Con un gran ancho útil de 300 milímetros, nuestra aspiradora de cepillos para alfombras CV 30/1 es ideal para limpiar incluso superficies más grandes, sea en comercios minoristas, como en salas de exposiciones o en el sector hotelero y gastronómico, además de otros múltiples ámbitos de aplicación. También limpia de forma rápida y profunda bordes, zócalos y pequeños huecos sin problema alguno, gracias al tubo aspirador extraíble con manguera de aspiración extensible. Este concepto del equipo bien pensado y seguro queda patente por sus innovadores detalles de equipamiento, como, por ejemplo, el embrague centrífugo patentado que desembraga automáticamente el rodillo en caso de que el cepillo se atasque debido a la suciedad, o la descarga automática del cepillo que impide que sus tiras se deformen en posición de descanso y protege la moqueta frente a daños. Cuenta con dos robustas articulaciones entre el cabezal de cepillos y la parte de aspiración, así como una placa de deslizamiento de plástico de alta calidad que representan perfectamente nuestras grandes exigencias de calidad. También cuenta con un cómodo manejo: en caso de necesidad, los cepillos se cambian de forma sencilla y sin herramientas. E incluso el cable de red puede cambiarse sin necesidad de tener conocimientos previos gracias al sistema de sustitución rápida.