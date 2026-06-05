Aspirador en seco T 10/1 Adv
El aspirador en seco T 10/1 Adv, ultrasilencioso y robusto, está fabricado de forma sostenible con un 45 % de material reciclado¹⁾ y ofrece una excelente potencia de aspiración, un diseño ergonómico y una amplia gama de accesorios.
Nuestro aspirador en seco T 10/1 Adv se caracteriza por su sostenibilidad, potencia de aspiración excelente, larga vida útil, una amplia gama de accesorios y una impresionante relación calidad-precio. Gracias a la fabricación con un 45 % de material reciclado¹⁾, se efectúa un uso eficiente de los recursos desde el principio y se reduce la demanda energética. El T 10/1 Adv es ultrasilencioso y ofrece una alta potencia de aspiración con solo 52 dB(A), por lo que es excelente para la limpieza diurna y en lugares sensibles al ruido. Es compacto, basculante, manejable y tiene un volumen del depósito de 10 litros. El aspirador puede transportarse de forma ergonómica gracias a su cómoda asa de transporte abatible. También es robusto y de larga vida útil, al igual que el chasis, la carcasa, el parachoques y las ruedas de gran tamaño. Se incluye una boquilla para ranuras y una boquilla para tapicerías, que pueden guardarse para tenerlas siempre a mano en el T 10/1 Adv. El equipo de serie del T 10/1 Adv incluye numerosos accesorios: manguera de aspiración, codo antiestático, tubo de aspiración telescópico de aluminio ligero y regulable en altura, boquilla para suelos, boquilla para parqué, boquilla para ranuras y boquilla para tapicerías intercambiables.
Características y ventajas
Sostenible y robusta: 45 % de contenido recicladoFabricación: menor uso de materias primas y energía. El uso de material reciclado reduce las emisiones de CO₂.
Ultrasilencioso: funcionamiento prácticamente silencioso con solo 52 dB(A)Perfecto para la «limpieza diurna». Reducción de la contaminación acústica incluso de noche. Reduce riesgos como el estrés o las lesiones auditivas.
Diseño compacto, ergonómico y que ocupa poco espacioTransporte ergonómico: puede llevarse pegada al cuerpo. Codo ergonómico y cómoda asa de transporte. Ahorra espacio y es inteligente: almacenamiento rápido y fácil.
Cable de conexión enchufable
- Reemplazo de cable fácil y rápido incluso sin conocimientos previos.
- El proceso de limpieza puede continuar sin problemas.
- Ahorra costes de servicio innecesarios y elevados.
Almacenamiento de cable manual
- Fácil retracción del cable de red en un abrir y cerrar de ojos.
- Ahorra tiempo: el cable se enrolla en unos segundos.
- El cable de red no se retuerce y permanece enrollado.
Peso reducido
- Transporte sin esfuerzo, incluso con una sola mano.
- Fácil de transportar por peldaños y escaleras.
Concepto de manejo sencillo
- Botón grande para encender y apagar.
- Manejo más rápido y sencillo con el pie o la mano.
- Práctica posición de estacionamiento para un almacenamiento ordenado.
Cesta de filtro principal permanente
- De larga vida útil, resistente y sostenible.
- De fieltro.
- Lavable a mano a 30 °C y reutilizable.
Amplia gama de accesorios
- Boquilla para suelos, boquilla para parqué, boquilla para ranuras y boquilla para tapicerías.
- Cesta de filtro y bolsa de filtro de fieltro de alta calidad.
- Tubo de aspiración telescópico de aluminio, ligero y regulable en altura.
Almacenaje de accesorios integrado
- Boquilla para ranuras y boquilla para tapicerías: se guardan en el cabezal del equipo.
- Almacenamiento en poco espacio, siempre a mano.
- Transporte seguro y cómodo de equipos y accesorios.
Especificaciones
Características técnicas
|Tensión (V)
|220 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50 - 60
|Vacío (mbar/kPa)
|185 / 18
|Caudal de aire (l/s)
|40
|Potencia nominal (W)
|585
|Capacidad del depósito (l)
|10
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 35
|Longitud del cable (m)
|12
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|52
|Peso sin accesorios (kg)
|6,6
|Peso (con embalaje) (kg)
|10
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|430 x 255 x 370
Incluido en el equipamiento de serie
- Longitud de la manguera de aspiración: 2 m
- Codo: Antiestático, con regulador de caudal de aire
- Tubo de aspiración telescópico: 615 mm, 1007 mm
- Tubo de aspiración telescópico, material: Aluminio
- Boquilla para suelos conmutable
- Boquilla para parqué
- Boquilla para tapicerías
- Boquilla para ranuras
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Fieltro
- Filtro protector del motor
- Cesta de filtro permanente: Fieltro
Equipamiento
- Material del depósito: Plástico con un porcentaje de material reciclado
- Sistema inteligente de enrollado de cables
- Cable de conexión enchufable: Estándar
- Asa de transporte ergonómica plegable
- Almacenaje de accesorios integrado
Videos
Campos de aplicación
- Ideal para el empleo en el sector hotelero, el sector gastronómico, el comercio minorista y en la limpieza de edificios
- Suelos duros
- Alfombras y moquetas
- Limpieza diurna