ruedas de gran tamaño. Se incluye una boquilla para ranuras y una boquilla para tapicerías, que pueden guardarse para tenerlas siempre a mano en el T 10/1 Adv. El equipo de serie del T 10/1 Adv incluye numerosos accesorios: manguera de aspiración, codo antiestático, tubo de aspiración telescópico de aluminio ligero y regulable en altura, boquilla para suelos, boquilla para parqué, boquilla para ranuras y boquilla para tapicerías intercambiables.