Barredora-aspiradora KM 105/180 R Bp Classic
Nuestra barredora industrial completamente hidráulica con funcionamiento por baterías KM 105/180 R Bp Classic destaca por su tamaño compacto y es apropiada para trabajos en ámbito interior y exterior. Los Kits de Baterías NO están incluídos y deben pedirse aparte.
Adecuada para grandes cantidades de polvo y suciedad gruesa en el ámbito exterior, pero también para espacios interiores con muchos obstáculos: nuestra barredora industrial con funcionamiento por baterías KM 105/180 R Bp Classic destaca por su flexibilidad en las posibilidades de aplicación. La tracción y los accionamientos del cepillo cilíndrico de barrido y del cepillo lateral son completamente hidráulicos y, por tanto, especialmente robustos. Gracias a otros componentes de alta calidad y a los neumáticos de goma maciza, los costes de mantenimiento son mínimos y el equipo es muy duradero. Incorpora de serie un potente sistema de filtro de bolsa con limpieza automática del filtro a intervalos regulares, que le permite enfrentarse sin dificultades también a entornos muy polvorientos. Alternativamente están disponibles también un sistema de filtros plegados planos de fácil uso o el acreditado sistema de filtro redondo. El coherente concepto global de la KM 105/180 R Bp Classic se completa con un manejo sencillo e intuitivo mediante palancas, un cómodo vaciado en alto del depósito y opciones de mantenimiento especialmente sencillas.
Características y ventajas
Estructura robusta del equipo para un trabajo seguro
- Tracción y accionamiento del cepillo cilíndrico principal de barrido y del cepillo lateral de forma completamente hidráulica.
- Prolonga la vida útil de los componentes y del equipo.
- La lámpara de advertencia omnidireccional incluida de serie mejora la seguridad para el usuario y para el medio ambiente.
Principio de recogedor
- Garantiza unos resultados de limpieza adecuados incluso con suciedad fina.
- Recogida de suciedad gruesa sin esfuerzo.
- Escasa formación de polvo.
Manejo, mantenimiento y servicio extremadamente sencillos
- Manejo intuitivo mediante palancas.
- Cambio sencillo sin herramientas del cepillo cilíndrico principal de barrido y del filtro.
- Buena accesibilidad a todos los componentes relevantes.
Potente sistema de filtro de bolsa
- Minimiza de manera efectiva la formación de polvo al barrer.
- Disponible también opcionalmente con sistema de filtro plegado plano o sistema de filtro redondo.
- Limpieza altamente efectiva para conseguir una vida útil prolongada.
Limpieza de filtro automática
- La limpieza a intervalos regulares prolonga la vida útil del filtro.
- Reduce la formación de polvo también en condiciones extremas.
- Funcionamiento eficaz con todos los sistemas de filtro disponibles.
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de accionamiento
|Eléctrica
|Tracción
|motor de corriente continua
|Accionamiento – Potencia (V/kW)
|36 / 2,5
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|6300
|Ancho de trabajo (mm)
|780
|Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm)
|1050
|Ancho útil con dos cepillos laterales (mm)
|1300
|Capacidad de la batería (Ah)
|240
|Tensión de la batería (V)
|36
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 2,5
|Depósito de suciedad (l)
|180
|Capacidad ascensional (%)
|14
|Velocidad de trabajo (km/h)
|6
|Superficie de filtrado (m²)
|5,2
|Peso (con accesorios) (kg)
|530
|Peso, listo para el uso (kg)
|850
|Peso con embalaje incluido (kg)
|530
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1847 x 1065 x 1388
Incluido en el equipamiento de serie
- Filtro de bolsa
- Ruedas, caucho macizo
Equipamiento
- Limpieza del filtro manual
- Limpieza del filtro automática
- Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable
- Cepillo cilíndrico principal de barrido oscilante
- Regulación del caudal de aspiración
- Principio de recogedor
- Tracción hacia delante
- Tracción hacia atrás
- Aspiración
- Vaciado en alto hidr.
- Aplicación en exteriores
- Aplicación en interiores
- Indicador de batería
- Contador de horas de funcionamiento
- Función de barrido, desconectable
- Cepillos laterales, movimiento automático
Campos de aplicación
- Ideal para el empleo en naves (abiertas) de producción, almacenamiento y logística
- Adecuada para el empleo en almacenes exteriores, en zonas de carga y obras de construcción
- Para trabajos en la industria de construcción y del metal y en naves de industrias pesadas