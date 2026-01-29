Aspirador en seco T 11/1 Classic
Reducido peso, elevada potencia de aspiración, muy robusto: nuestro aspirador en seco T 11/1 Classic aúna criterios fundamentales de usuarios profesionales en un aspirador compacto con un precio muy atractivo.
De empleo versátil y muy fácil de transportar gracias a su reducidos 3,8 kilogramos de peso, nuestro aspirador en seco T 11/1 Classic es la opción ideal para usuarios profesionales que cambian con frecuencia de lugar de trabajo. Equipado con un gran volumen del depósito de 11 litros, este equipo compacto de la gama básica de 850 vatios de potencia genera un vacío de 235 mbar/23,5 kPa y garantiza así extraordinarios resultados de aspiración en menos tiempo. Al mismo tiempo, el aspirador funciona de manera tan silenciosa con solo 61 dB(A) que no solo se protege al usuario, sino que permite trabajar también en cualquier momento del día en entornos sensibles al ruido como hospitales u hoteles. Un codo de diseño ergonómico facilita las jornadas de trabajo prolongadas sin fatiga, incluso la aspiración en escaleras es posible sin esfuerzo gracias al asa de transporte integrada. El diseño robusto del T 11/1 Classic no solo garantiza una larga vida útil, su parachoques perimetral evita también eficazmente el vuelco del equipo. Accesorios como el tubo de aspiración o la boquilla para suelos pueden almacenarse directamente en el aspirador, se suministra también una bolsa de filtro de fieltro. Un potente filtro HEPA 14 está también disponible opcionalmente.
Características y ventajas
Peso reducidoTransporte cómodo, incluso con una sola mano, por escalones y peldaños. Reducido peso con idéntico volumen de depósito en relación con otros equipos de la competencia. Permite intervalos de trabajo largos y sin cansancio.
Nivel de ruido mínimo de 61 dB(A) durante el funcionamientoIdeal para trabajos en áreas sensibles a los ruidos y trabajos nocturnos. El bajo nivel de ruido durante el funcionamiento protege al usuario.
Gancho portacablesEl cable de red se almacena en cualquier momento para un transporte seguro. Almacenaje práctico del cable
Diseño de equipo robusto y de larga vida útil
- Cómodo y fácil de transportar y almacenar.
- El robusto protector protege el equipo de golpes e impactos.
- Equipo de larga vida útil y robusto, lo que hace que sea muy rentable.
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Vacío (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Caudal de aire (l/s)
|40
|Potencia nominal (W)
|850
|Capacidad del depósito (l)
|11
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 35
|Longitud del cable (m)
|7,5
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|61
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|3,9
|Peso con embalaje incluido (kg)
|5,9
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|385 x 285 x 385
Incluido en el equipamiento de serie
- Longitud de la manguera de aspiración: 2 m
- Codo: Plástico
- Cantidad de tubos de aspiración: 3 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 350 mm
- Material de los tubos de aspiración: Plástico
- Boquilla para suelos conmutable
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Fieltro
- Filtro protector del motor
- Cesta de filtro permanente: Fieltro
Equipamiento
- Material del depósito: Plástico
- Gancho portacables
- Almacenaje de accesorios integrado
Videos
Campos de aplicación
- Empleo versátil en espacios con necesidades especiales de higiene
- Ideal para el empleo en el sector hotelero, el sector gastronómico, el comercio minorista y en la limpieza de edificios
- Para todas las superficies resistentes, p. ej., baldosas, piedras naturales, PVC, linóleo
- Alfombras y moquetas