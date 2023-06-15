ASPIRADOR EN SECO T 11/1 CLASSIC HEPA RE!PLAST

Muy sostenible e higiénico.



Sostenible e higiénica - contra el polvo y la suciedad: La T 11/1 Classic HEPA Re!Plast de Kärcher está fabricada con un 60% de materiales reciclados*, por lo que es especialmente sostenible. También impresiona por su gran potencia de aspiración, así como por su filtro HEPA 14 altamente eficaz, su peso reducido y su muy buena relación calidad-precio.

* Todas las piezas de plástico, excluidos los accesorios.