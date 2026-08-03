Aspirador en seco T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition
Sostenible, robusto y de larga vida útil: el aspirador en seco T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition en color negro está fabricado con un 60 % de material reciclado¹⁾ y destaca por su elevada potencia de aspiración.
90 aniversario Kärcher: el aspirador en seco T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition en color negro destaca por su sostenibilidad, excelente potencia de aspiración, larga vida útil, robustez y excelente relación calidad-precio. Gracias al uso de un 60 % de material reciclado¹⁾, ya desde la producción se ahorran valiosas materias primas y se reduce notablemente el consumo de energía. Con una potencia de 850 vatios, el aspirador genera un vacío de 235 milibares (23,5 kPa), lo que garantiza excelentes resultados de succión. Además, el bajo nivel de ruido de funcionamiento, de solo 61 dB(A), garantiza que pueda utilizarse en lugares sensibles al ruido en cualquier momento. El compacto aspirador en seco es basculante y dispone de una práctica asa de transporte y un codo ergonómico. Con un volumen del depósito de 11 litros y un peso de solo 4 kilogramos, permite intervalos de trabajo largos y sin fatiga, así como un transporte cómodo. Los numerosos accesorios, como el tubo de aspiración y la boquilla para suelos, pueden almacenarse directamente en el aspirador. El equipo de serie incluye además 10 bolsas de filtro de fieltro.
Características y ventajas
Diseño sostenible e innovador con un 60 % de contenido recicladoProducción con un uso reducido de materias primas y energía. El uso de material reciclado reduce las emisiones de CO₂. Equipo innovador, de larga vida útil, robusto y, por lo tanto, muy económico.
Peso reducidoTransporte cómodo, incluso con una sola mano, por escalones y peldaños. Reducido peso con idéntico volumen de depósito en relación con otros equipos de la competencia. Permite intervalos de trabajo largos y sin cansancio.
Nivel de ruido mínimo de 61 dB(A) durante el funcionamientoIdeal para trabajos en áreas sensibles a los ruidos y trabajos nocturnos. El bajo nivel de ruido durante el funcionamiento protege al usuario.
Almacenaje de accesorios integrado
- Transporte seguro y cómodo del equipo, incluidos los accesorios.
- Almacenamiento rápido y seguro del cable de red en el gancho para cables.
- Posición de estacionamiento fácil y práctica de la boquilla para suelos en el aspirador.
Gancho portacables
- El cable de red se almacena en cualquier momento para un transporte seguro.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50 - 60
|Vacío (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Caudal de aire (l/s)
|40
|Potencia nominal (W)
|850
|Capacidad del depósito (l)
|11
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 35
|Longitud del cable (m)
|7,5
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|61
|Color
|negro
|Peso sin accesorios (kg)
|3,8
|Peso (con embalaje) (kg)
|6,6
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|385 x 285 x 385
|Observaciones
|¹⁾ Todas las piezas de plástico, excepto accesorios.
Incluido en el equipamiento de serie
- Longitud de la manguera de aspiración: 2 m
- Codo: Plástico
- Cantidad de tubos de aspiración: 3 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 350 mm
- Material de los tubos de aspiración: Plástico
- Boquilla para suelos conmutable
- Cantidad de bolsas filtrantes: 10 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Fieltro
- Filtro protector del motor
- Cesta de filtro permanente: Fieltro
Equipamiento
- Material del depósito: Plástico con un porcentaje de material reciclado
- Gancho portacables
- Almacenaje de accesorios integrado
Campos de aplicación
- Para limpiar a fondo todas las superficies de suelo, desde suelos duros a moquetas
- Se recomienda especialmente para trabajos de limpieza de edificios y hostelería