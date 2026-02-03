Aspirador en seco vertical de cepillos CV 30/1

La aspiradora de cepillos para alfombras CV 30/1 convence gracias a su embrague centrífugo patentado, su sistema de filtro triple, el cambio de cepillos sin herramientas y el sistema de sustitución rápida de cable de red.

Con un gran ancho útil de 300 milímetros, nuestra aspiradora de cepillos para alfombras CV 30/1 es ideal para limpiar incluso superficies más grandes, sea en comercios minoristas, como en salas de exposiciones o en el sector hotelero y gastronómico, además de otros múltiples ámbitos de aplicación. También limpia de forma rápida y profunda bordes, zócalos y pequeños huecos sin problema alguno, gracias al tubo aspirador extraíble con manguera de aspiración extensible. Este concepto del equipo bien pensado y seguro queda patente por sus innovadores detalles de equipamiento, como, por ejemplo, el embrague centrífugo patentado que desembraga automáticamente el rodillo en caso de que el cepillo se atasque debido a la suciedad, o la descarga automática del cepillo que impide que sus tiras se deformen en posición de descanso y protege la moqueta frente a daños. Cuenta con dos robustas articulaciones entre el cabezal de cepillos y la parte de aspiración, así como una placa de deslizamiento de plástico de alta calidad que representan perfectamente nuestras grandes exigencias de calidad. También cuenta con un cómodo manejo: en caso de necesidad, los cepillos se cambian de forma sencilla y sin herramientas. E incluso el cable de red puede cambiarse sin necesidad de tener conocimientos previos gracias al sistema de sustitución rápida.

Características y ventajas
Aspirador en seco vertical de cepillos CV 30/1: Ajuste manual del cepillo cilíndrico
Ajuste manual del cepillo cilíndrico
El cepillo cilíndrico se puede ajustar a cualquier altura del pelo de la alfombra gracias al ajuste de altura.
Aspirador en seco vertical de cepillos CV 30/1: Cambio de cepillos sin herramientas
Cambio de cepillos sin herramientas
Cilindro de cepillos de cambio sin herramientas en segundos.
Aspirador en seco vertical de cepillos CV 30/1: Sistema de sustitución rápida para cable de red
Sistema de sustitución rápida para cable de red
Cambio del cable de red ahorrando tiempo y dinero y sin necesidad de conocimientos previos.
Embrague centrífugo patentado
  • Para brindar una vida útil más larga: el innovador embrague centrífugo patentado protege el cabezal de cepillos contra la sobrecarga, evitando así los elevados gastos de servicio.
Especificaciones

Características técnicas

Tensión (V) 220 / 240
Frecuencia (Hz) 50 / 60
Ancho de trabajo (cm) 30
Vacío (mbar/kPa) 193 / 19,3
Caudal de aire (l/s) 43
Potencia nominal (W) 850
Capacidad del depósito (l) 5,5
Ancho nominal estándar ( ) DN 35
Longitud del cable (m) 12
Nivel de presión acústica (dB/A) 66
Color antracita
Peso sin accesorios (kg) 8,3
Peso con embalaje incluido (kg) 11,4
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 340 x 310 x 1215

Incluido en el equipamiento de serie

  • Boquilla para ranuras
  • Boquilla para tapicerías
  • Tubo de aspiración, extraíble
  • Manguera de aspiración extensible
  • Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
  • Material de la bolsa filtrante: Fieltro
  • Cepillo cilíndrico estándar: 1 Unidad(es)
  • Filtro de espuma: 1 Unidad(es)

Equipamiento

  • Indicador del estado del filtro
  • Cable de conexión enchufable: Estándar
  • Asa ajustable en altura
  • Clase de protección: II
Aspirador en seco vertical de cepillos CV 30/1
Videos
Accesorios