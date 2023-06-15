ASPIRADOR EN SECO T 11/1 CLASSIC HEPA RE!PLAST
Muy sostenible e higiénico.
Sostenible e higiénica - contra el polvo y la suciedad: La T 11/1 Classic HEPA Re!Plast de Kärcher está fabricada con un 60% de materiales reciclados*, por lo que es especialmente sostenible. También impresiona por su gran potencia de aspiración, así como por su filtro HEPA 14 altamente eficaz, su peso reducido y su muy buena relación calidad-precio.
* Todas las piezas de plástico, excluidos los accesorios.
Potente en cuanto a limpieza, pero también respetuoso con el medio ambiente
Sostenibilidad, higiene, máxima potencia de aspiración y durabilidad: el aspirador en seco HEPA Re!Plast T 11/1 Classic convence en todos los aspectos. Con su contenido de material reciclado del 60 por ciento, la necesidad de energía ya se reduce significativamente durante la producción y se minimiza el uso de valiosas materias primas. Esto significa que no sólo es muy respetuosa con el medio ambiente, sino también muy robusta y duradera. Su profesional para una limpieza eficaz.
Lo que de verdad importa: Proteger los recursos, reducir los residuos
Fabricado con un 60% de plástico reciclado, el aspirador T 11/1 Classic HEPA Re!Plast ayuda a ahorrar valiosos recursos y también contribuye a la sostenibilidad ecológica. El uso de plástico reciclado es sólo una de las muchas soluciones sostenibles para la reducción de residuos y la conservación de recursos de la innovadora empresa familiar Kärcher. La sostenibilidad forma parte de su estrategia empresarial desde hace muchos años. En este link encontrará más información sobre la sostenibilidad en Kärcher.
Un camino sostenible para un resultado de limpieza perfecto
Especialmente respetuoso con el medio ambiente: 60% de material reciclado
El aspirador T 11/1 Classic HEPA Re!Plast de Kärcher está fabricado con un 60% de plástico reciclado. De este modo, el aspirador en seco combina a la perfección estética, robustez y sostenibilidad, al tiempo que garantiza una alta eficiencia en cada uso.
Altamente eficaz e higiénico: El filtro HEPA 14
Gracias a un filtro HEPA 14 estándar con un grado de filtración y separación del 99,995%, la T 11/1 Classic HEPA Re!Plast también cumple los más altos estándares de seguridad en áreas higiénicamente sensibles. El filtro retiene partículas diminutas como virus, aerosoles y gérmenes de tan solo unos micrómetros y está certificado según la norma de ensayo DIN EN 1822:2019. Esto garantiza un aire de soplado limpio y de alta calidad una y otra vez. Encontrará más información sobre este tema aquí.
Ruido de funcionamiento muy bajo: Sólo 61 dB(A)
El silencioso ruido de funcionamiento de 61 dB(A) protege los oídos del personal de limpieza durante las largas horas de trabajo. Con su bajo nivel de ruido, el T 11/1 Classic HEPA Re!Plast es perfecto para aplicaciones en zonas sensibles al ruido, así como por la noche.
Detalles de equipamiento inteligentes: ¿qué más se puede pedir?
Diseño de productos sostenibles
¡Limpieza excelente! El diseño moderno e innovador en negro sutil con un contenido de material del 60% de plástico reciclado* favorece las aplicaciones de limpieza sostenibles y económicas. En el desarrollo del aspirador T 11/1 Classic HEPA Re!Plast se han combinado de forma óptima una excelente calidad y funcionalidad con un diseño sostenible y estético, así como una gran cantidad de materiales reciclados.
* Todas las piezas de plástico, excluidos los accesorios.
Filtro HEPA 14 higiénico y seguro
El filtro HEPA 14 certificado según la norma de ensayo DIN EN 1822:2019 garantiza los más altos estándares de seguridad en áreas higiénicamente sensibles. Con un alto grado de filtración y separación del 99,995 %, retiene incluso las partículas más pequeñas, como virus, aerosoles y gérmenes de tan solo unos micrómetros, para obtener siempre un aire de soplado limpio y de alta calidad.
Robusto, duradero y económico
El T 11/1 Classic HEPA Re!Plast impresiona por su robustez, durabilidad y una excelente relación calidad-precio. Esto garantiza su gran eficacia. Un robusto parachoques protege la máquina contra golpes e impactos, garantizando así su larga vida útil. Este aspirador también tiene unas excelentes características de marcha: Con sus grandes ruedas de bloque y sus robustas ruedas giratorias, es extremadamente maniobrable y, al mismo tiempo, a prueba de vuelcos.
Almacenamiento de accesorios integrado
Los accesorios suministrados pueden guardarse directamente en la máquina, de modo que el T 11/1 Classic HEPA Re!Plast puede transportarse fácilmente. El cable de alimentación se guarda en el gancho para cables de forma rápida y segura, evitándose peligros de tropiezos. La posición de estacionamiento permite guardar de forma práctica la boquilla para suelos en el aspirador.
Extraligero y ergonómico
Gracias a su reducido peso, el T 11/1 Classic HEPA Re!Plast de Kärcher, incluidos los accesorios, puede transportarse fácilmente por escalones y escaleras, incluso con una sola mano, gracias a su asa de transporte ergonómica. Las largas jornadas de trabajo también pueden realizarse fácilmente con este ligero aspirador en seco.
Hecho por profesionales para profesionales: Su especialista para tareas exigentes
El aspirador en seco Kärcher T 11/1 Classic HEPA Re!Plast domina diversas aplicaciones - siempre que haya que limpiar regularmente superficies duras o textiles. Gracias a su concepto sostenible con un 60% de materiales reciclados y al filtro HEPA 14 altamente eficaz, es perfecto para aplicaciones de limpieza profesionales, incluso con elevados requisitos higiénicos.
Empresas de limpieza
● Limpieza profesional de zonas de suelos duros y textiles
● Aplicaciones en zonas típicas como recepción, oficinas, salas de reuniones y seminarios
● Versátil en lugares con elevados requisitos higiénicos: gracias al filtro HEPA 14.