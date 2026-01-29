Aspirador en seco T 11/1 Classic HEPA
Higiénico y rentable: nuestro aspirador en seco T 11/1 Classic HEPA destaca por su elevada potencia de aspiración, el filtro HEPA 14, un peso reducido y una excelente relación precio-rendimiento.
Gracias al filtro HEPA 14 incluido de serie, con un grado de filtración y separación del 99,995 %, nuestro aspirador en seco T 11/1 Classic HEPA cumple también los estándares de seguridad de zonas higiénicamente sensibles como consultas médicas y hospitales. El filtro retiene incluso las partículas más pequeñas, como virus, aerosoles y gérmenes, en un margen de pocas micras y está certificado según la norma de ensayo DIN EN 1822:2019. Este aspirador robusto de muy larga vida útil, y por tanto extraordinariamente rentable, genera un vacío de 235 mbar/23,5 kPa a partir de 850 vatios de potencia y garantiza extraordinarios resultados de aspiración con un nivel de ruido mínimo de solo 61 dB(A) durante el funcionamiento. Por lo tanto, puede emplearse en cualquier momento del día en lugares donde el silencio es fundamental. Con un volumen de depósito de 11 litros, solo 4,2 kilogramos de peso, una práctica asa de transporte y un codo de diseño ergonómico, el T 11/1 Classic HEPA a prueba de vuelcos es muy compacto, fácil de transportar y permite, además, un trabajo constante sin esfuerzo. Accesorios como el tubo de aspiración o la boquilla para suelos pueden almacenarse directamente en el aspirador, se suministra también una bolsa de filtro de fieltro.
Características y ventajas
Filtro HEPA-14 de alta efectividadMáximos estándares de seguridad en zonas higiénicamente sensibles. El elevado grado de filtración y de separación del 99,995 % retiene las partículas más pequeñas. Certificado según la norma de ensayo DIN EN 1822:2019.
Peso reducidoTransporte cómodo, incluso con una sola mano, por escalones y peldaños. Reducido peso con idéntico volumen de depósito en relación con otros equipos de la competencia. Permite intervalos de trabajo largos y sin cansancio.
Nivel de ruido mínimo de 61 dB(A) durante el funcionamientoIdeal para trabajos en áreas sensibles a los ruidos y trabajos nocturnos. El bajo nivel de ruido durante el funcionamiento protege al usuario.
Diseño de equipo robusto y de larga vida útil
- Cómodo y fácil de transportar y almacenar.
- El robusto protector protege el equipo de golpes e impactos.
- Equipo de larga vida útil y robusto, lo que hace que sea muy rentable.
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Vacío (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Caudal de aire (l/s)
|40
|Potencia nominal (W)
|850
|Capacidad del depósito (l)
|11
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 35
|Longitud del cable (m)
|7,5
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|61
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|4,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|6,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|385 x 285 x 385
Incluido en el equipamiento de serie
- Longitud de la manguera de aspiración: 2 m
- Codo: Plástico
- Cantidad de tubos de aspiración: 3 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 350 mm
- Material de los tubos de aspiración: Plástico
- Boquilla para suelos conmutable
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Fieltro
- Filtro protector del motor
- Tipo de filtro HEPA: Filtro HEPA 14
- Cesta de filtro permanente: Fieltro
Equipamiento
- Material del depósito: Plástico
- Gancho portacables
- Almacenaje de accesorios integrado
Videos
Campos de aplicación
- Ideal para el empleo en el sector hotelero, el sector gastronómico, el comercio minorista y en la limpieza de edificios
- Empleo versátil en espacios con necesidades especiales de higiene
- Para todas las superficies resistentes, p. ej., baldosas, piedras naturales, PVC, linóleo
- Alfombras y moquetas
- Instituciones sanitarias