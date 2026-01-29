De empleo versátil y muy fácil de transportar gracias a su reducidos 3,8 kilogramos de peso, nuestro aspirador en seco T 11/1 Classic es la opción ideal para usuarios profesionales que cambian con frecuencia de lugar de trabajo. Equipado con un gran volumen del depósito de 11 litros, este equipo compacto de la gama básica de 850 vatios de potencia genera un vacío de 235 mbar/23,5 kPa y garantiza así extraordinarios resultados de aspiración en menos tiempo. Al mismo tiempo, el aspirador funciona de manera tan silenciosa con solo 61 dB(A) que no solo se protege al usuario, sino que permite trabajar también en cualquier momento del día en entornos sensibles al ruido como hospitales u hoteles. Un codo de diseño ergonómico facilita las jornadas de trabajo prolongadas sin fatiga, incluso la aspiración en escaleras es posible sin esfuerzo gracias al asa de transporte integrada. El diseño robusto del T 11/1 Classic no solo garantiza una larga vida útil, su parachoques perimetral evita también eficazmente el vuelco del equipo. Accesorios como el tubo de aspiración o la boquilla para suelos pueden almacenarse directamente en el aspirador, se suministra también una bolsa de filtro de fieltro. Un potente filtro HEPA 14 está también disponible opcionalmente.