Adecuada para grandes cantidades de polvo y suciedad gruesa en el ámbito exterior, pero también para espacios interiores con muchos obstáculos: nuestra barredora industrial con funcionamiento por baterías KM 105/180 R Bp Classic destaca por su flexibilidad en las posibilidades de aplicación. La tracción y los accionamientos del cepillo cilíndrico de barrido y del cepillo lateral son completamente hidráulicos y, por tanto, especialmente robustos. Gracias a otros componentes de alta calidad y a los neumáticos de goma maciza, los costes de mantenimiento son mínimos y el equipo es muy duradero. Incorpora de serie un potente sistema de filtro de bolsa con limpieza automática del filtro a intervalos regulares, que le permite enfrentarse sin dificultades también a entornos muy polvorientos. Alternativamente están disponibles también un sistema de filtros plegados planos de fácil uso o el acreditado sistema de filtro redondo. El coherente concepto global de la KM 105/180 R Bp Classic se completa con un manejo sencillo e intuitivo mediante palancas, un cómodo vaciado en alto del depósito y opciones de mantenimiento especialmente sencillas.