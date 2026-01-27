Barredora-aspiradora KM 130/300 R Bp
Barredora de uso industrial accionada por batería y silenciosa con dirección trasera de tres ruedas. Para las aplicaciones más difíciles en la industria de materiales para la construcción, metalúrgica y de la fundición, y otros sectores con un alto grado de suciedad.
La robusta barredora KM 130/300 R Bp completamente hidráulica, sin emisiones y accionada por batería, es ideal para aplicaciones extremas, por ejemplo, en la industria de materiales para la construcción, metalúrgica y de la fundición, y otros sectores con un alto grado de suciedad. Gracias al principio de barrido con pala puede recogerse toda la suciedad ya sea fina o gruesa. El cepillo cilíndrico de barrido se adapta automáticamente a las irregularidades del suelo y el innovador sistema de barrido reduce el desgaste al mínimo. El cepillo cilíndrico principal de barrido puede cambiarse rápidamente sin herramientas. Durante el transporte, el recipiente para la suciedad se cierra automáticamente. Dos filtros plegados planos integrados en posición horizontal proporcionan un aire limpio incluso con un alto grado de polvo. La limpieza del filtro se lleva a cabo con solo pulsar un botón gracias a un separador dual altamente eficaz. Puede accederse perfectamente al filtro y cambiarse fácilmente sin herramientas. Y también puede accederse fácilmente al motor. Las funciones básicas pueden manejarse cómodamente mediante un mando giratorio gracias al concepto EASY Operation.ente sin herramientas. Durante el transporte, el recipiente para la suciedad se cierra automáticamente. Dos filtros plegados planos integrados en posición horizontal proporcionan un aire limpio incluso con un alto grado de polvo. La limpieza del filtro se lleva a cabo con solo pulsar un botón gracias a un separador dual altamente eficaz. Puede accederse perfectamente al filtro y cambiarse fácilmente sin herramientas. Y también puede accederse fácilmente al motor. Las funciones básicas pueden manejarse cómodamente mediante un mando giratorio gracias al concepto EASY Operation.
Características y ventajas
Separador dualLimpieza del filtro altamente eficaz. Manejable con solo apretar un botón.
Filtro plegado planoManejo cómodo y buena accesibilidad. De poliéster lavable. Larga vida útil.
Concepto de funcionamiento EASY OperationManejo muy sencillo. Programación corta. Protección fiable frente a un manejo erróneo.
Sistema Footprint flexible
- Resultados de barrido óptimos.
- Desgaste mínimo del cepillo.
- Óptima adaptación a distintos sustratos.
Vaciado en alto hidráulico
- Vaciado sencillo y seguro de la suciedad.
- Vaciado en alto hasta 1,42 m
Principio de recogedor
- Buen alojamiento de suciedad fina y gruesa.
- Escaso levantamiento de polvo.
Amplia oferta de accesorios y kits de montaje
- Cómoda adaptación a las necesidades de limpieza individuales.
- Con un segundo cepillo lateral bajo petición.
Motor de tracción totalmente hidráulico, además del accionamiento de cepillos laterales y el cepillo cilíndrico principal de barrido
- Escaso mantenimiento.
- Sin desgaste.
- Especialmente de larga vida útil.
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de accionamiento
|Eléctrica
|Tracción
|motor de corriente continua
|Accionamiento – Potencia (V/kW)
|36 / 5
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|9100
|Ancho de trabajo (mm)
|1000
|Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm)
|1300
|Ancho útil con dos cepillos laterales (mm)
|1550
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 2
|Depósito de suciedad (l)
|300
|Capacidad ascensional (%)
|12
|Velocidad de trabajo (km/h)
|7
|Superficie de filtrado (m²)
|5,5
|Peso (con accesorios) (kg)
|840
|Peso, listo para el uso (kg)
|1300
|Peso con embalaje incluido (kg)
|840
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|2150 x 1330 x 1430
Incluido en el equipamiento de serie
- Ruedas, neumáticas
Equipamiento
- Limpieza del filtro manual
- Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable
- Servodirección
- Principio de recogedor
- Tracción hacia delante
- Tracción hacia atrás
- Vaciado en alto hidr.
- Aplicación en exteriores
- Aplicación en interiores
- Indicador de batería
- Contador de horas de funcionamiento
- Función de barrido, desconectable
- Cepillos laterales, movimiento automático
- Protección de circulación resistente a los golpes
Videos
Campos de aplicación
- Usos en la industria de materiales para la construcción
- Usos en la industria metalúrgica
- Usos en la industria de procesamiento de metales
- Sector de los almacenes
- Obras
- Plantas de hierro y acero
- Usos en la industria de materias primas