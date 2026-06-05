Aspirador en seco T 10/1 Adv

El aspirador en seco T 10/1 Adv, ultrasilencioso y robusto, está fabricado de forma sostenible con un 45 % de material reciclado¹⁾ y ofrece una excelente potencia de aspiración, un diseño ergonómico y una amplia gama de accesorios.

Nuestro aspirador en seco T 10/1 Adv se caracteriza por su sostenibilidad, potencia de aspiración excelente, larga vida útil, una amplia gama de accesorios y una impresionante relación calidad-precio. Gracias a la fabricación con un 45 % de material reciclado¹⁾, se efectúa un uso eficiente de los recursos desde el principio y se reduce la demanda energética. El T 10/1 Adv es ultrasilencioso y ofrece una alta potencia de aspiración con solo 52 dB(A), por lo que es excelente para la limpieza diurna y en lugares sensibles al ruido. Es compacto, basculante, manejable y tiene un volumen del depósito de 10 litros. El aspirador puede transportarse de forma ergonómica gracias a su cómoda asa de transporte abatible. También es robusto y de larga vida útil, al igual que el chasis, la carcasa, el parachoques y las ruedas de gran tamaño. Se incluye una boquilla para ranuras y una boquilla para tapicerías, que pueden guardarse para tenerlas siempre a mano en el T 10/1 Adv. El equipo de serie del T 10/1 Adv incluye numerosos accesorios: manguera de aspiración, codo antiestático, tubo de aspiración telescópico de aluminio ligero y regulable en altura, boquilla para suelos, boquilla para parqué, boquilla para ranuras y boquilla para tapicerías intercambiables.

Características y ventajas
Aspirador en seco T 10/1 Adv: Sostenible y robusta: 45 % de contenido reciclado
Sostenible y robusta: 45 % de contenido reciclado
Fabricación: menor uso de materias primas y energía. El uso de material reciclado reduce las emisiones de CO₂.
Aspirador en seco T 10/1 Adv: Ultrasilencioso: funcionamiento prácticamente silencioso con solo 52 dB(A)
Ultrasilencioso: funcionamiento prácticamente silencioso con solo 52 dB(A)
Perfecto para la «limpieza diurna». Reducción de la contaminación acústica incluso de noche. Reduce riesgos como el estrés o las lesiones auditivas.
Aspirador en seco T 10/1 Adv: Diseño compacto, ergonómico y que ocupa poco espacio
Diseño compacto, ergonómico y que ocupa poco espacio
Transporte ergonómico: puede llevarse pegada al cuerpo. Codo ergonómico y cómoda asa de transporte. Ahorra espacio y es inteligente: almacenamiento rápido y fácil.
Cable de conexión enchufable
  • Reemplazo de cable fácil y rápido incluso sin conocimientos previos.
  • El proceso de limpieza puede continuar sin problemas.
  • Ahorra costes de servicio innecesarios y elevados.
Almacenamiento de cable manual
  • Fácil retracción del cable de red en un abrir y cerrar de ojos.
  • Ahorra tiempo: el cable se enrolla en unos segundos.
  • El cable de red no se retuerce y permanece enrollado.
Peso reducido
  • Transporte sin esfuerzo, incluso con una sola mano.
  • Fácil de transportar por peldaños y escaleras.
Concepto de manejo sencillo
  • Botón grande para encender y apagar.
  • Manejo más rápido y sencillo con el pie o la mano.
  • Práctica posición de estacionamiento para un almacenamiento ordenado.
Cesta de filtro principal permanente
  • De larga vida útil, resistente y sostenible. 
  • De fieltro.
  • Lavable a mano a 30 °C y reutilizable.
Amplia gama de accesorios
  • Boquilla para suelos, boquilla para parqué, boquilla para ranuras y boquilla para tapicerías.
  • Cesta de filtro y bolsa de filtro de fieltro de alta calidad.
  • Tubo de aspiración telescópico de aluminio, ligero y regulable en altura.
Almacenaje de accesorios integrado
  • Boquilla para ranuras y boquilla para tapicerías: se guardan en el cabezal del equipo.
  • Almacenamiento en poco espacio, siempre a mano.
  • Transporte seguro y cómodo de equipos y accesorios.
Especificaciones

Características técnicas

Tensión (V) 220 - 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Vacío (mbar/kPa) 185 / 18
Caudal de aire (l/s) 40
Potencia nominal (W) 585
Capacidad del depósito (l) 10
Ancho nominal estándar ( ) DN 35
Longitud del cable (m) 12
Nivel de presión acústica (dB/A) 52
Peso sin accesorios (kg) 6,6
Peso (con embalaje) (kg) 10
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 430 x 255 x 370

Incluido en el equipamiento de serie

  • Longitud de la manguera de aspiración: 2 m
  • Codo: Antiestático, con regulador de caudal de aire
  • Tubo de aspiración telescópico: 615 mm, 1007 mm
  • Tubo de aspiración telescópico, material: Aluminio
  • Boquilla para suelos conmutable
  • Boquilla para parqué
  • Boquilla para tapicerías
  • Boquilla para ranuras
  • Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
  • Material de la bolsa filtrante: Fieltro
  • Filtro protector del motor
  • Cesta de filtro permanente: Fieltro

Equipamiento

  • Material del depósito: Plástico con un porcentaje de material reciclado
  • Sistema inteligente de enrollado de cables
  • Cable de conexión enchufable: Estándar
  • Asa de transporte ergonómica plegable
  • Almacenaje de accesorios integrado
Aspirador en seco T 10/1 Adv
Aspirador en seco T 10/1 Adv
Aspirador en seco T 10/1 Adv
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Campos de aplicación
  • Ideal para el empleo en el sector hotelero, el sector gastronómico, el comercio minorista y en la limpieza de edificios
  • Suelos duros
  • Alfombras y moquetas
  • Limpieza diurna
Accesorios