Aspirador en seco T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition

Sostenible, robusto y de larga vida útil: el aspirador en seco T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition en color negro está fabricado con un 60 % de material reciclado¹⁾ y destaca por su elevada potencia de aspiración.

90 aniversario Kärcher: el aspirador en seco T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition en color negro destaca por su sostenibilidad, excelente potencia de aspiración, larga vida útil, robustez y excelente relación calidad-precio. Gracias al uso de un 60 % de material reciclado¹⁾, ya desde la producción se ahorran valiosas materias primas y se reduce notablemente el consumo de energía. Con una potencia de 850 vatios, el aspirador genera un vacío de 235 milibares (23,5 kPa), lo que garantiza excelentes resultados de succión. Además, el bajo nivel de ruido de funcionamiento, de solo 61 dB(A), garantiza que pueda utilizarse en lugares sensibles al ruido en cualquier momento. El compacto aspirador en seco es basculante y dispone de una práctica asa de transporte y un codo ergonómico. Con un volumen del depósito de 11 litros y un peso de solo 4 kilogramos, permite intervalos de trabajo largos y sin fatiga, así como un transporte cómodo. Los numerosos accesorios, como el tubo de aspiración y la boquilla para suelos, pueden almacenarse directamente en el aspirador. El equipo de serie incluye además 10 bolsas de filtro de fieltro.

Características y ventajas
Aspirador en seco T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition: Diseño sostenible e innovador con un 60 % de contenido reciclado
Diseño sostenible e innovador con un 60 % de contenido reciclado
Producción con un uso reducido de materias primas y energía. El uso de material reciclado reduce las emisiones de CO₂. Equipo innovador, de larga vida útil, robusto y, por lo tanto, muy económico.
Aspirador en seco T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition: Peso reducido
Peso reducido
Transporte cómodo, incluso con una sola mano, por escalones y peldaños. Reducido peso con idéntico volumen de depósito en relación con otros equipos de la competencia. Permite intervalos de trabajo largos y sin cansancio.
Aspirador en seco T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition: Nivel de ruido mínimo de 61 dB(A) durante el funcionamiento
Nivel de ruido mínimo de 61 dB(A) durante el funcionamiento
Ideal para trabajos en áreas sensibles a los ruidos y trabajos nocturnos. El bajo nivel de ruido durante el funcionamiento protege al usuario.
Almacenaje de accesorios integrado
  • Transporte seguro y cómodo del equipo, incluidos los accesorios.
  • Almacenamiento rápido y seguro del cable de red en el gancho para cables.
  • Posición de estacionamiento fácil y práctica de la boquilla para suelos en el aspirador.
Gancho portacables
  • El cable de red se almacena en cualquier momento para un transporte seguro.
Especificaciones

Características técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 220 - 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Vacío (mbar/kPa) 235 / 23,5
Caudal de aire (l/s) 40
Potencia nominal (W) 850
Capacidad del depósito (l) 11
Ancho nominal estándar ( ) DN 35
Longitud del cable (m) 7,5
Nivel de presión acústica (dB/A) 61
Color negro
Peso sin accesorios (kg) 3,8
Peso (con embalaje) (kg) 6,6
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 385 x 285 x 385
Observaciones ¹⁾ Todas las piezas de plástico, excepto accesorios.

Incluido en el equipamiento de serie

  • Longitud de la manguera de aspiración: 2 m
  • Codo: Plástico
  • Cantidad de tubos de aspiración: 3 Unidad(es)
  • Longitud de los tubos de aspiración: 350 mm
  • Material de los tubos de aspiración: Plástico
  • Boquilla para suelos conmutable
  • Cantidad de bolsas filtrantes: 10 Unidad(es)
  • Material de la bolsa filtrante: Fieltro
  • Filtro protector del motor
  • Cesta de filtro permanente: Fieltro

Equipamiento

  • Material del depósito: Plástico con un porcentaje de material reciclado
  • Gancho portacables
  • Almacenaje de accesorios integrado
Aspirador en seco T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition
Campos de aplicación
  • Para limpiar a fondo todas las superficies de suelo, desde suelos duros a moquetas
  • Se recomienda especialmente para trabajos de limpieza de edificios y hostelería
Accesorios