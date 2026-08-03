90 aniversario Kärcher: el aspirador en seco T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition en color negro destaca por su sostenibilidad, excelente potencia de aspiración, larga vida útil, robustez y excelente relación calidad-precio. Gracias al uso de un 60 % de material reciclado¹⁾, ya desde la producción se ahorran valiosas materias primas y se reduce notablemente el consumo de energía. Con una potencia de 850 vatios, el aspirador genera un vacío de 235 milibares (23,5 kPa), lo que garantiza excelentes resultados de succión. Además, el bajo nivel de ruido de funcionamiento, de solo 61 dB(A), garantiza que pueda utilizarse en lugares sensibles al ruido en cualquier momento. El compacto aspirador en seco es basculante y dispone de una práctica asa de transporte y un codo ergonómico. Con un volumen del depósito de 11 litros y un peso de solo 4 kilogramos, permite intervalos de trabajo largos y sin fatiga, así como un transporte cómodo. Los numerosos accesorios, como el tubo de aspiración y la boquilla para suelos, pueden almacenarse directamente en el aspirador. El equipo de serie incluye además 10 bolsas de filtro de fieltro.