Nuestra barredora industrial completamente hidráulica con funcionamiento por baterías KM 105/180 R Bp Classic destaca por su tamaño compacto y es apropiada para trabajos en ámbito interior y exterior. Los Kits de Baterías NO están incluídos y deben pedirse aparte.

Adecuada para grandes cantidades de polvo y suciedad gruesa en el ámbito exterior, pero también para espacios interiores con muchos obstáculos: nuestra barredora industrial con funcionamiento por baterías KM 105/180 R Bp Classic destaca por su flexibilidad en las posibilidades de aplicación. La tracción y los accionamientos del cepillo cilíndrico de barrido y del cepillo lateral son completamente hidráulicos y, por tanto, especialmente robustos. Gracias a otros componentes de alta calidad y a los neumáticos de goma maciza, los costes de mantenimiento son mínimos y el equipo es muy duradero. Incorpora de serie un potente sistema de filtro de bolsa con limpieza automática del filtro a intervalos regulares, que le permite enfrentarse sin dificultades también a entornos muy polvorientos. Alternativamente están disponibles también un sistema de filtros plegados planos de fácil uso o el acreditado sistema de filtro redondo. El coherente concepto global de la KM 105/180 R Bp Classic se completa con un manejo sencillo e intuitivo mediante palancas, un cómodo vaciado en alto del depósito y opciones de mantenimiento especialmente sencillas.

Características y ventajas
Estructura robusta del equipo para un trabajo seguro
  • Tracción y accionamiento del cepillo cilíndrico principal de barrido y del cepillo lateral de forma completamente hidráulica.
  • Prolonga la vida útil de los componentes y del equipo.
  • La lámpara de advertencia omnidireccional incluida de serie mejora la seguridad para el usuario y para el medio ambiente.
Principio de recogedor
  • Garantiza unos resultados de limpieza adecuados incluso con suciedad fina.
  • Recogida de suciedad gruesa sin esfuerzo.
  • Escasa formación de polvo.
Manejo, mantenimiento y servicio extremadamente sencillos
  • Manejo intuitivo mediante palancas.
  • Cambio sencillo sin herramientas del cepillo cilíndrico principal de barrido y del filtro.
  • Buena accesibilidad a todos los componentes relevantes.
Potente sistema de filtro de bolsa
  • Minimiza de manera efectiva la formación de polvo al barrer.
  • Disponible también opcionalmente con sistema de filtro plegado plano o sistema de filtro redondo.
  • Limpieza altamente efectiva para conseguir una vida útil prolongada.
Limpieza de filtro automática
  • La limpieza a intervalos regulares prolonga la vida útil del filtro.
  • Reduce la formación de polvo también en condiciones extremas.
  • Funcionamiento eficaz con todos los sistemas de filtro disponibles.
Especificaciones

Características técnicas

Tipo de accionamiento Eléctrica
Tracción motor de corriente continua
Accionamiento – Potencia (V/kW) 36 / 2,5
Máximo rendimiento en superficie (m²/h) 6300
Ancho de trabajo (mm) 780
Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm) 1050
Ancho útil con dos cepillos laterales (mm) 1300
Capacidad de la batería (Ah) 240
Tensión de la batería (V) 36
Capacidad de las baterías (h) máx. 2,5
Depósito de suciedad (l) 180
Capacidad ascensional (%) 14
Velocidad de trabajo (km/h) 6
Superficie de filtrado (m²) 5,2
Peso (con accesorios) (kg) 530
Peso, listo para el uso (kg) 850
Peso con embalaje incluido (kg) 530
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 1847 x 1065 x 1388

Incluido en el equipamiento de serie

  • Filtro de bolsa
  • Ruedas, caucho macizo

Equipamiento

  • Limpieza del filtro manual
  • Limpieza del filtro automática
  • Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable
  • Cepillo cilíndrico principal de barrido oscilante
  • Regulación del caudal de aspiración
  • Principio de recogedor
  • Tracción hacia delante
  • Tracción hacia atrás
  • Aspiración
  • Vaciado en alto hidr.
  • Aplicación en exteriores
  • Aplicación en interiores
  • Indicador de batería
  • Contador de horas de funcionamiento
  • Función de barrido, desconectable
  • Cepillos laterales, movimiento automático
Campos de aplicación
  • Ideal para el empleo en naves (abiertas) de producción, almacenamiento y logística
  • Adecuada para el empleo en almacenes exteriores, en zonas de carga y obras de construcción
  • Para trabajos en la industria de construcción y del metal y en naves de industrias pesadas
