Gracias al filtro HEPA 14 incluido de serie, con un grado de filtración y separación del 99,995 %, nuestro aspirador en seco T 11/1 Classic HEPA cumple también los estándares de seguridad de zonas higiénicamente sensibles como consultas médicas y hospitales. El filtro retiene incluso las partículas más pequeñas, como virus, aerosoles y gérmenes, en un margen de pocas micras y está certificado según la norma de ensayo DIN EN 1822:2019. Este aspirador robusto de muy larga vida útil, y por tanto extraordinariamente rentable, genera un vacío de 235 mbar/23,5 kPa a partir de 850 vatios de potencia y garantiza extraordinarios resultados de aspiración con un nivel de ruido mínimo de solo 61 dB(A) durante el funcionamiento. Por lo tanto, puede emplearse en cualquier momento del día en lugares donde el silencio es fundamental. Con un volumen de depósito de 11 litros, solo 4,2 kilogramos de peso, una práctica asa de transporte y un codo de diseño ergonómico, el T 11/1 Classic HEPA a prueba de vuelcos es muy compacto, fácil de transportar y permite, además, un trabajo constante sin esfuerzo. Accesorios como el tubo de aspiración o la boquilla para suelos pueden almacenarse directamente en el aspirador, se suministra también una bolsa de filtro de fieltro.