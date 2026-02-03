Aspirador en seco vertical de cepillos CV 30/1
La aspiradora de cepillos para alfombras CV 30/1 convence gracias a su embrague centrífugo patentado, su sistema de filtro triple, el cambio de cepillos sin herramientas y el sistema de sustitución rápida de cable de red.
Con un gran ancho útil de 300 milímetros, nuestra aspiradora de cepillos para alfombras CV 30/1 es ideal para limpiar incluso superficies más grandes, sea en comercios minoristas, como en salas de exposiciones o en el sector hotelero y gastronómico, además de otros múltiples ámbitos de aplicación. También limpia de forma rápida y profunda bordes, zócalos y pequeños huecos sin problema alguno, gracias al tubo aspirador extraíble con manguera de aspiración extensible. Este concepto del equipo bien pensado y seguro queda patente por sus innovadores detalles de equipamiento, como, por ejemplo, el embrague centrífugo patentado que desembraga automáticamente el rodillo en caso de que el cepillo se atasque debido a la suciedad, o la descarga automática del cepillo que impide que sus tiras se deformen en posición de descanso y protege la moqueta frente a daños. Cuenta con dos robustas articulaciones entre el cabezal de cepillos y la parte de aspiración, así como una placa de deslizamiento de plástico de alta calidad que representan perfectamente nuestras grandes exigencias de calidad. También cuenta con un cómodo manejo: en caso de necesidad, los cepillos se cambian de forma sencilla y sin herramientas. E incluso el cable de red puede cambiarse sin necesidad de tener conocimientos previos gracias al sistema de sustitución rápida.
Características y ventajas
Ajuste manual del cepillo cilíndricoEl cepillo cilíndrico se puede ajustar a cualquier altura del pelo de la alfombra gracias al ajuste de altura.
Cambio de cepillos sin herramientasCilindro de cepillos de cambio sin herramientas en segundos.
Sistema de sustitución rápida para cable de redCambio del cable de red ahorrando tiempo y dinero y sin necesidad de conocimientos previos.
Embrague centrífugo patentado
- Para brindar una vida útil más larga: el innovador embrague centrífugo patentado protege el cabezal de cepillos contra la sobrecarga, evitando así los elevados gastos de servicio.
Especificaciones
Características técnicas
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Ancho de trabajo (cm)
|30
|Vacío (mbar/kPa)
|193 / 19,3
|Caudal de aire (l/s)
|43
|Potencia nominal (W)
|850
|Capacidad del depósito (l)
|5,5
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 35
|Longitud del cable (m)
|12
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|66
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|8,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|11,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|340 x 310 x 1215
Incluido en el equipamiento de serie
- Boquilla para ranuras
- Boquilla para tapicerías
- Tubo de aspiración, extraíble
- Manguera de aspiración extensible
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Fieltro
- Cepillo cilíndrico estándar: 1 Unidad(es)
- Filtro de espuma: 1 Unidad(es)
Equipamiento
- Indicador del estado del filtro
- Cable de conexión enchufable: Estándar
- Asa ajustable en altura
- Clase de protección: II